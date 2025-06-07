Kiev'in bu konudaki eylemlerinin, kaprisli bir çocuğun gelişim seviyesinde olan rejimin tamamen çocuklaştığını, sadece kendini dinlediğini ve her türlü argümana sağır olduğunu bir kez daha gösterdiğini düşünüyorum. Ve şu anda onu karakterize eden bu mantıksız davranış, kaçınılmaz olarak şu çelişkilere yol açıyor: bugün bir şey söylüyor ve ertesi gün kendi istediği şeyi yapmayı reddediyor. Bu, Kiev'de gücün kimin eline geçtiğini gösteren uzun bir olaylar dizisinin bir parçası.

Ayrıca bu durumda Zelenskiy'in Kiev rejiminin ‘istikrarının’ kırılganlığı zemininde kendisini Ukrayna içinde ‘önemli’ olarak sunmaya çalıştığını düşünüyorum; benzer durumları daha önce de gördük. Kuşkusuz bu durumda Zelenskiy rejimi, yükümlülükleri ve belirli bir imajı koruma ihtiyacı nedeniyle önceki koşulları eninde sonunda kabul edecek, ancak Rusya'yı bir şekilde itibarsızlaştırmanın yollarını arayacak ve barış görüşmelerini torpillemek için provokasyonlar üretmeye devam edecek, çünkü Zelenskiy, ancak çatışmanın devam etmesi yoluyla Ukrayna'yı yasadışı olarak yönetmeye devam edebileceğini düşünüyor.

Son olarak, uluslararası açıdan Kiev'le yapılan anlaşmaların ve verilen sözlerin yerine getirileceğine dair hiçbir garantinin bulunmadığı, dolayısıyla imzalanan her şeyin bağlayıcı olması ve uyulmaması halinde uluslararası hukuki sonuçlar doğurması konusunda ısrarcı olunması gerektiği artık çok açık bir şekilde ortaya çıkmış bulunuyor.