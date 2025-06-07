https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/rusya-savunma-bakanligi-rusya-ukraynali-askerlerin-cesetlerinin-teslimi-konusunda-kievden-henuz-1096865000.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rusya, Ukraynalı askerlerin cesetlerinin teslimi konusunda Kiev'den henüz yanıt almadı
Rusya Savunma Bakanlığı: Rusya, Ukraynalı askerlerin cesetlerinin teslimi konusunda Kiev'den henüz yanıt almadı
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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Rusya’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin cesetlerinin teslim edilmesi konusunda Ukrayna'dan henüz onay... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T20:49+0300
2025-06-07T20:49+0300
2025-06-07T20:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
aleksandr fomin
rusya savunma bakanlığı
rusya
moskova
ukrayna
kiev
esir takası
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Fomin yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafının ani bir kararla askeri cenazelerin kabulünü ve esir takasını süresiz olarak ertelediğini belirterek, Rusya’nın Ukraynalı askerlerin cesetlerinin teslim edilmesi konusunda Kiev’den onay beklediğini söyledi.Fomin’in açıklamasından öne çıkan diğer noktalar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/ukraynali-askerlerin-cenazelerinin-teslimi-ve-esir-takasi-gerceklesmedi-1096864702.html
rusya
moskova
ukrayna
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aleksandr fomin, rusya savunma bakanlığı, rusya, moskova, ukrayna, kiev, esir takası
aleksandr fomin, rusya savunma bakanlığı, rusya, moskova, ukrayna, kiev, esir takası
Rusya Savunma Bakanlığı: Rusya, Ukraynalı askerlerin cesetlerinin teslimi konusunda Kiev'den henüz yanıt almadı
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Rusya’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin cesetlerinin teslim edilmesi konusunda Ukrayna'dan henüz onay almadığını belirtti.
Fomin yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafının ani bir kararla askeri cenazelerin kabulünü ve esir takasını süresiz olarak ertelediğini belirterek, Rusya’nın Ukraynalı askerlerin cesetlerinin teslim edilmesi konusunda Kiev’den onay beklediğini söyledi.
Fomin’in açıklamasından öne çıkan diğer noktalar şöyle:
Rusya, ölen askerlerin cesetlerini Ukrayna'ya teslim etme teklifini önceden iletmişti ve bunu bu hafta içinde yapmaya hazırdı.
Moskova, Kiev'in esir değişimini yeniden başlatmak ve Ukraynalı askerlerin cenazelerini teslim almak için gerekli kararları yakında almasını bekliyor.
Moskova, Rus tarafının her zaman yaptığı gibi, insani nitelikteki tüm anlaşmaları yerine getirmeye hazır olduğunu bir kez daha teyit eder.
6 Haziran'da Rusya, altı binden fazla Ukraynalı askerin cesedini ülkelerine geri göndermeye ve savaş esirlerini takas etme çalışmalarına başladı.
Çatışmalarda ölen 1212 Ukraynalı askerin cesedini taşıyan konvoy değişim bölgesine ulaştı.
Her biri 1200 ceset taşıyacak olan 4 konvoy daha yola çıkmaya hazırlanıyor.
Moskova, İstanbul anlaşmalarını yerine getirmeye ve Ukraynalı askerlerin cesetlerinin tamamını Kiev'e teslim etmeye ve belirlenen formüle göre değişimi gerçekleştirmeye tamamen hazır.
Kiev'e 640 kişilik bir isim listesi verildi, ancak bu kişilerin iadesi ve aynısayıda Rus savaş esirinin teslim edilmesiiçin henüz tarih belirlenmedi.
Takas iki kategoriyi kapsıyor: Yaralılar ve ağır hastalar ile 25 yaşın altındaki kişiler.