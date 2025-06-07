https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/polonya-cumhurbaskani-nawrocki-ukraynanin-ab-uyeligi-ulke-ekonomisine-ve-tarimina-zarar-verir-1096866169.html
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki: Ukrayna'nın AB üyeliği ülke ekonomisine ve tarımına zarar verir
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki: Ukrayna'nın AB üyeliği ülke ekonomisine ve tarımına zarar verir
Sputnik Türkiye
Polonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Nawrocki, Ukrayna konusunda beklenmedik bir açıklama yaptı. 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T22:58+0300
2025-06-07T22:58+0300
2025-06-07T22:57+0300
dünya
polonya
cumhurbaşkanı
ukrayna
avrupa birliği
ab
tarım
lojistik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085213649_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e767d5920cb5300d0b60cd79a1f2149.jpg
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna'nın Avrupa Birliği’ne (AB) kabulünün hızlandırılmasına karşı olduğunu söyledi.Macar Mandiner dergisine konuşan Nawrocki, “Şu anda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasına karşıyım” dedi.Ukrayna'nın AB üyeliğinin Avrupa ülkelerinin ekonomisine ve tarımına zarar vereceğini belirten Nawrocki, “Seçim kampanyası sırasında, Polonya tarımı veya lojistik sektörü konusunda Ukrayna ile haksız rekabeti kabul etmedim ve cumhurbaşkanı olarak da kabul etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/polonyali-gazeteci-dudanin-ukraynali-nazilere-neden-silah-verdigini-aciklamasi-gerekiyor-1096675561.html
polonya
ukrayna
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085213649_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2939250689180719d29076fd17c14ce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
polonya, cumhurbaşkanı, ukrayna, avrupa birliği, ab, tarım, lojistik
polonya, cumhurbaşkanı, ukrayna, avrupa birliği, ab, tarım, lojistik
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki: Ukrayna'nın AB üyeliği ülke ekonomisine ve tarımına zarar verir
Polonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Nawrocki, Ukrayna konusunda beklenmedik bir açıklama yaptı.
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna'nın Avrupa Birliği’ne (AB) kabulünün hızlandırılmasına karşı olduğunu söyledi.
Macar Mandiner dergisine konuşan Nawrocki, “Şu anda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasına karşıyım” dedi.
Ukrayna'nın AB üyeliğinin Avrupa ülkelerinin ekonomisine ve tarımına zarar vereceğini belirten Nawrocki, “Seçim kampanyası sırasında, Polonya tarımı veya lojistik sektörü konusunda Ukrayna ile haksız rekabeti kabul etmedim ve cumhurbaşkanı olarak da kabul etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.