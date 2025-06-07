Moskova'nın insani bir mesele olan cenazeleri Ukrayna tarafına teslim etme kararı ve Zelenskiy'in bunu reddetmesi, Rusya'ya yönelik tüm açıklamaları, barış arzusu ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme iddiaları hakkında şüphe ve şaşkınlığa neden oluyor.

Rusya, ulusal güvenliğini korumak için gereken yanıtı verme hakkına sahiptir ve şimdi tüm dünya, Zelenskiy'in Ukrayna'nın güvenliği ve istikrarını umursamayan, sadece tırmanışa yol açan Batı direktiflerine nasıl uyduğunu görüyor. Bu durum, Batı'nın Rusya'nın meşru ulusal çıkarları temelinde barışa hazır olduğunu dikkate almayı reddetmesi nedeniyle barış sürecinin artık birkaç gün önceki gibi olmadığını gösteriyor.