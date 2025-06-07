https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/rus-hava-savunma-gucleri-gece-boyunca-ukraynaya-ait-36-ihayi-imha-etti-1096851837.html
Rus hava savunma güçleri gece boyunca Ukrayna’ya ait 36 İHA’yı imha etti
Rus hava savunma güçleri gece boyunca Ukrayna’ya ait 36 İHA’yı imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin gece boyunca Ukrayna’ya ait 36 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu. 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T09:47+0300
2025-06-07T09:47+0300
2025-06-07T10:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
moskova
ukrayna
kursk bölgesi
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “7 Haziran 2025 tarihinde, Moskova saatiyle 00:00’dan itibaren görevde olan hava savunma sistemleri tarafından uçak tipi 36 Ukrayna İHA’sı tespit edilerek imha edilmiştir.” denildi. İHA’ların düşürüldüğü bölgeler şu şekilde sıralandı: Ukrayna ordusu, sınır hattındaki ve Rusya’nın iç kesimlerindeki hedeflere neredeyse her gün İHA’larla saldırı girişiminde bulunuyor. Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna’ya ait İHA’ları başarılı bir şekilde önlüyor.Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Moskova bölgesinde gece ve önceki gün 9 düşman İHA’sının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi. Vorobyov, İstra’daki ‘Yubileyniy’ kooperatifinde iki kişinin enkaz parçalarıyla yaralandığını, bir ev ve araçta hasar oluştuğunu, yaralıların durumunun stabil olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Vali, ayrıca etkilenen yerleşim yerlerinde acil müdahale ekiplerinin görev yaptığı bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/afganistanin-lagman-eyaletinde-medyada-canlilarin-tasviri-ve-yayinlanmasi-yasaklandi-1096850457.html
moskova
ukrayna
kursk bölgesi
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rusya savunma bakanlığı, moskova, ukrayna, kursk bölgesi, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya
rusya savunma bakanlığı, moskova, ukrayna, kursk bölgesi, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya
Rus hava savunma güçleri gece boyunca Ukrayna’ya ait 36 İHA’yı imha etti
09:47 07.06.2025 (güncellendi: 10:09 07.06.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin gece boyunca Ukrayna’ya ait 36 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “7 Haziran 2025 tarihinde, Moskova saatiyle 00:00’dan itibaren görevde olan hava savunma sistemleri tarafından uçak tipi 36 Ukrayna İHA’sı tespit edilerek imha edilmiştir.” denildi.
İHA’ların düşürüldüğü bölgeler şu şekilde sıralandı:
Ukrayna ordusu, sınır hattındaki ve Rusya’nın iç kesimlerindeki hedeflere neredeyse her gün İHA’larla saldırı girişiminde bulunuyor. Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna’ya ait İHA’ları başarılı bir şekilde önlüyor.
Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Moskova bölgesinde gece ve önceki gün 9 düşman İHA’sının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi. Vorobyov, İstra’daki ‘Yubileyniy’ kooperatifinde iki kişinin enkaz parçalarıyla yaralandığını, bir ev ve araçta hasar oluştuğunu, yaralıların durumunun stabil olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Vali, ayrıca etkilenen yerleşim yerlerinde acil müdahale ekiplerinin görev yaptığı bilgisini verdi.