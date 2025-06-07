https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/musk-ile-trump-arasinda-soguk-nezaket-sadece-iyi-dileklerini-iletince-ayni-sekilde-yanitini-verdi-1096852006.html
Musk ile Trump arasında soğuk nezaket: 'Sadece' iyi dileklerini iletince, 'Aynı şekilde' yanıtını verdi
Musk ile Trump arasında soğuk nezaket: 'Sadece' iyi dileklerini iletince, 'Aynı şekilde' yanıtını verdi
Sputnik Türkiye
Amerikalı girişimci Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisi için “sadece iyi dileklerini ilettiğini” söylediği videoya sosyal paylaşım ağı X’te “Aynı... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T09:52+0300
2025-06-07T09:52+0300
2025-06-07T09:52+0300
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Trump daha önce gazetecilere, Musk ile yapılan mevcut hükümet sözleşmeleri ve kendisine sağlanan desteklerin kapsamlı bir şekilde değerlendirileceğini söylemişti. Perşembe günü ise, ABD Başkanı’nın önerdiği ve Musk’ın Salı günü “mide bulandırıcı bir iğrençlik” olarak nitelendirdiği bütçe tasarısı üzerine ikili arasında kamuoyu önünde bir tartışma yaşanmıştı. Girişimci, Çarşamba günü yaptığı açıklamada da söz konusu tasarının “ortadan kaldırılması” çağrısında bulunmuş, buna karşılık Trump, Musk’ın “kendisi için çok şey yaptığını” belirterek hayal kırıklığına uğradığını ifade etmişti. Ekonomiyi de etkilediMusk ise Trump’ın başkan olmasının ve Cumhuriyetçilerin Kongre’nin her iki kanadında da kontrolü ele geçirmesinin kendi katkısıyla mümkün olduğunu savunmuştu. Tartışmanın ardından, Musk’ın şirketi Tesla’nın hisse senedi fiyatları Perşembe günü borsada yüzde 14 oranında değer kaybetmiş; ancak Cuma günü açılışta hisseler yüzde 5'e yakın yükselerek kaybın yaklaşık üçte birini telafi etmişti.
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elon musk, donald trump, abd, perşembe, çarşamba , tesla, musk
elon musk, donald trump, abd, perşembe, çarşamba , tesla, musk
Musk ile Trump arasında soğuk nezaket: 'Sadece' iyi dileklerini iletince, 'Aynı şekilde' yanıtını verdi
Amerikalı girişimci Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisi için “sadece iyi dileklerini ilettiğini” söylediği videoya sosyal paylaşım ağı X’te “Aynı şekilde” diyerek yanıt verdi.
Trump daha önce gazetecilere, Musk ile yapılan mevcut hükümet sözleşmeleri ve kendisine sağlanan desteklerin kapsamlı bir şekilde değerlendirileceğini söylemişti. Perşembe günü ise, ABD Başkanı’nın önerdiği ve Musk’ın Salı günü “mide bulandırıcı bir iğrençlik” olarak nitelendirdiği bütçe tasarısı üzerine ikili arasında kamuoyu önünde bir tartışma yaşanmıştı.
Girişimci, Çarşamba günü yaptığı açıklamada da söz konusu tasarının “ortadan kaldırılması” çağrısında bulunmuş, buna karşılık Trump, Musk’ın “kendisi için çok şey yaptığını” belirterek hayal kırıklığına uğradığını ifade etmişti.
Musk ise Trump’ın başkan olmasının ve Cumhuriyetçilerin Kongre’nin her iki kanadında da kontrolü ele geçirmesinin kendi katkısıyla mümkün olduğunu savunmuştu. Tartışmanın ardından, Musk’ın şirketi Tesla’nın hisse senedi fiyatları Perşembe günü borsada yüzde 14 oranında değer kaybetmiş; ancak Cuma günü açılışta hisseler yüzde 5'e yakın yükselerek kaybın yaklaşık üçte birini telafi etmişti.