https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/afganistanin-lagman-eyaletinde-medyada-canlilarin-tasviri-ve-yayinlanmasi-yasaklandi-1096850457.html
Afganistan'ın Lagman eyaletinde, medyada canlıların tasviri ve yayınlanması yasaklandı
Afganistan'ın Lagman eyaletinde, medyada canlıların tasviri ve yayınlanması yasaklandı
Sputnik Türkiye
Afganistan'ın Lagman eyaletinde, medyada canlıların tasviri ve yayınlanmasına yasak getirildiği bildirildi. 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T00:27+0300
2025-06-07T00:27+0300
2025-06-07T00:25+0300
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Afgan Gazetecilik Merkezi'nin haberine göre, Afganistan'ın Lagman eyaleti yetkilileri, medyada canlıların tasviri ve yayınlanmasına yasak getirdi.Yasak sadece fiziksel görüntüleri değil, aynı zamanda sosyal medyadaki yayınları da etkileyecek. Eyalette devlet televizyon kanalı RTA ve dört özel radyo istasyonu faaliyet gösteriyor, bu yasak onların hesaplarını da etkileyecek.Böylece, ‘erdemi teşvik etme ve kötülüğü önlemeye’ yönelik bu yasak, 34 Afgan eyaletinin 19'una yayılmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/emekli-albay-ve-uzman-rustem-klupov-koprulerin-havaya-ucurulmasi-bir-teror-eylemidir-1096810299.html
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afganistan, rta, yasak, sosyal medya, erdemli, teşvik
afganistan, rta, yasak, sosyal medya, erdemli, teşvik
Afganistan'ın Lagman eyaletinde, medyada canlıların tasviri ve yayınlanması yasaklandı
Afganistan'ın Lagman eyaletinde, medyada canlıların tasviri ve yayınlanmasına yasak getirildiği bildirildi.
Afgan Gazetecilik Merkezi'nin haberine göre, Afganistan'ın Lagman eyaleti yetkilileri, medyada canlıların tasviri ve yayınlanmasına yasak getirdi.
Yasak sadece fiziksel görüntüleri değil, aynı zamanda sosyal medyadaki yayınları da etkileyecek. Eyalette devlet televizyon kanalı RTA ve dört özel radyo istasyonu faaliyet gösteriyor, bu yasak onların hesaplarını da etkileyecek.
Böylece, ‘erdemi teşvik etme ve kötülüğü önlemeye’ yönelik bu yasak, 34 Afgan eyaletinin 19'una yayılmış oldu.