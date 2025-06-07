https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/kahramanmarasta-altyapi-calismasi-sirasinda-roma-donemine-ait-mozaik-bulundu-1096861266.html

Kahramanmaraş’ta altyapı çalışması sırasında Roma dönemine ait mozaik bulundu

Kahramanmaraş’ta altyapı çalışması sırasında Roma dönemine ait mozaik bulundu

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş’ta altyapı kazısında Roma dönemine ait olduğu düşünülen mozaik gün yüzüne çıkarıldı. İl Kültür Müdürlüğü, eserin jeotekstil ve kumla koruma... 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T18:05+0300

2025-06-07T18:05+0300

2025-06-07T18:07+0300

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kahramanmaraş

roma

mozaik

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı. Arkeologlar tarafından titizlikle belgelenen mozaik, ileride yapılacak detaylı kazı ve koruma çalışmaları için geçici olarak özel yöntemlerle örtüldü.Bağlarbaşı Mahallesi Tevfik Kadıoğlu Bulvarı üzerindeki çalışmalar sırasında fark edilen mozaik, Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yerinde incelendi. Yapılan ilk değerlendirmelerde, mozaiğin geometrik desenleri ve işçiliği, Roma dönemine işaret ediyor.Koruma süreci başladı, tescil için başvuru yapıldıİl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, mozaiğin ortaya çıkarılmasının ardından arkeolojik ve teknik belgelerle kayıt altına alındığı ve tescil sürecinin başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, mozaiğin geçici olarak jeotekstil kumaş ve ince kumla örtülerek çevresel etkilerden korunduğu ve "mozaiğin üzeri betonla kaplandı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Mozaikle ilgili sürecin, Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile koordineli olarak sürdürüldüğü aktarıldı.

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kahramanmaraş, roma, mozaik