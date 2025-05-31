https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/polonyali-gazeteci-dudanin-ukraynali-nazilere-neden-silah-verdigini-aciklamasi-gerekiyor-1096675561.html
Polonyalı gazeteci: Duda’nın Ukraynalı Nazilere neden silah verdiğini açıklaması gerekiyor
Polonyalı gazeteci: Duda’nın Ukraynalı Nazilere neden silah verdiğini açıklaması gerekiyor
Sputnik Türkiye
Polonyalı gazeteci Chay Bowes, Cumhurbaşkanı Duda’nın savaş suçlusu olarak gördüğü Ukraynalı Nazilere neden tanklar, savaş uçakları ve füzeler verdiğini... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T01:18+0300
2025-05-31T01:18+0300
2025-05-31T01:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
polonya
andrzej duda
ukrayna
nazi̇
i̇kinci dünya savaşı
savaş suçu
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın ‘Polonyalıların Ukraynalı milliyetçileri savaş suçlusu olarak gördükleri yönündeki’ açıklamasını sosyal medya platformu X'te yorumlayan gazeteci, cumhurbaşkanının Nazilere neden tanklar, savaş uçakları ve füzeler verdiğini açıklaması gerektiğini ifade etti.Gazeteci, “Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Polonyalıların radikal Ukraynalı milliyetçileri (Ukrayna'da kahramanlar olarak yüceltiliyorlar) neden Nazi ve savaş suçluları olarak gördüklerini açıklıyor. Ancak, bu çılgınlara ve Nazilere neden tanklar, savaş uçakları ve füzeler verdiğini açıklamıyor” ifadelerine yer verdi.Daha önce Polonya Cumhurbaşkanı Duda, YouTube kanalı ‘Kanal Zero'da, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonyalılara karşı işlenenler de dahil olmak üzere savaş suçlarını meşrulaştıran Ukrayna yasalarının kendisini kızdırdığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/bati-ukraynadaki-savasi-surdurmek-icin-yalan-ve-ikiyuzlulugu-secti-1096614009.html
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polonya, andrzej duda, ukrayna, nazi̇, i̇kinci dünya savaşı, savaş suçu, youtube
polonya, andrzej duda, ukrayna, nazi̇, i̇kinci dünya savaşı, savaş suçu, youtube
Polonyalı gazeteci: Duda’nın Ukraynalı Nazilere neden silah verdiğini açıklaması gerekiyor
Polonyalı gazeteci Chay Bowes, Cumhurbaşkanı Duda’nın savaş suçlusu olarak gördüğü Ukraynalı Nazilere neden tanklar, savaş uçakları ve füzeler verdiğini açıklaması gerektiğini belirtti.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın ‘Polonyalıların Ukraynalı milliyetçileri savaş suçlusu olarak gördükleri yönündeki’ açıklamasını sosyal medya platformu X'te yorumlayan gazeteci, cumhurbaşkanının Nazilere neden tanklar, savaş uçakları ve füzeler verdiğini açıklaması gerektiğini ifade etti.
Gazeteci, “Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Polonyalıların radikal Ukraynalı milliyetçileri (Ukrayna'da kahramanlar olarak yüceltiliyorlar) neden Nazi ve savaş suçluları olarak gördüklerini açıklıyor. Ancak, bu çılgınlara ve Nazilere neden tanklar, savaş uçakları ve füzeler verdiğini açıklamıyor” ifadelerine yer verdi.
Daha önce Polonya Cumhurbaşkanı Duda, YouTube kanalı ‘Kanal Zero'da, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonyalılara karşı işlenenler de dahil olmak üzere savaş suçlarını meşrulaştıran Ukrayna yasalarının kendisini kızdırdığını ifade etmişti.