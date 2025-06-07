https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/afganistanin-lagman-eyaletinde-medyada-canlilarin-tasviri-ve-yayinlanmasi-yasaklandi-1096850457.html

Afganistan'ın Lagman eyaletinde, medyada canlıların tasviri ve yayınlanması yasaklandı

Afganistan'ın Lagman eyaletinde, medyada canlıların tasviri ve yayınlanması yasaklandı

Sputnik Türkiye

Afganistan'ın Lagman eyaletinde, medyada canlıların tasviri ve yayınlanmasına yasak getirildiği bildirildi. 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T00:27+0300

2025-06-07T00:27+0300

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Afgan Gazetecilik Merkezi'nin haberine göre, Afganistan'ın Lagman eyaleti yetkilileri, medyada canlıların tasviri ve yayınlanmasına yasak getirdi.Yasak sadece fiziksel görüntüleri değil, aynı zamanda sosyal medyadaki yayınları da etkileyecek. Eyalette devlet televizyon kanalı RTA ve dört özel radyo istasyonu faaliyet gösteriyor, bu yasak onların hesaplarını da etkileyecek.Böylece, ‘erdemi teşvik etme ve kötülüğü önlemeye’ yönelik bu yasak, 34 Afgan eyaletinin 19'una yayılmış oldu.

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