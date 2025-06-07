https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/rus-disisleri-sozcusu-zaharova-dunyada-kiev-rejimi-disinda-askerini-topraga-vermekten-kacinan-bir-1096859437.html

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Dünyada Kiev rejimi dışında askerini toprağa vermekten kaçınan bir halk yoktur

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Dünyada Kiev rejimi dışında askerini toprağa vermekten kaçınan bir halk yoktur

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Kiev'in kendi askerlerine ait cenazeleri reddetmesi hakkında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ne yaşayan ne de ölü... 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T17:10+0300

2025-06-07T17:10+0300

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esir takası

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mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

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Kiev'in askerlerin cenazelerini kabul etmeyi reddetmesi ve karşılıklı takasın süresiz bir şekilde ertelenmesi hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dünyada kendi askerlerini toprağa vermekten kaçınan bir etnik grup olmadığını, Kiev'in kendi vatandaşlarına ihtiyacı olmadığını söyledi.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/ukraynanin-istanbul-varilan-esir-anlasmasina-uymadigini-aciklayan-medinskiy-kiev-suresiz-olarak-1096857373.html

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