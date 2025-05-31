https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/polonyali-gazeteci-dudanin-ukraynali-nazilere-neden-silah-verdigini-aciklamasi-gerekiyor-1096675561.html

Polonyalı gazeteci: Duda’nın Ukraynalı Nazilere neden silah verdiğini açıklaması gerekiyor

Polonyalı gazeteci: Duda’nın Ukraynalı Nazilere neden silah verdiğini açıklaması gerekiyor

Sputnik Türkiye

Polonyalı gazeteci Chay Bowes, Cumhurbaşkanı Duda’nın savaş suçlusu olarak gördüğü Ukraynalı Nazilere neden tanklar, savaş uçakları ve füzeler verdiğini... 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T01:18+0300

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ukrayna kri̇zi̇

polonya

andrzej duda

ukrayna

nazi̇

i̇kinci dünya savaşı

savaş suçu

youtube

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın ‘Polonyalıların Ukraynalı milliyetçileri savaş suçlusu olarak gördükleri yönündeki’ açıklamasını sosyal medya platformu X'te yorumlayan gazeteci, cumhurbaşkanının Nazilere neden tanklar, savaş uçakları ve füzeler verdiğini açıklaması gerektiğini ifade etti.Gazeteci, “Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Polonyalıların radikal Ukraynalı milliyetçileri (Ukrayna'da kahramanlar olarak yüceltiliyorlar) neden Nazi ve savaş suçluları olarak gördüklerini açıklıyor. Ancak, bu çılgınlara ve Nazilere neden tanklar, savaş uçakları ve füzeler verdiğini açıklamıyor” ifadelerine yer verdi.Daha önce Polonya Cumhurbaşkanı Duda, YouTube kanalı ‘Kanal Zero'da, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonyalılara karşı işlenenler de dahil olmak üzere savaş suçlarını meşrulaştıran Ukrayna yasalarının kendisini kızdırdığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/bati-ukraynadaki-savasi-surdurmek-icin-yalan-ve-ikiyuzlulugu-secti-1096614009.html

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polonya, andrzej duda, ukrayna, nazi̇, i̇kinci dünya savaşı, savaş suçu, youtube