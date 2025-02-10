https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/cope-atilmisti-servet-degerinde-satildi-harry-potterin-ilk-kitabi-21-bin-sterline-alici-buldu-1093525075.html
Çöpe atılmıştı, servet değerinde satıldı: Harry Potter'ın ilk kitabı 21 bin sterline alıcı buldu
Çöpe atılmıştı, servet değerinde satıldı: Harry Potter'ın ilk kitabı 21 bin sterline alıcı buldu
Sputnik Türkiye
İngiltere'de, J.K. Rowling'in kaleme aldığı "Harry Potter ve Felsefe Taşı" kitabının nadir bulunan ilk baskılarından biri açık artırmada 21 bin sterline alıcı... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T10:19+0300
2025-02-10T10:19+0300
2025-02-10T10:19+0300
yaşam
harry potter
ingiltere
roman
antika
müzayede
açık artırma
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J.K. Rowling'in dünyaca ünlü "Harry Potter" serisinin ilk kitabı olan Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 1997 yılında basılan ilk edisyonlarından biri, İngiltere’de yapılan açık artırmada 21 bin sterline (yaklaşık 939 bin Türk Lirası) satıldı. Kitabın, 500 adetlik ilk basımına ait olduğu ve koleksiyoncular tarafından büyük ilgi gördüğü belirtildi. Satışa sunulan bu nadir kitap, baskı hataları ve özel kapak tasarımıyla tanınıyor. Kitabın içeriğinde "Philosopher’s Stone" yerine yanlışlıkla "Philosiphers Stone" yazılması, ilk baskı olduğunu gösteren en belirgin işaretlerden biri olarak öne çıkıyor. Kitabı açık artırmaya çıkaran müzayede evi yetkilileri, Harry Potter serisinin ilk baskılarının yıllar içinde değer kazandığını ve koleksiyoncular tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti. Daha önce aynı baskıya ait bazı kitaplar, özellikle imzalı olanlar, 50 bin sterline kadar alıcı bulmuştu. Harry Potter serisi, dünya genelinde 500 milyondan fazla kopya satarken, özellikle ilk baskılar ve özel edisyonlar koleksiyoncular için büyük bir yatırım aracı haline geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/harry-potter-yildizi-ralph-fiennes-dizi-uyarlamasinda-lord-voldemort-rolu-icin-oscarli-oyuncuyu-1091156168.html
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harry potter, ingiltere, roman, antika, müzayede, açık artırma
harry potter, ingiltere, roman, antika, müzayede, açık artırma
Çöpe atılmıştı, servet değerinde satıldı: Harry Potter'ın ilk kitabı 21 bin sterline alıcı buldu
İngiltere'de, J.K. Rowling'in kaleme aldığı "Harry Potter ve Felsefe Taşı" kitabının nadir bulunan ilk baskılarından biri açık artırmada 21 bin sterline alıcı buldu.
J.K. Rowling'in dünyaca ünlü "Harry Potter" serisinin ilk kitabı olan Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 1997 yılında basılan ilk edisyonlarından biri, İngiltere’de yapılan açık artırmada 21 bin sterline (yaklaşık 939 bin Türk Lirası) satıldı.
Kitabın, 500 adetlik ilk basımına ait olduğu ve koleksiyoncular tarafından büyük ilgi gördüğü belirtildi. Satışa sunulan bu nadir kitap, baskı hataları ve özel kapak tasarımıyla tanınıyor. Kitabın içeriğinde "Philosopher’s Stone" yerine yanlışlıkla "Philosiphers Stone" yazılması, ilk baskı olduğunu gösteren en belirgin işaretlerden biri olarak öne çıkıyor.
Kitabı açık artırmaya çıkaran müzayede evi yetkilileri, Harry Potter serisinin ilk baskılarının yıllar içinde değer kazandığını ve koleksiyoncular tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti. Daha önce aynı baskıya ait bazı kitaplar, özellikle imzalı olanlar, 50 bin sterline kadar alıcı bulmuştu.
Harry Potter serisi, dünya genelinde 500 milyondan fazla kopya satarken, özellikle ilk baskılar ve özel edisyonlar koleksiyoncular için büyük bir yatırım aracı haline geldi.