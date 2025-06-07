https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/mhp-ve-dem-parti-bayramlasti-2-kez-karsilikli-gorusme-gerceklesti-1096852143.html
MHP ve DEM Parti bayramlaştı: 2. kez karşılıklı görüşme gerçekleşti
MHP ve DEM Parti bayramlaştı: 2. kez karşılıklı görüşme gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı'nın ikinci günü DEM Parti ve MHP arasında karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. İki parti de genel merkezlerinde heyetleri... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T10:01+0300
2025-06-07T10:01+0300
2025-06-07T10:01+0300
poli̇ti̇ka
zühal topcu
mhp
dem parti
milliyetçi hareket partisi (mhp)
bayram
kurban bayramı
bayramlaşma
bayramlaşma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/17/1096471214_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f3ee42471311d2b32db60b86b022a20c.jpg
Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. Bayramlaşma ziyaretlerinin ilk adresi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu.DEM Parti heyeti, sabah saatlerinde MHP Genel Merkezi'ne giderek partililerle bayramlaştı. Ziyaret sırasında iki parti heyeti, karşılıklı olarak iyi dileklerde bulundu ve bayram sevincini paylaştı.DEM Parti Ramazan bayramında bayramlaşma programı kapsamında da önce MHP'yi ziyaret etmiş, MHP heyeti de DEM Parti'yi ziyaret etmişti.Heyetler Arası Sıcak DiyalogMHP'nin Kabul ProgramıMHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başladı. MHP'yi, 09.25'de DEM Parti heyeti, 09.50'de AK Parti heyeti ziyaret etti. MHP'nin kabul heyetinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MYK Üyesi Turan Şahin, MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrekin-kalbi-70-dakika-boyunca-durdu-son-durumu-nasil-1096851580.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/17/1096471214_126:0:774:486_1920x0_80_0_0_c2159931b915532dddc442a76309ac76.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
zühal topcu, mhp, dem parti, milliyetçi hareket partisi (mhp), bayram, kurban bayramı, bayramlaşma, bayramlaşma
zühal topcu, mhp, dem parti, milliyetçi hareket partisi (mhp), bayram, kurban bayramı, bayramlaşma, bayramlaşma
MHP ve DEM Parti bayramlaştı: 2. kez karşılıklı görüşme gerçekleşti
Kurban Bayramı'nın ikinci günü DEM Parti ve MHP arasında karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. İki parti de genel merkezlerinde heyetleri ağırlarken, siyasi diyaloğun güçlendirilmesi mesajları verildi.
Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. Bayramlaşma ziyaretlerinin ilk adresi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu.
DEM Parti heyeti, sabah saatlerinde MHP Genel Merkezi'ne giderek partililerle bayramlaştı. Ziyaret sırasında iki parti heyeti, karşılıklı olarak iyi dileklerde bulundu ve bayram sevincini paylaştı.
DEM Parti Ramazan bayramında bayramlaşma programı kapsamında da önce MHP'yi ziyaret etmiş, MHP heyeti de DEM Parti'yi ziyaret etmişti.
Heyetler Arası Sıcak Diyalog
MHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başladı. MHP'yi, 09.25'de DEM Parti heyeti, 09.50'de AK Parti heyeti ziyaret etti. MHP'nin kabul heyetinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MYK Üyesi Turan Şahin, MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer aldı.