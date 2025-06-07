https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/kurban-bayraminda-ilk-gun-14-bin-372-kisi-saglik-tesislerine-basvurdu-1096851436.html
Kurban Bayramı'nda ilk gün: 14 bin 372 kişi sağlık tesislerine başvurdu
Kurban Bayramı'nda ilk gün: 14 bin 372 kişi sağlık tesislerine başvurdu
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurban kesimi sırasında yaralanan 14 binden fazla kişi hastanelik oldu. Sağlık Bakanı Memişoğlu, kesimlerin uzman kişiler... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T04:03+0300
2025-06-07T04:03+0300
2025-06-07T04:52+0300
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan 14 bin 372 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu açıkladı.Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, en fazla başvurunun Ankara’da bin 49, İstanbul’da 753, Konya’da 655, Gaziantep’te 634 ve Manisa’da 572 kişiyle gerçekleştiğini, Türkiye genelinde ise toplam 81 ilde 14 bin 372 kişinin sağlık hizmeti aldığını belirtti.Paylaşımında, kurban kesimlerinin uzman kişilerce yapılması gerektiğine dikkat çeken Memişoğlu, şu uyarıyı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/saglik-bakanligindan-5-saat-uyarisi-kurban-etleri-nasil-saklanmali-ve-pisirilmelidir-1096846187.html
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türkiye, kemal memişoğlu, kurban, kurban bayramı, kurban eti, hastane, acil servis
türkiye, kemal memişoğlu, kurban, kurban bayramı, kurban eti, hastane, acil servis
Kurban Bayramı'nda ilk gün: 14 bin 372 kişi sağlık tesislerine başvurdu
04:03 07.06.2025 (güncellendi: 04:52 07.06.2025)
Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurban kesimi sırasında yaralanan 14 binden fazla kişi hastanelik oldu. Sağlık Bakanı Memişoğlu, kesimlerin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan 14 bin 372 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu açıkladı.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, en fazla başvurunun Ankara’da bin 49, İstanbul’da 753, Konya’da 655, Gaziantep’te 634 ve Manisa’da 572 kişiyle gerçekleştiğini, Türkiye genelinde ise toplam 81 ilde 14 bin 372 kişinin sağlık hizmeti aldığını belirtti.
Paylaşımında, kurban kesimlerinin uzman kişilerce yapılması gerektiğine dikkat çeken Memişoğlu, şu uyarıyı yaptı:
“Henüz kurbanını kesmemiş vatandaşlarımıza, bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Yaralanan tüm vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum.”