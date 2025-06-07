https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/iranli-uzman-mudabber-kievdeki-rejim-vatandaslarini-oncelikli-ve-onemli-gormuyor-1096859166.html
İranlı uzman Mudabber: Kiev’deki rejim vatandaşlarını öncelikli ve önemli görmüyor
İranlı uzman Mudabber: Kiev’deki rejim vatandaşlarını öncelikli ve önemli görmüyor
Sputnik Türkiye
İranlı uluslararası politika uzmanı Modabber Ukrayna’nın cenazelerin kabulünü ve esir değişimini belirsiz süreyle ertelemesini Sputnik’e değerlendirdi. 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T16:49+0300
2025-06-07T16:49+0300
2025-06-07T16:49+0300
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İranlı uluslararası politika uzmanı Ruhollah Modabber Sputnik'e yaptığı açıklamada Kiev'deki Neo-nazi rejiminin vatandaşlarının refahını, güvenliğini ve huzurunu hiçbir şekilde öncelikli ve önemli görmediğini dile getirdi.Ukraynalı esirlerin ve ölen Ukraynalı askerlerin cesetlerinin geri getirilmesine gösterilen ilgisizliği Ukrayna'nın bu davranışının kanıtı olduğunu belirten Modabber şu cümleleri kaydetti:İstanbul'da anlaşmaya varılmıştıRusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen ikinci tur müzakereler, 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul’daki Çırağan Sarayı’nda yapılmıştı. Bir saatten fazla süren görüşmede taraflar, çatışmanın çözümüne ilişkin bir ön mutabakat metni teatisinde bulunmuştu.Taraflar ayrıca geniş kapsamlı bir esir değişimi konusunda uzlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre, hasta ve ağır yaralı esirler 'herkese karşı herkes' ilkesi çerçevesinde, 25 yaşın altındaki esirlerle birlikte takas edilecekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/rus-askeri-uzman-ukrayna-tarafi-anlasma-becerisinden-yoksun-ve-kendisi-ile-is-yapilamayacagini-1096858415.html
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kiev, ukrayna, takas, esir takası, değişim
kiev, ukrayna, takas, esir takası, değişim
İranlı uzman Mudabber: Kiev’deki rejim vatandaşlarını öncelikli ve önemli görmüyor
İranlı uluslararası politika uzmanı Modabber Ukrayna’nın cenazelerin kabulünü ve esir değişimini belirsiz süreyle ertelemesini Sputnik’e değerlendirdi.
İranlı uluslararası politika uzmanı Ruhollah Modabber Sputnik'e yaptığı açıklamada Kiev'deki Neo-nazi rejiminin vatandaşlarının refahını, güvenliğini ve huzurunu hiçbir şekilde öncelikli ve önemli görmediğini dile getirdi.
Ukraynalı esirlerin ve ölen Ukraynalı askerlerin cesetlerinin geri getirilmesine gösterilen ilgisizliği Ukrayna'nın bu davranışının kanıtı olduğunu belirten Modabber şu cümleleri kaydetti:
Tarih boyunca, vatandaşlarının refahına ve kaderine, askerlerine saygı göstermeye ve esirlerini ve ölenlerini geri getirmeye bu kadar kayıtsız kalan bir iktidar olmamıştır. Kiev rejimi, Ukrayna halkına hiçbir değer vermeyen uluslararası bir terörist suç şebekesidir.
İstanbul'da anlaşmaya varılmıştı
Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen ikinci tur müzakereler, 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul’daki Çırağan Sarayı’nda yapılmıştı. Bir saatten fazla süren görüşmede taraflar, çatışmanın çözümüne ilişkin bir ön mutabakat metni teatisinde bulunmuştu.
Taraflar ayrıca geniş kapsamlı bir esir değişimi konusunda uzlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre, hasta ve ağır yaralı esirler 'herkese karşı herkes' ilkesi çerçevesinde, 25 yaşın altındaki esirlerle birlikte takas edilecekti.