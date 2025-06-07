https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/rus-askeri-uzman-ukrayna-tarafi-anlasma-becerisinden-yoksun-ve-kendisi-ile-is-yapilamayacagini-1096858415.html
Rus askeri uzman: Ukrayna tarafı anlaşma becerisinden yoksun ve kendisi ile iş yapılamayacağını gösterdi
Rus askeri uzman: Ukrayna tarafı anlaşma becerisinden yoksun ve kendisi ile iş yapılamayacağını gösterdi
Sputnik Türkiye
Rus askeri uzman ve emekli Albay Litovkin, Ukrayna tarafının hem askeri cenazelerin kabulünü hem de esir takasını süresiz olarak ertelemesi hususunu Sputnik... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T15:51+0300
2025-06-07T15:51+0300
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Rus askeri uzman ve emekli Albay Viktor Litovkin İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereler neticesinde alınan kararlara göre yapılması planlanan ancak Ukrayna tarafının tek taraflı olaarak cenazelerin kabulünü ve esir takasını süresiz olarak ertelemesi hamlesini Sputnik için yorumladı.Ukrayna heyetinin bu tutumunun birkaç sebebi olduğunun altını çizen Litovkin, ilk sebebin Ukrayna'nın 'sözde bağımsızlığını' göstermek istediği olduğunu dile getirdi. Ukrayna'nın anlaşmaları umursamadığını ve 'kendi uygun gördüğü' şekilde hareket etmek istediğini belirten Litovkin, bu davranış ile Ukrayna'nın anlaşabilme becerisi olmadığını ve kendisi ile asla iş yapılamayacağını gösterdiğini vurguladı.'Ceset yoksa para da yok'Litovkin diğer bir nedeni ise şu cümlelerle izah etti:'Yaralıları dahi çatışma alanından çıkarmıyorlar'Söz konusu bu tutumun Kiev'in anlaşma yapma yeteneğinin olmadığını gösterdiğinin altını çizen Litovkin, Kiev rejiminin askerlerine karşı umursamaz bir tutum sergilediğin belirtti. Ukrayna tarafınının öldürülenleri çatışma alanından bile kaldımadığını dile getiren Litovkin, "Yaralıları dahi çatışma alanından çıkarmıyorlar. Yani bu, insana karşı genel olarak umursamaz bir tutum" dedi.Litovkin açıklmasında şu cümleleri kaydetti:Ukrayna tarafının bu tutumunun Rusya-Ukrayna müzakerelerine ve diyaloğunun geleceğine nasıl yansıyacağı hususunu da değerlendiren Litovkin, "Bence hiçbir yere gitmeyecekler, ölenlerin cesetlerini alacaklar ve esirlerini suçlayacaklar, çünkü bu uluslararası toplum ve Washington, Brüksel, Londra, Paris ve Kiev'den gelen sesler onları bunu yapmaya zorlayacak, bu yüzden bunu yapacaklar. Ama önce hava atacaklar" dedi.Litovkin açıklamasında son olarak, "Rusya, dürüst, işlevsel ve sözünü tutan bir devlet olduğunu gösterdi. Böylece Rusya, devletlerarası ilişkilerde asaletini, niyetlerinin samimiyetini ve dürüstlüğünü bir kez daha kanıtladı. Biz iyiliğin tarafındayız. Tarihin doğru tarafındayız" cümlelerini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/ukraynanin-istanbul-varilan-esir-anlasmasina-uymadigini-aciklayan-medinskiy-kiev-suresiz-olarak-1096857373.html
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Rus askeri uzman: Ukrayna tarafı anlaşma becerisinden yoksun ve kendisi ile iş yapılamayacağını gösterdi
15:51 07.06.2025 (güncellendi: 16:25 07.06.2025)
Rus askeri uzman ve emekli Albay Litovkin, Ukrayna tarafının hem askeri cenazelerin kabulünü hem de esir takasını süresiz olarak ertelemesi hususunu Sputnik için değerlendirdi. Litovkin söz konusu bu tutum sebebiyle Ukrayna'nın kendisi ile iş yapılamayacağını gösterdiğini vurguladı.
