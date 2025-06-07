https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/iranli-uzman-mudabber-kievdeki-rejim-vatandaslarini-oncelikli-ve-onemli-gormuyor-1096859166.html

İranlı uzman Mudabber: Kiev’deki rejim vatandaşlarını öncelikli ve önemli görmüyor

İranlı uzman Mudabber: Kiev’deki rejim vatandaşlarını öncelikli ve önemli görmüyor

Sputnik Türkiye

İranlı uluslararası politika uzmanı Modabber Ukrayna’nın cenazelerin kabulünü ve esir değişimini belirsiz süreyle ertelemesini Sputnik’e değerlendirdi. 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T16:49+0300

2025-06-07T16:49+0300

2025-06-07T16:49+0300

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İranlı uluslararası politika uzmanı Ruhollah Modabber Sputnik'e yaptığı açıklamada Kiev'deki Neo-nazi rejiminin vatandaşlarının refahını, güvenliğini ve huzurunu hiçbir şekilde öncelikli ve önemli görmediğini dile getirdi.Ukraynalı esirlerin ve ölen Ukraynalı askerlerin cesetlerinin geri getirilmesine gösterilen ilgisizliği Ukrayna'nın bu davranışının kanıtı olduğunu belirten Modabber şu cümleleri kaydetti:İstanbul'da anlaşmaya varılmıştıRusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen ikinci tur müzakereler, 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul’daki Çırağan Sarayı’nda yapılmıştı. Bir saatten fazla süren görüşmede taraflar, çatışmanın çözümüne ilişkin bir ön mutabakat metni teatisinde bulunmuştu.Taraflar ayrıca geniş kapsamlı bir esir değişimi konusunda uzlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre, hasta ve ağır yaralı esirler 'herkese karşı herkes' ilkesi çerçevesinde, 25 yaşın altındaki esirlerle birlikte takas edilecekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/rus-askeri-uzman-ukrayna-tarafi-anlasma-becerisinden-yoksun-ve-kendisi-ile-is-yapilamayacagini-1096858415.html

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