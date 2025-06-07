https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/medvedev-kiev-dul-eslere-odeme-yapmak-istemedigi-icin-askerlerinin-cesetlerini-almiyor-1096865403.html
Medvedev: Kiev, dul eşlere ödeme yapmak istemediği için askerlerinin cesetlerini almıyor
Medvedev: Kiev, dul eşlere ödeme yapmak istemediği için askerlerinin cesetlerini almıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kiev’in dul eşlere ödeme yapmak istemediği için çatışmada hayatını kaybeden askerlerinin... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T21:20+0300
2025-06-07T21:20+0300
2025-06-07T21:18+0300
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Medvedev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Kiev'in 6 bin asker olduğunu kabul etmekten korktuğu ve dul eşlere tazminat ödemek istemediği için çatışmada hayatını kaybeden askerlerinin cenazelerini almayı reddettiğini ifade etti.Medvedev, “Kiev’deki alçaklar ölen askerlerinin cesetlerini geri almak istemiyorlar. Bunun iki nedeni var: 6 bin kişi olduklarını kabul etmek korkutucu ve dul eşlerine ödeme yapmak istemiyorlar” ifadelerine yer verdi.Daha önce İstanbul’da gerçekleşen Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının askeri cenazelerin kabulünü ve esir takasını süresiz olarak ertelediğini duyurmuş ve bu kararın müzakerelerde varılan mutabakata aykırı olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/rusya-savunma-bakanligi-rusya-ukraynali-askerlerin-cesetlerinin-teslimi-konusunda-kievden-henuz-1096865000.html
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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, vladimir medinskiy, kiev, ukrayna, i̇stanbul, esir takası
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, vladimir medinskiy, kiev, ukrayna, i̇stanbul, esir takası
Medvedev: Kiev, dul eşlere ödeme yapmak istemediği için askerlerinin cesetlerini almıyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kiev’in dul eşlere ödeme yapmak istemediği için çatışmada hayatını kaybeden askerlerinin cenazelerini almak istemediğini belirtti.
Medvedev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Kiev'in 6 bin asker olduğunu kabul etmekten korktuğu ve dul eşlere tazminat ödemek istemediği için çatışmada hayatını kaybeden askerlerinin cenazelerini almayı reddettiğini ifade etti.
Medvedev, “Kiev’deki alçaklar ölen askerlerinin cesetlerini geri almak istemiyorlar. Bunun iki nedeni var: 6 bin kişi olduklarını kabul etmek korkutucu ve dul eşlerine ödeme yapmak istemiyorlar” ifadelerine yer verdi.
Daha önce İstanbul’da gerçekleşen Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının askeri cenazelerin kabulünü ve esir takasını süresiz olarak ertelediğini duyurmuş ve bu kararın müzakerelerde varılan mutabakata aykırı olduğunu belirtmişti.