Rus askeri uzman ve emekli Albay Viktor Litovkin İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereler neticesinde alınan kararlara göre yapılması planlanan ancak Ukrayna tarafının tek taraflı olaarak cenazelerin kabulünü ve esir takasını süresiz olarak ertelemesi hamlesini Sputnik için yorumladı.
Ukrayna heyetinin bu tutumunun birkaç sebebi olduğunun altını çizen Litovkin, ilk sebebin Ukrayna'nın 'sözde bağımsızlığını' göstermek istediği olduğunu dile getirdi. Ukrayna'nın anlaşmaları umursamadığını ve 'kendi uygun gördüğü' şekilde hareket etmek istediğini belirten Litovkin, bu davranış ile Ukrayna'nın anlaşabilme becerisi olmadığını ve kendisi ile asla iş yapılamayacağını gösterdiğini vurguladı.
'Ceset yoksa para da yok'
Litovkin diğer bir nedeni ise şu cümlelerle izah etti:
Diğer bir neden ise, öldürülen Ukraynalı askerlerin cesetlerinin sayısı o kadar fazla ki, resmi olarak 6 bin ceset olduğunu açıklıyoruz. Zelenskiy'in, bu özel askeri operasyon sırasında 30 veya 40 bin kişi kaybettiklerini söylediğinde yalan söylediği açıktır. Ve tabii ki Kiev rejimi bu efsaneyi kaybetmek, onu ifşa etmek istemiyor. Ve en önemlisi, cesetlerin kimliklerinin tespit edilmesi gerekiyor. Evet, öldürülen her kişi için Ukrayna hükümeti para ödemek zorunda, ama onlar bunu istemiyor. Kayıp olanlar için de para ödemiyorlar. Ceset yoksa para da yok. Öldürülenlerin ailelerine sigorta ödemesi yapmıyorlar. Ama önemli olan, tüm dünyaya çaıtşmayı sürdürmek istediklerini ve Rusya ile barış yapmayacaklarını göstermeleri.
'Yaralıları dahi çatışma alanından çıkarmıyorlar'
Söz konusu bu tutumun Kiev'in anlaşma yapma yeteneğinin olmadığını gösterdiğinin altını çizen Litovkin, Kiev rejiminin askerlerine karşı umursamaz bir tutum sergilediğin belirtti. Ukrayna tarafınının öldürülenleri çatışma alanından bile kaldımadığını dile getiren Litovkin, "Yaralıları dahi çatışma alanından çıkarmıyorlar. Yani bu, insana karşı genel olarak umursamaz bir tutum" dedi.
Litovkin açıklmasında şu cümleleri kaydetti:
Bu, Bandera yanlılarının tarzıdır, savaş alanında savaşanlara karşı umursamaz bir tutum. Fakat aynı zamanda onların politikasını ve ideolojisini desteklemeyen sivillere karşı kötü niyetli intikam, acımasız intikam.
Ukrayna tarafının bu tutumunun Rusya-Ukrayna müzakerelerine ve diyaloğunun geleceğine nasıl yansıyacağı hususunu da değerlendiren Litovkin, "Bence hiçbir yere gitmeyecekler, ölenlerin cesetlerini alacaklar ve esirlerini suçlayacaklar, çünkü bu uluslararası toplum ve Washington, Brüksel, Londra, Paris ve Kiev'den gelen sesler onları bunu yapmaya zorlayacak, bu yüzden bunu yapacaklar. Ama önce hava atacaklar" dedi.
Litovkin açıklamasında son olarak, "Rusya, dürüst, işlevsel ve sözünü tutan bir devlet olduğunu gösterdi. Böylece Rusya, devletlerarası ilişkilerde asaletini, niyetlerinin samimiyetini ve dürüstlüğünü bir kez daha kanıtladı. Biz iyiliğin tarafındayız. Tarihin doğru tarafındayız" cümlelerini dile getirdi.