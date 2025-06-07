https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/misirli-siyasetci-zelenskiy-sadece-tirmanisa-yol-acan-bati-direktiflerini-yerine-getiriyor-1096859324.html
Mısırlı siyasetçi: Zelenskiy, sadece tırmanışa yol açan Batı direktiflerini yerine getiriyor
Mısırlı siyasetçi: Zelenskiy, sadece tırmanışa yol açan Batı direktiflerini yerine getiriyor
Sputnik Türkiye
Mısırlı siyasetçi Mustafa Bakri, Batı'nın Rusya'nın meşru ulusal çıkarları temelinde barışa hazır olduğunu dikkate almayı reddetmesi nedeniyle barış sürecinin... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T16:53+0300
2025-06-07T16:53+0300
2025-06-07T16:51+0300
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batı
ukrayna
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barış süreci
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Mısırlı milletvekili Mustafa Bakri, Ukrayna ile görüşmelerde Rus heyetine Başkanlık eden Vladimir Medinskiy'nin esir ve asker cenazelerinin değişimine ilişkin açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi.Bakri, Zelenskiy’in kurnazlık yaparak esir değişimi ve Rusya'nın elindeki Ukraynalı askeri personelin cenazelerinin alınması da dahil olmak üzere pek çok konunun çözümünü geciktirmeye çalıştığını belirterek, şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/ukraynanin-istanbul-varilan-esir-anlasmasina-uymadigini-aciklayan-medinskiy-kiev-suresiz-olarak-1096857373.html
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vladimir medinskiy, batı, ukrayna, rusya, esir takası, barış süreci, vladimir zelenskiy, moskova
vladimir medinskiy, batı, ukrayna, rusya, esir takası, barış süreci, vladimir zelenskiy, moskova
Mısırlı siyasetçi: Zelenskiy, sadece tırmanışa yol açan Batı direktiflerini yerine getiriyor
Mısırlı siyasetçi Mustafa Bakri, Batı'nın Rusya'nın meşru ulusal çıkarları temelinde barışa hazır olduğunu dikkate almayı reddetmesi nedeniyle barış sürecinin artık birkaç gün önceki gibi olmadığını ifade etti.
Mısırlı milletvekili Mustafa Bakri, Ukrayna ile görüşmelerde Rus heyetine Başkanlık eden Vladimir Medinskiy'nin esir ve asker cenazelerinin değişimine ilişkin açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi.
Bakri, Zelenskiy’in kurnazlık yaparak esir değişimi ve Rusya'nın elindeki Ukraynalı askeri personelin cenazelerinin alınması da dahil olmak üzere pek çok konunun çözümünü geciktirmeye çalıştığını belirterek, şunları ifade etti:
Moskova'nın insani bir mesele olan cenazeleri Ukrayna tarafına teslim etme kararı ve Zelenskiy'in bunu reddetmesi, Rusya'ya yönelik tüm açıklamaları, barış arzusu ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme iddiaları hakkında şüphe ve şaşkınlığa neden oluyor.
Rusya, ulusal güvenliğini korumak için gereken yanıtı verme hakkına sahiptir ve şimdi tüm dünya, Zelenskiy'in Ukrayna'nın güvenliği ve istikrarını umursamayan, sadece tırmanışa yol açan Batı direktiflerine nasıl uyduğunu görüyor. Bu durum, Batı'nın Rusya'nın meşru ulusal çıkarları temelinde barışa hazır olduğunu dikkate almayı reddetmesi nedeniyle barış sürecinin artık birkaç gün önceki gibi olmadığını gösteriyor.