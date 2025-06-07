https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/mhp-ve-dem-parti-bayramlasti-2-kez-karsilikli-gorusme-gerceklesti-1096852143.html

MHP ve DEM Parti bayramlaştı: 2. kez karşılıklı görüşme gerçekleşti

MHP ve DEM Parti bayramlaştı: 2. kez karşılıklı görüşme gerçekleşti

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı'nın ikinci günü DEM Parti ve MHP arasında karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. İki parti de genel merkezlerinde heyetleri... 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T10:01+0300

2025-06-07T10:01+0300

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poli̇ti̇ka

zühal topcu

mhp

dem parti

milliyetçi hareket partisi (mhp)

bayram

kurban bayramı

bayramlaşma

bayramlaşma

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Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. Bayramlaşma ziyaretlerinin ilk adresi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu.DEM Parti heyeti, sabah saatlerinde MHP Genel Merkezi'ne giderek partililerle bayramlaştı. Ziyaret sırasında iki parti heyeti, karşılıklı olarak iyi dileklerde bulundu ve bayram sevincini paylaştı.DEM Parti Ramazan bayramında bayramlaşma programı kapsamında da önce MHP'yi ziyaret etmiş, MHP heyeti de DEM Parti'yi ziyaret etmişti.Heyetler Arası Sıcak DiyalogMHP'nin Kabul ProgramıMHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başladı. MHP'yi, 09.25'de DEM Parti heyeti, 09.50'de AK Parti heyeti ziyaret etti. MHP'nin kabul heyetinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MYK Üyesi Turan Şahin, MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer aldı.

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