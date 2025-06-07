https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/kurban-bayraminda-ilk-gun-14-bin-372-kisi-saglik-tesislerine-basvurdu-1096851436.html

Kurban Bayramı'nda ilk gün: 14 bin 372 kişi sağlık tesislerine başvurdu

Kurban Bayramı'nda ilk gün: 14 bin 372 kişi sağlık tesislerine başvurdu

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurban kesimi sırasında yaralanan 14 binden fazla kişi hastanelik oldu. Sağlık Bakanı Memişoğlu, kesimlerin uzman kişiler... 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T04:03+0300

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kurban eti

hastane

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan 14 bin 372 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu açıkladı.Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, en fazla başvurunun Ankara’da bin 49, İstanbul’da 753, Konya’da 655, Gaziantep’te 634 ve Manisa’da 572 kişiyle gerçekleştiğini, Türkiye genelinde ise toplam 81 ilde 14 bin 372 kişinin sağlık hizmeti aldığını belirtti.Paylaşımında, kurban kesimlerinin uzman kişilerce yapılması gerektiğine dikkat çeken Memişoğlu, şu uyarıyı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/saglik-bakanligindan-5-saat-uyarisi-kurban-etleri-nasil-saklanmali-ve-pisirilmelidir-1096846187.html

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türkiye, kemal memişoğlu, kurban, kurban bayramı, kurban eti, hastane, acil servis