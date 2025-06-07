https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/polonya-cumhurbaskani-nawrocki-ukraynanin-ab-uyeligi-ulke-ekonomisine-ve-tarimina-zarar-verir-1096866169.html

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki: Ukrayna'nın AB üyeliği ülke ekonomisine ve tarımına zarar verir

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki: Ukrayna'nın AB üyeliği ülke ekonomisine ve tarımına zarar verir

Sputnik Türkiye

Polonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Nawrocki, Ukrayna konusunda beklenmedik bir açıklama yaptı. 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T22:58+0300

2025-06-07T22:58+0300

2025-06-07T22:57+0300

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Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna'nın Avrupa Birliği’ne (AB) kabulünün hızlandırılmasına karşı olduğunu söyledi.Macar Mandiner dergisine konuşan Nawrocki, “Şu anda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasına karşıyım” dedi.Ukrayna'nın AB üyeliğinin Avrupa ülkelerinin ekonomisine ve tarımına zarar vereceğini belirten Nawrocki, “Seçim kampanyası sırasında, Polonya tarımı veya lojistik sektörü konusunda Ukrayna ile haksız rekabeti kabul etmedim ve cumhurbaşkanı olarak da kabul etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/polonyali-gazeteci-dudanin-ukraynali-nazilere-neden-silah-verdigini-aciklamasi-gerekiyor-1096675561.html

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polonya, cumhurbaşkanı, ukrayna, avrupa birliği, ab, tarım, lojistik