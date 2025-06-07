https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/rus-disisleri-sozcusu-zaharova-dunyada-kiev-rejimi-disinda-askerini-topraga-vermekten-kacinan-bir-1096859437.html
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Dünyada Kiev rejimi dışında askerini toprağa vermekten kaçınan bir halk yoktur
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Dünyada Kiev rejimi dışında askerini toprağa vermekten kaçınan bir halk yoktur
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Kiev'in kendi askerlerine ait cenazeleri reddetmesi hakkında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ne yaşayan ne de ölü... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T17:10+0300
2025-06-07T17:10+0300
2025-06-07T17:10+0300
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Kiev'in askerlerin cenazelerini kabul etmeyi reddetmesi ve karşılıklı takasın süresiz bir şekilde ertelenmesi hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dünyada kendi askerlerini toprağa vermekten kaçınan bir etnik grup olmadığını, Kiev'in kendi vatandaşlarına ihtiyacı olmadığını söyledi.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/ukraynanin-istanbul-varilan-esir-anlasmasina-uymadigini-aciklayan-medinskiy-kiev-suresiz-olarak-1096857373.html
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kiev, ukrayna, rusya, esir, esir takası, cenaze, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı
kiev, ukrayna, rusya, esir, esir takası, cenaze, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Dünyada Kiev rejimi dışında askerini toprağa vermekten kaçınan bir halk yoktur
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Kiev'in kendi askerlerine ait cenazeleri reddetmesi hakkında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ne yaşayan ne de ölü hiçbir vatandaşını istemediği dile getirdi.
Kiev'in askerlerin cenazelerini kabul etmeyi reddetmesi ve karşılıklı takasın süresiz bir şekilde ertelenmesi hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dünyada kendi askerlerini toprağa vermekten kaçınan bir etnik grup olmadığını, Kiev'in kendi vatandaşlarına ihtiyacı olmadığını söyledi.
Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Kiev rejimi, ne canlı ne de ölü vatandaşlarına istemiyor. Dünyada, kendi askerlerini toprağa vermekten kaçınan bir halk veya etnik grup yoktur. Yalnızca insanlık düşmanı bir ideolojiyi benimseyen ve kendi halkına soykırım uygulayan Kiev rejimi vardır.