https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/rus-askeri-uzman-ukrayna-tarafi-anlasma-becerisinden-yoksun-ve-kendisi-ile-is-yapilamayacagini-1096858415.html

Rus askeri uzman: Ukrayna tarafı anlaşma becerisinden yoksun ve kendisi ile iş yapılamayacağını gösterdi

Rus askeri uzman: Ukrayna tarafı anlaşma becerisinden yoksun ve kendisi ile iş yapılamayacağını gösterdi

Sputnik Türkiye

Rus askeri uzman ve emekli Albay Litovkin, Ukrayna tarafının hem askeri cenazelerin kabulünü hem de esir takasını süresiz olarak ertelemesi hususunu Sputnik... 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T15:51+0300

2025-06-07T15:51+0300

2025-06-07T16:25+0300

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Rus askeri uzman ve emekli Albay Viktor Litovkin İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereler neticesinde alınan kararlara göre yapılması planlanan ancak Ukrayna tarafının tek taraflı olaarak cenazelerin kabulünü ve esir takasını süresiz olarak ertelemesi hamlesini Sputnik için yorumladı.Ukrayna heyetinin bu tutumunun birkaç sebebi olduğunun altını çizen Litovkin, ilk sebebin Ukrayna'nın 'sözde bağımsızlığını' göstermek istediği olduğunu dile getirdi. Ukrayna'nın anlaşmaları umursamadığını ve 'kendi uygun gördüğü' şekilde hareket etmek istediğini belirten Litovkin, bu davranış ile Ukrayna'nın anlaşabilme becerisi olmadığını ve kendisi ile asla iş yapılamayacağını gösterdiğini vurguladı.'Ceset yoksa para da yok'Litovkin diğer bir nedeni ise şu cümlelerle izah etti:'Yaralıları dahi çatışma alanından çıkarmıyorlar'Söz konusu bu tutumun Kiev'in anlaşma yapma yeteneğinin olmadığını gösterdiğinin altını çizen Litovkin, Kiev rejiminin askerlerine karşı umursamaz bir tutum sergilediğin belirtti. Ukrayna tarafınının öldürülenleri çatışma alanından bile kaldımadığını dile getiren Litovkin, "Yaralıları dahi çatışma alanından çıkarmıyorlar. Yani bu, insana karşı genel olarak umursamaz bir tutum" dedi.Litovkin açıklmasında şu cümleleri kaydetti:Ukrayna tarafının bu tutumunun Rusya-Ukrayna müzakerelerine ve diyaloğunun geleceğine nasıl yansıyacağı hususunu da değerlendiren Litovkin, "Bence hiçbir yere gitmeyecekler, ölenlerin cesetlerini alacaklar ve esirlerini suçlayacaklar, çünkü bu uluslararası toplum ve Washington, Brüksel, Londra, Paris ve Kiev'den gelen sesler onları bunu yapmaya zorlayacak, bu yüzden bunu yapacaklar. Ama önce hava atacaklar" dedi.Litovkin açıklamasında son olarak, "Rusya, dürüst, işlevsel ve sözünü tutan bir devlet olduğunu gösterdi. Böylece Rusya, devletlerarası ilişkilerde asaletini, niyetlerinin samimiyetini ve dürüstlüğünü bir kez daha kanıtladı. Biz iyiliğin tarafındayız. Tarihin doğru tarafındayız" cümlelerini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/ukraynanin-istanbul-varilan-esir-anlasmasina-uymadigini-aciklayan-medinskiy-kiev-suresiz-olarak-1096857373.html

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