https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/gordion-antik-kentinde-yeni-kesif-mezar-odasi-gun-yuzune-cikarildi-1096792177.html

Gordion Antik Kenti’nde yeni keşif: Mezar odası gün yüzüne çıkarıldı

Gordion Antik Kenti’nde yeni keşif: Mezar odası gün yüzüne çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gordion Antik Kenti'ndeki çalışmaların tümülüslerde devam ettiğini belirterek, "Antik kentte kazılan 47'nci tümülüs... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T13:12+0300

2025-06-04T13:12+0300

2025-06-04T13:12+0300

türki̇ye

kültür ve turizm bakanlığı

mehmet nuri ersoy

ankara

gordion

unesco

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Gordion Antik Kenti'ndeki çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda bir mezar odası gün yüzüne çıkarıldı.Kraliyet ailesine aitErsoy, Gordion Müzesi bahçesinde Gordion Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan, Frig kraliyet ailesine ait olduğu değerlendirilen el değmemiş ahşap mezar odasına ilişkin açıklamalarda bulundu."Kazı sürelerinin 12 aya çıkarılmasıyla başlayıp yabancı kazıların da bu kapsama alınması, bütün kazıların başına Türk bilim insanlarından birer koordinatör görevlendirilmesi ve nihayetinde Geleceğe Miras Projesi'nin hayata geçirilmesiyle devam eden yoğun bir sürecin sonunda Türk arkeoloji tarihinin altın çağını başlattık." diyen Ersoy, arkeoloji tarihinde görülmemiş ölçüde sunulan maddi ve lojistik desteklerle kazı, restorasyon, koruma, ihya ve inşa çalışmalarında adeta tarihi ayağa kaldırdıklarını ve geçmişi bugüne ve geleceğe taşıdıklarını vurguladı.'Tırnakla kazısanız antik kente denk gelirsiniz'Ersoy, "Bugün bütün bu söylemlerimizin bir kez daha eyleme dönüştüğü, sonuç getirdiği muazzam bir kültür ve medeniyet sahasında Gordion'dayız. Anadolu gerçekten, hani tırnakla kazısanız antik kente denk geleceğiniz eşsiz bir coğrafya. Kelimenin tam anlamıyla insan medeniyetinin hazine sandığı, sır kutusu, hafızası bu topraklar." değerlendirmesinde bulundu.Friglerin başkentiydiGordion'un, milattan önce birinci binyılın erken dönemlerinde Friglerin başkenti olarak sahneye çıktığını aktaran Ersoy, arkeoloji tarihine ise 131 yıl önce, Berlin-Bağdat tren yolunun inşası sırasında keşfedilmesiyle dahil olduğunu anlattı.Bakan Ersoy, 1900'lü yılların başında ilk kazıların yapıldığını, bugüne kadar geçen 100 yılı aşkın sürede tam 46 tümülüste kazı gerçekleştirildiğini ve bugün anıtsal Frig mimarisinin M.Ö 800'e tarihlenen geniş tahribat tabakası ve Frig uygarlığının kimlik vesikası olan bir antik kentin karşısında durduğunu kaydetti.'Midas Tümülüsü'ndeki buluntulardan sonraki en yoğun grup'Bakan Ersoy, şunları kaydetti:Gordion nerede?Gordion, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde, Ankara il merkezinin yaklaşık 90 km. güneybatısında, Polatlı ilçesinin yaklaşık 18 km. kuzeybatısında, Yassıhöyük mahallesinde yer alır.Gordion neden öneli?Doğudaki (Asurlular, Babilliler, Hititler) ve batıdaki (Yunanlılar, Romalılar) büyük imparatorlukların kesişme noktasında yer alan Gordion, Ege ve Akdeniz'i Yakın Doğu'ya bağlayan neredeyse tüm ticaret yolları üzerinde stratejik bir konuma sahiptir.Yaklaşık olarak MÖ. 2500 yıllarında (Erken Bronz Çağı) Gordion’da başlayan yerleşim günümüzde antik kentin bitişiğinde yer alan Yassıhöyük mahallesinde halen devam etmektedir. 4500 yıllık uzun bir zaman dilimi süresince Gordion ve çevresindeki yerleşim çok az kesintiye uğramıştır. Bu durum da alanın 4500 yıllık yerleşim tarihi ile Gordion’u dünyanın en uzun süre yerleşimin görüldüğü nadir alanlarından biri yapmaktadır.Frig kültürü için kritik önemdeFrigya'nın politik ve kültürel merkezi olan Gordion ve çevresi, tanıklık ettiği Frig uygarlığının değerlendirilmesi için sahip olunan değerli bir arkeolojik alandır. Gordion ve çevresinde çok az sayıda Frig yazıtı bulunduğundan, Frig uygarlığına ilişkin bilgiler öncelikle arkeolojik kanıtlar sayesinde elde edilmektedir. Bu bakımdan Gordion, Frig kültürünü anlamak adına anahtar bir alan konumundadır.MÖ 1. binyılın başlarında, özellikle en ünlü kralı Midas'ın hükümdarlığı sırasında, Küçük Asya'nın çoğunu kontrol eden Frigya Krallığı’nın en iyi belgelenmiş yerleşim yeridir. Anıtsal Frig mimarisi, M.Ö. 800 yılı civarına tarihlendirilen geniş tahribat tabakası ve Frig Kraliyetine ait bir dizi zengin mezarıyla (Tümülüs) Gordion, Antik Frig Uygarlığı için en önemli arkeolojik alanlardan biridir.Kraliyet gücünün ve insan kaynaklarının hâkimiyetinin çok yönlü mimari ifadesini gösteren MÖ 9. yüzyıl Erken Frig kalesinin surları ve anıtsal yapıları ile çok iyi korunmuş mozaik ve tekstil ürünleri o dönem için Anadolu'daki eşsiz birer örnektir.Bölgenin peyzajı, yoğun Tümülüslerle benzersiz bir şekilde ayırt edilmektedir. Kraliyet ve seçkin sınıf mezarları (Tümülüsler) bölgede MÖ 9. yüzyıldan MÖ. 3. yüzyıla kadar uzanan süreç boyunca görülmektedir. Bunlardan biri olan Büyük Tümülüs (Tümülüs MM) 53 metre yüksekliğe erişmekte ve dünyanın üçüncü büyük Tümülüsü olarak nitelendirilmektedir. Özellikle Tümülüs MM’in altındaki ahşap mezar odasının günümüze kadar bozulmadan, sağlam durumunda ulaşmasının hiçbir yerde benzeri bulunmamaktadır.

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kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, ankara, gordion, unesco