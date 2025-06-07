https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/putin-imzaladi-rusyada-resit-olmayanlara-enerji-icecegi-satilmayacak-1096859032.html
Putin imzaladı: Rusya'da reşit olmayanlara enerji içeceği satılmayacak
Putin imzaladı: Rusya'da reşit olmayanlara enerji içeceği satılmayacak
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, çocuklara enerji içeceği satılmasını cezalandıran yasayı imzaladı. 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T16:33+0300
2025-06-07T16:33+0300
2025-06-07T16:33+0300
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Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan yasayla, enerji içecekleri de dahil olmak üzere alkolsüz tonik içeceklerin reşit olmayanlara satışı yasaklandı ve ihlalde bulunanlara para cezası getirildi.İdari Suçlar Kanunu’na eklenen 14.16.1 maddesiyle, bu kurala uymayan vatandaşlara 30-50 bin ruble, yetkililere 100-200 bin ruble, tüzel kişilere ise 300-500 bin ruble para cezası uygulanacak.Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, bu kararın genç neslin sağlığını korumak amacıyla yasama düzeyinde yürütülen sistematik çalışmaların devamı olduğunu vurguladı.Daha önce Devlet Duması milletvekili Aleksey Govırin de bazı bölgelerde reşit olmayanlara enerji içeceği satışına sınırlamalar olduğunu ancak bunun Moskova Bölgesi ve Saint Petersburg gibi sınırlı yerlerde ve düşük cezalarla uygulandığını belirtmişti.Govırin, 8 Ağustos 2024 tarihli ve 304-FZ sayılı Federal Kanun’un yürürlüğe girmesiyle Mart ayından itibaren gençlerin marketlerden enerji içeceği satın alamadığını söyledi. Kabul edilen yasanın tüzel kişiler, bireysel girişimciler, çiftlikler, Rus vatandaşları ve yabancıların çocuklara enerji ve tonik içecek satmasını yasakladığını ifade etti.Ayrıca Govırin alıcıların yaşını E-Devlet uygulamasıyla doğrulayabileceğini ve bu hakkın 18 Ocak 2025 tarihli, 15 numaralı Rusya Federasyonu hükümet kararıyla güvence altına alındığını hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/versailles-sarayina-satilan-ve-marie-antoinettee-ait-oldugu-dusunulen-kraliyet-mobilyalari-sahte-1096857478.html
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Putin imzaladı: Rusya'da reşit olmayanlara enerji içeceği satılmayacak
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, çocuklara enerji içeceği satılmasını cezalandıran yasayı imzaladı.
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan yasayla, enerji içecekleri de dahil olmak üzere alkolsüz tonik içeceklerin reşit olmayanlara satışı yasaklandı ve ihlalde bulunanlara para cezası getirildi.
İdari Suçlar Kanunu’na eklenen 14.16.1 maddesiyle, bu kurala uymayan vatandaşlara 30-50 bin ruble, yetkililere 100-200 bin ruble, tüzel kişilere ise 300-500 bin ruble para cezası uygulanacak.
Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, bu kararın genç neslin sağlığını korumak amacıyla yasama düzeyinde yürütülen sistematik çalışmaların devamı olduğunu vurguladı.
Daha önce Devlet Duması milletvekili Aleksey Govırin de bazı bölgelerde reşit olmayanlara enerji içeceği satışına sınırlamalar olduğunu ancak bunun Moskova Bölgesi ve Saint Petersburg gibi sınırlı yerlerde ve düşük cezalarla uygulandığını belirtmişti.
Govırin, 8 Ağustos 2024 tarihli ve 304-FZ sayılı Federal Kanun’un yürürlüğe girmesiyle Mart ayından itibaren gençlerin marketlerden enerji içeceği satın alamadığını söyledi. Kabul edilen yasanın tüzel kişiler, bireysel girişimciler, çiftlikler, Rus vatandaşları ve yabancıların çocuklara enerji ve tonik içecek satmasını yasakladığını ifade etti.
Ayrıca Govırin alıcıların yaşını E-Devlet uygulamasıyla doğrulayabileceğini ve bu hakkın 18 Ocak 2025 tarihli, 15 numaralı Rusya Federasyonu hükümet kararıyla güvence altına alındığını hatırlattı.