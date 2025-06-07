İstanbul Kurban Bayramı'nda bomboş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 4'e kadar düştü, yollar sakinleşti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
15 bin yıldır kullanılan bitki: Kenevirin ekonomik potansiyeli
06:00
50 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
06:51
9 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Hava almayan et, sertleşir ve köpürür’
07:00
26 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
07:27
33 dk
SEYİR HALİ
Kas ve eklem ağrılarına yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri
08:00
53 dk
TARİHTE BUGÜN
Sovyet kodlarından uzaya: Tetris’in olağanüstü yolculuğu
08:53
7 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
09:00
46 dk
ÖZEL HABER
Yöresel tatlılarla bayram yolculuğu
09:46
7 dk
SESLİ HABER
Her yaz geri dönen kene kabusu
09:54
6 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Yapay zekâ ile bayramların kökenine yolculuk
10:01
34 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
10:42
14 dk
HABER MASASI BAYRAM ÖZEL
Cilt kanserinden korunma yöntemleri
11:01
44 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
11:44
15 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
12:01
115 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
14:01
38 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
14:39
21 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
15:01
53 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
15:53
2 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
15:56
3 dk
SEYİR HALİ
Avukat Sefa Karcıoğlu: ‘Yargıtayın kararına göre eşler arasında sadakat yükümlülüğü vardır’
16:01
47 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Dünyanın dört bir yanından bayram kutlamaları ve renkli etkinlikler
17:01
46 dk
HAFTANIN KEYFİ BAYRAM ÖZEL
Serhat Ayan'la en güzel bayram şarkıları
18:01
49 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk Beşleri ve Cumhuriyet’in müzikal yolculuğu
19:01
40 dk
ANKARA FARKI BAYRAM ÖZEL
Edebiyatın iç dünyası: ‘Şiirin nöbetini tutuyoruz’
20:01
45 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Şekerin dünü ve bugünü
21:01
50 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
21:51
3 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
21:55
3 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Emperyalizm fonlamaları aracılığıyla neler yapıldı?
22:01
43 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
22:48
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
23:01
21 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
05:01
115 dk
SEYİR HALİ
Avukat Sefa Karcıoğlu: ‘Yargıtayın kararına göre eşler arasında sadakat yükümlülüğü vardır’
07:01
47 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
07:48
3 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
07:51
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
07:54
2 dk
HABER MASASI BAYRAM ÖZEL
Cilt kanserinden korunma yöntemleri
08:01
44 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
08:45
14 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
09:01
46 dk
SESLİ HABER
Her yaz geri dönen kene kabusu
09:49
6 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
10:01
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
11:06
33 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sahne kıyafetleriyle gündeme oturmuştu
11:44
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
12:05
38 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Yedi Güzel Adam' şairi
12:52
10 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
13:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Kas ve eklem ağrılarına yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ BAYRAM ÖZEL
Emperyalizm fonlamaları aracılığıyla neler yapıldı?
15:05
43 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
15:49
3 dk
ÖZEL HABER
Yöresel tatlılarla bayram yolculuğu
15:54
7 dk
HAFTANIN KEYFİ BAYRAM ÖZEL
Serhat Ayan'la en güzel bayram şarkıları
16:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Dünyanın dört bir yanından bayram kutlamaları ve renkli etkinlikler
17:05
46 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Şiirlerini türkülerle yaşattı
17:55
6 dk
ANKARA FARKI BAYRAM ÖZEL
Edebiyatın iç dünyası: ‘Şiirin nöbetini tutuyoruz’
18:05
45 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Yapay zekâ ile bayramların kökenine yolculuk
19:01
34 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
19:37
21 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Şekerin dünü ve bugünü
20:01
50 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
15 bin yıldır kullanılan bitki: Kenevirin ekonomik potansiyeli
21:01
50 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk Beşleri ve Cumhuriyet’in müzikal yolculuğu
22:01
40 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
23:01
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hakan Arslan: 'Bakanlığın denetimine tabi olan konaklama işletmeleri tercih edilmeli'
23:18
16 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
23:37
21 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/istanbul-kurban-bayraminda-bombos-kaldi-trafik-yogunlugu-yuzde-4e-kadar-dustu-yollar-sakinlesti-1096852933.html
İstanbul Kurban Bayramı'nda bomboş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 4'e kadar düştü, yollar sakinleşti
İstanbul Kurban Bayramı'nda bomboş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 4'e kadar düştü, yollar sakinleşti
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan toplu göç başladı. Normale göre yüzde 80-90 seviyelerinde seyreden trafik yoğunluğu, bayram nedeniyle yüzde 17-25... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T10:36+0300
2025-06-07T10:36+0300
türki̇ye
i̇stanbul
tem otoyolu
boğaz
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
sabah
avrasya tüneli
ana
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096816185_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_73a47766793c864b926ac953314014e4.jpg
Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'da yaşanan toplu göç, şehrin trafik haritasını tamamen değiştirdi. Normali yüzde 80-90 seviyelerinde seyreden trafik yoğunluğu, bayram günlerinde yüzde 17-25 aralığına düşerek İstanbul'u adeta boşalttı.Trafik yoğunluğunda dramatik düşüşSabah saatlerinde rekor düşük seviyelerİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, sabah saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 17, Avrupa Yakası'nda yüzde 22, kent genelinde ise yüzde 20 olarak ölçüldü.Kurban Bayramı arifesinde sabah saatlerinde İstanbul trafiğinde alışılmadık bir sakinlik yaşandı. Genellikle yoğun araç trafiğiyle bilinen D-100 karayolu, TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi ana arterlerde trafik akışı oldukça rahat seyretti.Akşam saatlerinde de rahatlamaİBB Trafik haritasına göre saat 18.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 25'lere kadar düştü. Normalde bu saatlerde yüzde 60-70 seviyelerinde olan trafik, bayram göçü sonrası oldukça sakinleşti.Ana arterler ve köprülerde sakinlikBoğaz köprüleri ve otoyollarMegakentte, özellikle mesai günleri sabah saatlerinde yoğun trafiğin yaşandığı D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Boğaz köprülerinde ve Avrasya Tüneli'nde bu sabah trafik akıcı ilerliyor.Normale göre araçların sıkışma yaşadığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarında da ciddi rahatlama gözlendi.Toplu taşımada da boşlukMetro ve otobüslerde sakinlikToplu taşıma araçlarında ve istasyonlarında da sakinlik gözleniyor. Normal günlerde yoğunluk yaşanan metro hatları ve otobüs duraklarında da benzer rahatlama yaşandı.İstanbul'un ana ulaşım arterlerinde yaşanan bu sakinlik, şehirden ne kadar büyük bir göçün gerçekleştiğini gözler önüne seriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/otogar-isletmecisinin-kecisi-rakip-firmanin-bankosunu-soydu-paralari-alip-kacti-1096852624.html
türki̇ye
i̇stanbul
tem otoyolu
boğaz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096816185_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_da994673aea5e45c6ebf1fd71a5bfa5f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, tem otoyolu, boğaz, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), sabah, avrasya tüneli, ana
i̇stanbul, tem otoyolu, boğaz, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), sabah, avrasya tüneli, ana

