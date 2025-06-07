https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/harry-potterin-kotu-karakteri-tom-felton-14-yil-aradan-sonra-draco-malfoy-olarak-sahnelere-geri-1096865514.html
Harry Potter'ın 'kötü karakteri' Tom Felton, 14 yıl aradan sonra 'Draco Malfoy' olarak sahnelere geri dönüyor
Harry Potter'ın 'kötü karakteri' Tom Felton, 14 yıl aradan sonra 'Draco Malfoy' olarak sahnelere geri dönüyor
Sputnik Türkiye
İngiliz oyuncu Tom Felton, Harry Potter serisinin ikonik karakteri Draco Malfoy olarak Broadway’e geri döneceğini açıkladı. 'Harry Potter ve Lanetli Çocuk'... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T21:46+0300
2025-06-07T21:46+0300
2025-06-07T21:46+0300
yaşam
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harry potter ve lanetli çocuk
broadway
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Harry Potter evreninin unutulmaz karakterlerinden Draco Malfoy’u canlandıran Tom Felton, yıllar sonra ikonik rolüyle Broadway sahnesinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. İngiliz oyuncu, 'Harry Potter and the Cursed Child' adlı tiyatro oyununda sınırlı süreyle performans sergileyecek.Broadway’de ilk deneyimi olacak olan Felton, bu prodüksiyonda orijinal film kadrosundan sahneye çıkan ilk oyuncu olarak da dikkatleri üzerine çekti.'Harry Potter ve Lanetli Çocuk', J.K. Rowling’in büyülü dünyasının devamı niteliğinde ve hikayeyi 19 yıl sonrasına taşıyor. Oyunun, Harry, Ron, Hermione ve Draco’nun çocuklarının Hogwarts’taki maceralarını konu alacağı aktarıldı.Felton, 'Draco karakterinin şimdi bir baba rolünde olduğunu ve bu yeni yüzüyle seyirci karşısına çıkacak olmanın kendisi için çok özel olduğunu' dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/cope-atilmisti-servet-degerinde-satildi-harry-potterin-ilk-kitabi-21-bin-sterline-alici-buldu-1093525075.html
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harry potter, harry potter ve lanetli çocuk, broadway, tom felton
harry potter, harry potter ve lanetli çocuk, broadway, tom felton
Harry Potter'ın 'kötü karakteri' Tom Felton, 14 yıl aradan sonra 'Draco Malfoy' olarak sahnelere geri dönüyor
İngiliz oyuncu Tom Felton, Harry Potter serisinin ikonik karakteri Draco Malfoy olarak Broadway’e geri döneceğini açıkladı. 'Harry Potter ve Lanetli Çocuk' oyununda sahne alacak oyuncu, 14 yıl aradan sonra J.K. Rowling'in yazdığı büyülü dünyaya tiyatro sahnesinde yeniden hayat verecek.
Harry Potter evreninin unutulmaz karakterlerinden Draco Malfoy’u canlandıran Tom Felton, yıllar sonra ikonik rolüyle Broadway sahnesinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. İngiliz oyuncu, 'Harry Potter and the Cursed Child' adlı tiyatro oyununda sınırlı süreyle performans sergileyecek.
Broadway’de ilk deneyimi olacak olan Felton, bu prodüksiyonda orijinal film kadrosundan sahneye çıkan ilk oyuncu olarak da dikkatleri üzerine çekti.
'Harry Potter ve Lanetli Çocuk', J.K. Rowling’in büyülü dünyasının devamı niteliğinde ve hikayeyi 19 yıl sonrasına taşıyor. Oyunun, Harry, Ron, Hermione ve Draco’nun çocuklarının Hogwarts’taki maceralarını konu alacağı aktarıldı.
Felton, 'Draco karakterinin şimdi bir baba rolünde olduğunu ve bu yeni yüzüyle seyirci karşısına çıkacak olmanın kendisi için çok özel olduğunu' dile getirdi.