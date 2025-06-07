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SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
07:48
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SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
07:51
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
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HABER MASASI BAYRAM ÖZEL
Cilt kanserinden korunma yöntemleri
08:01
44 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
08:45
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Kahramanmaraş’ta altyapı çalışması sırasında Roma dönemine ait mozaik bulundu
Kahramanmaraş’ta altyapı çalışması sırasında Roma dönemine ait mozaik bulundu
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş’ta altyapı kazısında Roma dönemine ait olduğu düşünülen mozaik gün yüzüne çıkarıldı. İl Kültür Müdürlüğü, eserin jeotekstil ve kumla koruma... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T18:05+0300
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türki̇ye
kahramanmaraş
roma
mozaik
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı. Arkeologlar tarafından titizlikle belgelenen mozaik, ileride yapılacak detaylı kazı ve koruma çalışmaları için geçici olarak özel yöntemlerle örtüldü.Bağlarbaşı Mahallesi Tevfik Kadıoğlu Bulvarı üzerindeki çalışmalar sırasında fark edilen mozaik, Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yerinde incelendi. Yapılan ilk değerlendirmelerde, mozaiğin geometrik desenleri ve işçiliği, Roma dönemine işaret ediyor.Koruma süreci başladı, tescil için başvuru yapıldıİl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, mozaiğin ortaya çıkarılmasının ardından arkeolojik ve teknik belgelerle kayıt altına alındığı ve tescil sürecinin başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, mozaiğin geçici olarak jeotekstil kumaş ve ince kumla örtülerek çevresel etkilerden korunduğu ve "mozaiğin üzeri betonla kaplandı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Mozaikle ilgili sürecin, Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile koordineli olarak sürdürüldüğü aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/gordion-antik-kentinde-yeni-kesif-mezar-odasi-gun-yuzune-cikarildi-1096792177.html
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kahramanmaraş, roma, mozaik
kahramanmaraş, roma, mozaik

Kahramanmaraş’ta altyapı çalışması sırasında Roma dönemine ait mozaik bulundu

18:05 07.06.2025 (güncellendi: 18:07 07.06.2025)
© AA / İl Kültür ve Turizm MüdürlüğüKahramanmaraş'ta altyapı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen mozaik bulundu
Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen mozaik bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2025
© AA / İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
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Kahramanmaraş’ta altyapı kazısında Roma dönemine ait olduğu düşünülen mozaik gün yüzüne çıkarıldı. İl Kültür Müdürlüğü, eserin jeotekstil ve kumla koruma altına alındığını duyurdu.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı. Arkeologlar tarafından titizlikle belgelenen mozaik, ileride yapılacak detaylı kazı ve koruma çalışmaları için geçici olarak özel yöntemlerle örtüldü.
Bağlarbaşı Mahallesi Tevfik Kadıoğlu Bulvarı üzerindeki çalışmalar sırasında fark edilen mozaik, Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yerinde incelendi. Yapılan ilk değerlendirmelerde, mozaiğin geometrik desenleri ve işçiliği, Roma dönemine işaret ediyor.
© AA / İl Kültür ve Turizm MüdürlüğüKahramanmaraş'ta altyapı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen mozaik bulundu
Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen mozaik bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2025
Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen mozaik bulundu
© AA / İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Koruma süreci başladı, tescil için başvuru yapıldı

İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, mozaiğin ortaya çıkarılmasının ardından arkeolojik ve teknik belgelerle kayıt altına alındığı ve tescil sürecinin başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, mozaiğin geçici olarak jeotekstil kumaş ve ince kumla örtülerek çevresel etkilerden korunduğu ve "mozaiğin üzeri betonla kaplandı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Uzman ekipler tarafından tespit edilen kültür varlığı, belgelenmiş ve fotoğraflanmıştır. Mozaik, çevresel etkilerden korunması amacıyla jeotekstil malzeme ve ince kum tabakası ile örtülerek güvence altına alınmıştır. Alanın üzerine beton, asfalt veya benzeri herhangi bir malzeme dökülmemiştir.

Mozaikle ilgili sürecin, Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile koordineli olarak sürdürüldüğü aktarıldı.
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