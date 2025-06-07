https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/istanbul-kurban-bayraminda-bombos-kaldi-trafik-yogunlugu-yuzde-4e-kadar-dustu-yollar-sakinlesti-1096852933.html

İstanbul Kurban Bayramı'nda bomboş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 4'e kadar düştü, yollar sakinleşti

İstanbul Kurban Bayramı'nda bomboş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 4'e kadar düştü, yollar sakinleşti

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan toplu göç başladı. Normale göre yüzde 80-90 seviyelerinde seyreden trafik yoğunluğu, bayram nedeniyle yüzde 17-25... 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T10:36+0300

2025-06-07T10:36+0300

2025-06-07T10:36+0300

türki̇ye

i̇stanbul

tem otoyolu

boğaz

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

sabah

avrasya tüneli

ana

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Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'da yaşanan toplu göç, şehrin trafik haritasını tamamen değiştirdi. Normali yüzde 80-90 seviyelerinde seyreden trafik yoğunluğu, bayram günlerinde yüzde 17-25 aralığına düşerek İstanbul'u adeta boşalttı.Trafik yoğunluğunda dramatik düşüşSabah saatlerinde rekor düşük seviyelerİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, sabah saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 17, Avrupa Yakası'nda yüzde 22, kent genelinde ise yüzde 20 olarak ölçüldü.Kurban Bayramı arifesinde sabah saatlerinde İstanbul trafiğinde alışılmadık bir sakinlik yaşandı. Genellikle yoğun araç trafiğiyle bilinen D-100 karayolu, TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi ana arterlerde trafik akışı oldukça rahat seyretti.Akşam saatlerinde de rahatlamaİBB Trafik haritasına göre saat 18.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 25'lere kadar düştü. Normalde bu saatlerde yüzde 60-70 seviyelerinde olan trafik, bayram göçü sonrası oldukça sakinleşti.Ana arterler ve köprülerde sakinlikBoğaz köprüleri ve otoyollarMegakentte, özellikle mesai günleri sabah saatlerinde yoğun trafiğin yaşandığı D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Boğaz köprülerinde ve Avrasya Tüneli'nde bu sabah trafik akıcı ilerliyor.Normale göre araçların sıkışma yaşadığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarında da ciddi rahatlama gözlendi.Toplu taşımada da boşlukMetro ve otobüslerde sakinlikToplu taşıma araçlarında ve istasyonlarında da sakinlik gözleniyor. Normal günlerde yoğunluk yaşanan metro hatları ve otobüs duraklarında da benzer rahatlama yaşandı.İstanbul'un ana ulaşım arterlerinde yaşanan bu sakinlik, şehirden ne kadar büyük bir göçün gerçekleştiğini gözler önüne seriyor.

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türki̇ye

i̇stanbul

tem otoyolu

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