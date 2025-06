https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/bashekimden-elektrik-akimina-kapilan-zeyrekin-saglik-durumu-icin-aciklama-diyalize-bagladik-1096856337.html

Başhekimden elektrik akımına kapılan Zeyrek'in sağlık durumu için açıklama: Diyalize bağladık

07.06.2025

6 Haziran 2025 Cuma gecesi evinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nden önemli açıklama geldi.Hastane başhekimliğinden yapılan açıklamada, Zeyrek'in tedavisinde önemli adımlar atıldığı ve sağlık durumunda iyileşme belirtileri görüldüğü belirtildi.Diyaliz tedavisine başlandıHastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Başkan Zeyrek'e diyaliz tedavisine başlandı. Bu uygulama, elektrik çarpması sonrası etkilenen böbrek fonksiyonlarının desteklenmesi amacıyla hayata geçirildi.Başhekim açıklamasında, "Diyalize bağladık, idrar çıkışlarında da iyileşme olduğunu gördük. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor" dedi.İdrar çıkışında i̇yileşmeZeyrek'in idrar çıkışında görülen iyileşme, böbrek fonksiyonlarının olumlu yönde geliştiği şeklinde değerlendiriliyor. Bu durum, tedavi sürecinde önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.CHP Lideri Özgür Özel'den pozitif açıklama: Her haber bir öncekinden daha i̇yiCHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastane önünde yaptığı son açıklamada umut verici ifadeler kullandı. Özel, "Her haber bir öncekinden daha iyi geliyor" diyerek Zeyrek'in sağlık durumundaki olumlu gelişmeleri vurguladı.Özel'in daha önceki açıklamalarında, "Ferdi Başkan'ın durumu her geçen dakika daha iyiye gidiyor. Ama tabii bu tehlikenin atlatıldığı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullanmıştı.Yoğun bakımdaki tedavi süreciFerdi Zeyrek, elektrik çarpması sonrası kalbi 70 dakika duran ve uzun süren kalp masajı sonrası nabzı geri dönen bir süreç yaşamıştı. Şu anda yoğun bakımda 7/24 monitoring altında tutuluyor.Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, Zeyrek'in vital bulguları yakından takip ediliyor ve gerekli tıbbi müdahaleler kesintisiz olarak sürdürülüyor.Beyin fonksiyonları değerlendirmesiDaha önce yapılan açıklamalarda, Zeyrek'in beyin fonksiyonlarında hasar oluşup oluşmadığının belirlenmesinin zaman alacağı belirtilmişti. Bu konuda da sürekli değerlendirmeler yapılmaya devam ediyor.Tıbbi tedavi detaylarıHastanede Zeyrek'in tedavisi için çok disiplinli bir yaklaşım benimsenmiş durumda. Yoğun bakım uzmanları, kardiyoloji, nefroloji ve nöroloji uzmanları koordineli olarak çalışıyor.Elektrik çarpması sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyonlara karşı her türlü önlem alınmış durumda.