İstanbul Kurban Bayramı'nda bomboş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 4'e kadar düştü, yollar sakinleşti

10:36 07.06.2025
© AA / Halis Akyıldızİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2025
© AA / Halis Akyıldız
Abone ol
Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan toplu göç başladı. Normale göre yüzde 80-90 seviyelerinde seyreden trafik yoğunluğu, bayram nedeniyle yüzde 17-25 seviyelerine kadar düşerek şehri adeta boşalttı.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'da yaşanan toplu göç, şehrin trafik haritasını tamamen değiştirdi. Normali yüzde 80-90 seviyelerinde seyreden trafik yoğunluğu, bayram günlerinde yüzde 17-25 aralığına düşerek İstanbul'u adeta boşalttı.

Trafik yoğunluğunda dramatik düşüş

Sabah saatlerinde rekor düşük seviyeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, sabah saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 17, Avrupa Yakası'nda yüzde 22, kent genelinde ise yüzde 20 olarak ölçüldü.
Kurban Bayramı arifesinde sabah saatlerinde İstanbul trafiğinde alışılmadık bir sakinlik yaşandı. Genellikle yoğun araç trafiğiyle bilinen D-100 karayolu, TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi ana arterlerde trafik akışı oldukça rahat seyretti.

Akşam saatlerinde de rahatlama

İBB Trafik haritasına göre saat 18.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 25'lere kadar düştü. Normalde bu saatlerde yüzde 60-70 seviyelerinde olan trafik, bayram göçü sonrası oldukça sakinleşti.

Ana arterler ve köprülerde sakinlik

Boğaz köprüleri ve otoyollar

Megakentte, özellikle mesai günleri sabah saatlerinde yoğun trafiğin yaşandığı D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Boğaz köprülerinde ve Avrasya Tüneli'nde bu sabah trafik akıcı ilerliyor.
Normale göre araçların sıkışma yaşadığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarında da ciddi rahatlama gözlendi.

Toplu taşımada da boşluk

Metro ve otobüslerde sakinlik

Toplu taşıma araçlarında ve istasyonlarında da sakinlik gözleniyor. Normal günlerde yoğunluk yaşanan metro hatları ve otobüs duraklarında da benzer rahatlama yaşandı.
İstanbul'un ana ulaşım arterlerinde yaşanan bu sakinlik, şehirden ne kadar büyük bir göçün gerçekleştiğini gözler önüne seriyor.
Koruma altındaki yaban keçileri Munzur Vadisi'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2025
YAŞAM
Otogar işletmecisinin keçisi rakip firmanın bankosunu soydu: Paraları alıp kaçtı
10:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала