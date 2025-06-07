https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/medvedev-kiev-dul-eslere-odeme-yapmak-istemedigi-icin-askerlerinin-cesetlerini-almiyor-1096865403.html

Medvedev: Kiev, dul eşlere ödeme yapmak istemediği için askerlerinin cesetlerini almıyor

Medvedev: Kiev, dul eşlere ödeme yapmak istemediği için askerlerinin cesetlerini almıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kiev’in dul eşlere ödeme yapmak istemediği için çatışmada hayatını kaybeden askerlerinin... 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T21:20+0300

2025-06-07T21:20+0300

2025-06-07T21:18+0300

ukrayna kri̇zi̇

dmitriy medvedev

rusya güvenlik konseyi

vladimir medinskiy

kiev

ukrayna

i̇stanbul

esir takası

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Medvedev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Kiev'in 6 bin asker olduğunu kabul etmekten korktuğu ve dul eşlere tazminat ödemek istemediği için çatışmada hayatını kaybeden askerlerinin cenazelerini almayı reddettiğini ifade etti.Medvedev, “Kiev’deki alçaklar ölen askerlerinin cesetlerini geri almak istemiyorlar. Bunun iki nedeni var: 6 bin kişi olduklarını kabul etmek korkutucu ve dul eşlerine ödeme yapmak istemiyorlar” ifadelerine yer verdi.Daha önce İstanbul’da gerçekleşen Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının askeri cenazelerin kabulünü ve esir takasını süresiz olarak ertelediğini duyurmuş ve bu kararın müzakerelerde varılan mutabakata aykırı olduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/rusya-savunma-bakanligi-rusya-ukraynali-askerlerin-cesetlerinin-teslimi-konusunda-kievden-henuz-1096865000.html

kiev

ukrayna

i̇stanbul

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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, vladimir medinskiy, kiev, ukrayna, i̇stanbul, esir takası