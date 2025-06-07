Rusya, ölen askerlerin cesetlerini Ukrayna'ya teslim etme teklifini önceden iletmişti ve bunu bu hafta içinde yapmaya hazırdı. Rusya, ölen askerlerin cesetlerini Ukrayna'ya teslim etme teklifini önceden iletmişti ve bunu bu hafta içinde yapmaya hazırdı.

Moskova, Kiev'in esir değişimini yeniden başlatmak ve Ukraynalı askerlerin cenazelerini teslim almak için gerekli kararları yakında almasını bekliyor. Moskova, Kiev'in esir değişimini yeniden başlatmak ve Ukraynalı askerlerin cenazelerini teslim almak için gerekli kararları yakında almasını bekliyor.

Moskova, Rus tarafının her zaman yaptığı gibi, insani nitelikteki tüm anlaşmaları yerine getirmeye hazır olduğunu bir kez daha teyit eder. Moskova, Rus tarafının her zaman yaptığı gibi, insani nitelikteki tüm anlaşmaları yerine getirmeye hazır olduğunu bir kez daha teyit eder.

6 Haziran'da Rusya, altı binden fazla Ukraynalı askerin cesedini ülkelerine geri göndermeye ve savaş esirlerini takas etme çalışmalarına başladı. 6 Haziran'da Rusya, altı binden fazla Ukraynalı askerin cesedini ülkelerine geri göndermeye ve savaş esirlerini takas etme çalışmalarına başladı.

Çatışmalarda ölen 1212 Ukraynalı askerin cesedini taşıyan konvoy değişim bölgesine ulaştı. Çatışmalarda ölen 1212 Ukraynalı askerin cesedini taşıyan konvoy değişim bölgesine ulaştı.

Her biri 1200 ceset taşıyacak olan 4 konvoy daha yola çıkmaya hazırlanıyor. Her biri 1200 ceset taşıyacak olan 4 konvoy daha yola çıkmaya hazırlanıyor.

Moskova, İstanbul anlaşmalarını yerine getirmeye ve Ukraynalı askerlerin cesetlerinin tamamını Kiev'e teslim etmeye ve belirlenen formüle göre değişimi gerçekleştirmeye tamamen hazır. Moskova, İstanbul anlaşmalarını yerine getirmeye ve Ukraynalı askerlerin cesetlerinin tamamını Kiev'e teslim etmeye ve belirlenen formüle göre değişimi gerçekleştirmeye tamamen hazır.

Kiev'e 640 kişilik bir isim listesi verildi, ancak bu kişilerin iadesi ve aynısayıda Rus savaş esirinin teslim edilmesiiçin henüz tarih belirlenmedi. Kiev'e 640 kişilik bir isim listesi verildi, ancak bu kişilerin iadesi ve aynısayıda Rus savaş esirinin teslim edilmesiiçin henüz tarih belirlenmedi.