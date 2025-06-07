https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/harry-potterin-kotu-karakteri-tom-felton-14-yil-aradan-sonra-draco-malfoy-olarak-sahnelere-geri-1096865514.html

Harry Potter'ın 'kötü karakteri' Tom Felton, 14 yıl aradan sonra 'Draco Malfoy' olarak sahnelere geri dönüyor

Harry Potter'ın 'kötü karakteri' Tom Felton, 14 yıl aradan sonra 'Draco Malfoy' olarak sahnelere geri dönüyor

Sputnik Türkiye

İngiliz oyuncu Tom Felton, Harry Potter serisinin ikonik karakteri Draco Malfoy olarak Broadway’e geri döneceğini açıkladı. 'Harry Potter ve Lanetli Çocuk'... 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T21:46+0300

2025-06-07T21:46+0300

2025-06-07T21:46+0300

yaşam

harry potter

harry potter ve lanetli çocuk

broadway

tom felton

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Harry Potter evreninin unutulmaz karakterlerinden Draco Malfoy’u canlandıran Tom Felton, yıllar sonra ikonik rolüyle Broadway sahnesinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. İngiliz oyuncu, 'Harry Potter and the Cursed Child' adlı tiyatro oyununda sınırlı süreyle performans sergileyecek.Broadway’de ilk deneyimi olacak olan Felton, bu prodüksiyonda orijinal film kadrosundan sahneye çıkan ilk oyuncu olarak da dikkatleri üzerine çekti.'Harry Potter ve Lanetli Çocuk', J.K. Rowling’in büyülü dünyasının devamı niteliğinde ve hikayeyi 19 yıl sonrasına taşıyor. Oyunun, Harry, Ron, Hermione ve Draco’nun çocuklarının Hogwarts’taki maceralarını konu alacağı aktarıldı.Felton, 'Draco karakterinin şimdi bir baba rolünde olduğunu ve bu yeni yüzüyle seyirci karşısına çıkacak olmanın kendisi için çok özel olduğunu' dile getirdi.

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harry potter, harry potter ve lanetli çocuk, broadway, tom felton