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SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Avukat Sefa Karcıoğlu: ‘Yargıtayın kararına göre eşler arasında sadakat yükümlülüğü vardır’
07:01
47 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
07:48
3 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
07:51
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
07:54
2 dk
HABER MASASI BAYRAM ÖZEL
Cilt kanserinden korunma yöntemleri
08:01
44 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
08:45
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YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
09:01
46 dk
SESLİ HABER
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ÖZEL HABER
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Kurban Bayramı'nda ilk gün: 14 bin 372 kişi sağlık tesislerine başvurdu
Kurban Bayramı'nda ilk gün: 14 bin 372 kişi sağlık tesislerine başvurdu
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurban kesimi sırasında yaralanan 14 binden fazla kişi hastanelik oldu. Sağlık Bakanı Memişoğlu, kesimlerin uzman kişiler... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
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kemal memişoğlu
kurban
kurban bayramı
kurban eti
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan 14 bin 372 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu açıkladı.Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, en fazla başvurunun Ankara’da bin 49, İstanbul’da 753, Konya’da 655, Gaziantep’te 634 ve Manisa’da 572 kişiyle gerçekleştiğini, Türkiye genelinde ise toplam 81 ilde 14 bin 372 kişinin sağlık hizmeti aldığını belirtti.Paylaşımında, kurban kesimlerinin uzman kişilerce yapılması gerektiğine dikkat çeken Memişoğlu, şu uyarıyı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/saglik-bakanligindan-5-saat-uyarisi-kurban-etleri-nasil-saklanmali-ve-pisirilmelidir-1096846187.html
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türkiye, kemal memişoğlu, kurban, kurban bayramı, kurban eti, hastane, acil servis
türkiye, kemal memişoğlu, kurban, kurban bayramı, kurban eti, hastane, acil servis

Kurban Bayramı'nda ilk gün: 14 bin 372 kişi sağlık tesislerine başvurdu

04:03 07.06.2025 (güncellendi: 04:52 07.06.2025)
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Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurban kesimi sırasında yaralanan 14 binden fazla kişi hastanelik oldu. Sağlık Bakanı Memişoğlu, kesimlerin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan 14 bin 372 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu açıkladı.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, en fazla başvurunun Ankara’da bin 49, İstanbul’da 753, Konya’da 655, Gaziantep’te 634 ve Manisa’da 572 kişiyle gerçekleştiğini, Türkiye genelinde ise toplam 81 ilde 14 bin 372 kişinin sağlık hizmeti aldığını belirtti.
Paylaşımında, kurban kesimlerinin uzman kişilerce yapılması gerektiğine dikkat çeken Memişoğlu, şu uyarıyı yaptı:
“Henüz kurbanını kesmemiş vatandaşlarımıza, bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Yaralanan tüm vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum.”
kurban eti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
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