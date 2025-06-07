Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Dünyada Kiev rejimi dışında askerini toprağa vermekten kaçınan bir halk yoktur

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
15 bin yıldır kullanılan bitki: Kenevirin ekonomik potansiyeli
06:00
50 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
06:51
9 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Hava almayan et, sertleşir ve köpürür’
07:00
26 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
07:27
33 dk
SEYİR HALİ
Kas ve eklem ağrılarına yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri
08:00
53 dk
TARİHTE BUGÜN
Sovyet kodlarından uzaya: Tetris’in olağanüstü yolculuğu
08:53
7 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
09:00
46 dk
ÖZEL HABER
Yöresel tatlılarla bayram yolculuğu
09:46
7 dk
SESLİ HABER
Her yaz geri dönen kene kabusu
09:54
6 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Yapay zekâ ile bayramların kökenine yolculuk
10:01
34 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
10:42
14 dk
HABER MASASI BAYRAM ÖZEL
Cilt kanserinden korunma yöntemleri
11:01
44 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
11:44
15 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
12:01
115 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
14:01
38 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
14:39
21 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
15:01
53 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
15:53
2 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
15:56
3 dk
SEYİR HALİ
Avukat Sefa Karcıoğlu: ‘Yargıtayın kararına göre eşler arasında sadakat yükümlülüğü vardır’
16:01
47 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Dünyanın dört bir yanından bayram kutlamaları ve renkli etkinlikler
17:01
46 dk
HAFTANIN KEYFİ BAYRAM ÖZEL
Serhat Ayan'la en güzel bayram şarkıları
18:01
49 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türk Beşleri ve Cumhuriyet’in müzikal yolculuğu
19:01
40 dk
ANKARA FARKI BAYRAM ÖZEL
Edebiyatın iç dünyası: ‘Şiirin nöbetini tutuyoruz’
20:01
45 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Şekerin dünü ve bugünü
21:01
50 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
21:51
3 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
21:55
3 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Emperyalizm fonlamaları aracılığıyla neler yapıldı?
22:01
43 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
22:48
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
23:01
21 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
05:01
115 dk
SEYİR HALİ
Avukat Sefa Karcıoğlu: ‘Yargıtayın kararına göre eşler arasında sadakat yükümlülüğü vardır’
07:01
47 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
07:48
3 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
07:51
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
07:54
2 dk
HABER MASASI BAYRAM ÖZEL
Cilt kanserinden korunma yöntemleri
08:01
44 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
08:45
14 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
09:01
46 dk
SESLİ HABER
Her yaz geri dönen kene kabusu
09:49
6 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
10:01
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
11:06
33 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sahne kıyafetleriyle gündeme oturmuştu
11:44
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
12:06
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
13:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kas ve eklem ağrılarına yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Emperyalizm fonlamaları aracılığıyla neler yapıldı?
15:05
43 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
15:49
3 dk
ÖZEL HABER
Yöresel tatlılarla bayram yolculuğu
15:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HAFTANIN KEYFİ BAYRAM ÖZEL
Serhat Ayan'la en güzel bayram şarkıları
16:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Dünyanın dört bir yanından bayram kutlamaları ve renkli etkinlikler
17:06
46 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Şiirlerini türkülerle yaşattı
17:54
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ANKARA FARKI BAYRAM ÖZEL
Edebiyatın iç dünyası: ‘Şiirin nöbetini tutuyoruz’
18:08
45 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Yapay zekâ ile bayramların kökenine yolculuk
19:01
34 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
19:37
21 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Şekerin dünü ve bugünü
20:01
50 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
15 bin yıldır kullanılan bitki: Kenevirin ekonomik potansiyeli
21:01
50 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk Beşleri ve Cumhuriyet’in müzikal yolculuğu
22:01
40 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
23:01
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hakan Arslan: 'Bakanlığın denetimine tabi olan konaklama işletmeleri tercih edilmeli'
23:18
16 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
23:37
21 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/rus-disisleri-sozcusu-zaharova-dunyada-kiev-rejimi-disinda-askerini-topraga-vermekten-kacinan-bir-1096859437.html
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Dünyada Kiev rejimi dışında askerini toprağa vermekten kaçınan bir halk yoktur
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Dünyada Kiev rejimi dışında askerini toprağa vermekten kaçınan bir halk yoktur
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Kiev'in kendi askerlerine ait cenazeleri reddetmesi hakkında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ne yaşayan ne de ölü... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T17:10+0300
2025-06-07T17:10+0300
ukrayna kri̇zi̇
kiev
ukrayna
rusya
esir
esir takası
cenaze
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090616_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_dcee9005c07c3f9c708f4313b6a8d841.jpg
Kiev'in askerlerin cenazelerini kabul etmeyi reddetmesi ve karşılıklı takasın süresiz bir şekilde ertelenmesi hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dünyada kendi askerlerini toprağa vermekten kaçınan bir etnik grup olmadığını, Kiev'in kendi vatandaşlarına ihtiyacı olmadığını söyledi.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/ukraynanin-istanbul-varilan-esir-anlasmasina-uymadigini-aciklayan-medinskiy-kiev-suresiz-olarak-1096857373.html
kiev
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090616_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_2155dffd81395d57307e1c09676f2ee7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kiev, ukrayna, rusya, esir, esir takası, cenaze, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı
kiev, ukrayna, rusya, esir, esir takası, cenaze, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Dünyada Kiev rejimi dışında askerini toprağa vermekten kaçınan bir halk yoktur

17:10 07.06.2025
© Sputnik / Илья ПиталевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2025
© Sputnik / Илья Питалев
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Kiev'in kendi askerlerine ait cenazeleri reddetmesi hakkında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ne yaşayan ne de ölü hiçbir vatandaşını istemediği dile getirdi.
Kiev'in askerlerin cenazelerini kabul etmeyi reddetmesi ve karşılıklı takasın süresiz bir şekilde ertelenmesi hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dünyada kendi askerlerini toprağa vermekten kaçınan bir etnik grup olmadığını, Kiev'in kendi vatandaşlarına ihtiyacı olmadığını söyledi.
Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Kiev rejimi, ne canlı ne de ölü vatandaşlarına istemiyor. Dünyada, kendi askerlerini toprağa vermekten kaçınan bir halk veya etnik grup yoktur. Yalnızca insanlık düşmanı bir ideolojiyi benimseyen ve kendi halkına soykırım uygulayan Kiev rejimi vardır.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna'nın İstanbul varılan esir anlaşmasına uymadığını açıklamak zorunda kalan Medinskiy: Kiev süresiz olarak erteledi
14:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала