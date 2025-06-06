https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/saglik-bakanligindan-5-saat-uyarisi-kurban-etleri-nasil-saklanmali-ve-pisirilmelidir-1096846187.html

Sağlık Bakanlığı'ndan '5 saat' uyarısı: Kurban etleri nasıl saklanmalı ve pişirilmelidir?

Sağlık Bakanlığı'ndan '5 saat' uyarısı: Kurban etleri nasıl saklanmalı ve pişirilmelidir?

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı ise kurban etlerinin doğru saklanması ve pişirilmesi için önemli uyarılarda bulundu. Bakanlık, etlerin kesim sonrası geniş kaplarda... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T16:35+0300

2025-06-06T16:35+0300

2025-06-06T16:46+0300

sağlik

sağlık bakanlığı

kurban eti

kurban eti tüketimi

kurban bayramı

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Sağlık Bakanlığı kurban eti tüketimi konusunda uyarılarda bulundu.Kurban eti nasıl saklanmalı?Sağlık Bakanlığı, kurban etlerinin doğru şekilde saklanması ve pişirilmesi konusunda vatandaşları uyardı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kurban etlerinin kesildikten sonra geniş kaplara alınarak buzdolabında en az 4-5 saat bekletilmesi gerektiği vurgulandı.Parçalara bölünAçıklamada, buzdolabında saklanacak kurban etlerinin birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılması önerildi. Etlerin buzdolabı poşetine ya da yağlı kâğıda sarılarak muhafaza edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, buzdolabının buzluk kısmında ya da derin dondurucuda saklanacak etlerin -18 santigrat derecede tutulması gerektiği ifade edildi.Çiğ etlerin ise buzdolabında 4 santigrat derecede çözdürülmesi gerektiği, bu işlemin 48 saatten fazla sürmemesi uyarısında bulunuldu. Sağlık Bakanlığı, bu yöntemlerle gıda güvenliğinin sağlanacağını ve halk sağlığının korunacağını dile getirdi.Kurban eti nasıl pişirilir?Sağlık Bakanlığı, kurban etlerinin doğru pişirilmesi konusunda da dikkat edilmesi gereken bazı temel noktalara dikkat çekti. Sebze ile tüketilmesi önerisi: Lif desteği açısından önemliKurban etleri, demir ve protein açısından zengin olmakla birlikte lif açısından fakirdir. Bu nedenle etin sebzelerle birlikte pişirilmesi ve yanında salatalarla tüketilmesi önerilmektedir. Bu kombinasyon, dengeli bir öğün sağlar.Etlerin sağlıklı bir şekilde pişirilmesi için haşlama, ızgara veya fırında pişirme gibi yöntemler tercih edilmelidir. Yağ eklenmeden, etlerin kendi yağında ve kısık ateşte pişirilmesi en sağlıklı yöntemdir.

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