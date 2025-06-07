https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/rus-hava-savunma-gucleri-gece-boyunca-ukraynaya-ait-36-ihayi-imha-etti-1096851837.html

Rus hava savunma güçleri gece boyunca Ukrayna’ya ait 36 İHA’yı imha etti

Rus hava savunma güçleri gece boyunca Ukrayna’ya ait 36 İHA’yı imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin gece boyunca Ukrayna’ya ait 36 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu. 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T09:47+0300

2025-06-07T09:47+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

moskova

ukrayna

kursk bölgesi

i̇ha

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

rusya

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “7 Haziran 2025 tarihinde, Moskova saatiyle 00:00’dan itibaren görevde olan hava savunma sistemleri tarafından uçak tipi 36 Ukrayna İHA’sı tespit edilerek imha edilmiştir.” denildi. İHA’ların düşürüldüğü bölgeler şu şekilde sıralandı: Ukrayna ordusu, sınır hattındaki ve Rusya’nın iç kesimlerindeki hedeflere neredeyse her gün İHA’larla saldırı girişiminde bulunuyor. Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna’ya ait İHA’ları başarılı bir şekilde önlüyor.Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Moskova bölgesinde gece ve önceki gün 9 düşman İHA’sının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi. Vorobyov, İstra’daki ‘Yubileyniy’ kooperatifinde iki kişinin enkaz parçalarıyla yaralandığını, bir ev ve araçta hasar oluştuğunu, yaralıların durumunun stabil olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Vali, ayrıca etkilenen yerleşim yerlerinde acil müdahale ekiplerinin görev yaptığı bilgisini verdi.

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kursk bölgesi

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rusya savunma bakanlığı, moskova, ukrayna, kursk bölgesi, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya