Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin Başhekimden yeni açıklama: 'Bu noktaya gelinmiş olması sevindirici'

Elektrik akımına kapılarak kalbi duran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, uzun süren kalp masajı sonrası hayata döndürüldü. Yoğun bakımda... 07.06.2025, Sputnik Türkiye

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde tedavisi süren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumuna ilişkin Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, yeni açıklamalarda bulundu. Yoğun bakımda bulunan Zeyrek’in durumunun kritik olduğunu, ancak uygulanan tedavilere olumlu yanıt verdiğini belirtti.Zeyrek, kalp ve akciğer fonksiyonlarının desteklenmesi amacıyla ECMO cihazına bağlandı. Başhekim Topçu, bu yöntemle de hastanın olumlu yanıt verdiğini söyledi. Ayrıca idrar çıkışlarının diyaliz işlemiyle sağlandığını, bunun da önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.Prof. Dr. Topçu, "Yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey olabilir, değişebilir. Genel durumu kritik. Yapılması gereken tüm işlemler başarıyla uygulanıyor" dedi. Tedavi sürecine çok sayıda uzman hekimin dahil olduğunu vurguladı. Nöroloji, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, anestezi ve beyin cerrahisi ekiplerinin ortak bir çabayla çalıştığını aktardı.'Bu noktaya gelinmiş olması bizler için sevindirici bir gelişme'Prof. Dr. Topçu, kesin bir şey söylemenin erken olduğu süreçte olduklarını anlatarak, "Şu an net bir şey söylemek çok doğru olmaz. Gelişme, değişmeler olabilir. Durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler başarıyla yapıyor. Tabii bu aşamada bu noktaya gelinmiş olması bizler için çok sevindirici bir gelişme. Tedavimiz bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, önceki gece evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Kalbi duran Zeyrek’e, önce evde 20 dakika, ardından hastanede 50 dakika boyunca kalp masajı uygulandı. Uzun süren müdahale sonunda kalp yeniden çalıştırıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş olsun dileklerini ilettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

