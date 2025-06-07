https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/musk-ile-trump-arasinda-soguk-nezaket-sadece-iyi-dileklerini-iletince-ayni-sekilde-yanitini-verdi-1096852006.html

Musk ile Trump arasında soğuk nezaket: 'Sadece' iyi dileklerini iletince, 'Aynı şekilde' yanıtını verdi

Musk ile Trump arasında soğuk nezaket: 'Sadece' iyi dileklerini iletince, 'Aynı şekilde' yanıtını verdi

Sputnik Türkiye

Amerikalı girişimci Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisi için “sadece iyi dileklerini ilettiğini” söylediği videoya sosyal paylaşım ağı X’te “Aynı... 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T09:52+0300

2025-06-07T09:52+0300

2025-06-07T09:52+0300

elon musk

donald trump

abd

perşembe

çarşamba

tesla

musk

dünya

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Trump daha önce gazetecilere, Musk ile yapılan mevcut hükümet sözleşmeleri ve kendisine sağlanan desteklerin kapsamlı bir şekilde değerlendirileceğini söylemişti. Perşembe günü ise, ABD Başkanı’nın önerdiği ve Musk’ın Salı günü “mide bulandırıcı bir iğrençlik” olarak nitelendirdiği bütçe tasarısı üzerine ikili arasında kamuoyu önünde bir tartışma yaşanmıştı. Girişimci, Çarşamba günü yaptığı açıklamada da söz konusu tasarının “ortadan kaldırılması” çağrısında bulunmuş, buna karşılık Trump, Musk’ın “kendisi için çok şey yaptığını” belirterek hayal kırıklığına uğradığını ifade etmişti. Ekonomiyi de etkilediMusk ise Trump’ın başkan olmasının ve Cumhuriyetçilerin Kongre’nin her iki kanadında da kontrolü ele geçirmesinin kendi katkısıyla mümkün olduğunu savunmuştu. Tartışmanın ardından, Musk’ın şirketi Tesla’nın hisse senedi fiyatları Perşembe günü borsada yüzde 14 oranında değer kaybetmiş; ancak Cuma günü açılışta hisseler yüzde 5'e yakın yükselerek kaybın yaklaşık üçte birini telafi etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/trump-elon-muski-dusunmuyorum-1096851287.html

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elon musk, donald trump, abd, perşembe, çarşamba , tesla, musk