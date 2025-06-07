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07:01
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SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
07:48
3 dk
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Havadan besin almak mümkün mü?
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SESLİ HABER
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09:01
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SESLİ HABER
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ÖZEL HABER
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/bashekimden-elektrik-akimina-kapilan-zeyrekin-saglik-durumu-icin-aciklama-diyalize-bagladik-1096856337.html
Başhekimden elektrik akımına kapılan Zeyrek'in sağlık durumu için açıklama: Diyalize bağladık
Başhekimden elektrik akımına kapılan Zeyrek'in sağlık durumu için açıklama: Diyalize bağladık
Sputnik Türkiye
Elektrik çarpması sonrası yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında Celal Bayar Üniversitesi'nden... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T12:25+0300
2025-06-07T12:29+0300
türkiye
türki̇ye
manisa celal bayar üniversitesi
ferdi zeyrek
hafsa sultan hastanesi
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6 Haziran 2025 Cuma gecesi evinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nden önemli açıklama geldi.Hastane başhekimliğinden yapılan açıklamada, Zeyrek'in tedavisinde önemli adımlar atıldığı ve sağlık durumunda iyileşme belirtileri görüldüğü belirtildi.Diyaliz tedavisine başlandıHastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Başkan Zeyrek'e diyaliz tedavisine başlandı. Bu uygulama, elektrik çarpması sonrası etkilenen böbrek fonksiyonlarının desteklenmesi amacıyla hayata geçirildi.Başhekim açıklamasında, "Diyalize bağladık, idrar çıkışlarında da iyileşme olduğunu gördük. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor" dedi.İdrar çıkışında i̇yileşmeZeyrek'in idrar çıkışında görülen iyileşme, böbrek fonksiyonlarının olumlu yönde geliştiği şeklinde değerlendiriliyor. Bu durum, tedavi sürecinde önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.CHP Lideri Özgür Özel'den pozitif açıklama: Her haber bir öncekinden daha i̇yiCHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastane önünde yaptığı son açıklamada umut verici ifadeler kullandı. Özel, "Her haber bir öncekinden daha iyi geliyor" diyerek Zeyrek'in sağlık durumundaki olumlu gelişmeleri vurguladı.Özel'in daha önceki açıklamalarında, "Ferdi Başkan'ın durumu her geçen dakika daha iyiye gidiyor. Ama tabii bu tehlikenin atlatıldığı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullanmıştı.Yoğun bakımdaki tedavi süreciFerdi Zeyrek, elektrik çarpması sonrası kalbi 70 dakika duran ve uzun süren kalp masajı sonrası nabzı geri dönen bir süreç yaşamıştı. Şu anda yoğun bakımda 7/24 monitoring altında tutuluyor.Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, Zeyrek'in vital bulguları yakından takip ediliyor ve gerekli tıbbi müdahaleler kesintisiz olarak sürdürülüyor.Beyin fonksiyonları değerlendirmesiDaha önce yapılan açıklamalarda, Zeyrek'in beyin fonksiyonlarında hasar oluşup oluşmadığının belirlenmesinin zaman alacağı belirtilmişti. Bu konuda da sürekli değerlendirmeler yapılmaya devam ediyor.Tıbbi tedavi detaylarıHastanede Zeyrek'in tedavisi için çok disiplinli bir yaklaşım benimsenmiş durumda. Yoğun bakım uzmanları, kardiyoloji, nefroloji ve nöroloji uzmanları koordineli olarak çalışıyor.Elektrik çarpması sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyonlara karşı her türlü önlem alınmış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/70-dakika-kalp-masaji-yapilan-manisa-buyuksehir-belediye-baskani-zeyrekin-elektrik-akimina-1096855870.html
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türkiye, manisa celal bayar üniversitesi, ferdi zeyrek, hafsa sultan hastanesi, haberler
türkiye, manisa celal bayar üniversitesi, ferdi zeyrek, hafsa sultan hastanesi, haberler

Başhekimden elektrik akımına kapılan Zeyrek'in sağlık durumu için açıklama: Diyalize bağladık

12:25 07.06.2025 (güncellendi: 12:29 07.06.2025)
© FotoğrafBaşhekimden elektrik akımına kapılan Zeyrek'in sağlık durumu için açıklama: Diyalize bağladık
Başhekimden elektrik akımına kapılan Zeyrek'in sağlık durumu için açıklama: Diyalize bağladık - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2025
© Fotoğraf
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Elektrik çarpması sonrası yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında Celal Bayar Üniversitesi'nden umut verici açıklama geldi. Başhekim, diyaliz tedavisine başlandığını ve idrar çıkışında iyileşme görüldüğünü belirtti.
6 Haziran 2025 Cuma gecesi evinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nden önemli açıklama geldi.
Hastane başhekimliğinden yapılan açıklamada, Zeyrek'in tedavisinde önemli adımlar atıldığı ve sağlık durumunda iyileşme belirtileri görüldüğü belirtildi.

Diyaliz tedavisine başlandı

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Başkan Zeyrek'e diyaliz tedavisine başlandı. Bu uygulama, elektrik çarpması sonrası etkilenen böbrek fonksiyonlarının desteklenmesi amacıyla hayata geçirildi.
Başhekim açıklamasında, "Diyalize bağladık, idrar çıkışlarında da iyileşme olduğunu gördük. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor" dedi.

İdrar çıkışında i̇yileşme

Zeyrek'in idrar çıkışında görülen iyileşme, böbrek fonksiyonlarının olumlu yönde geliştiği şeklinde değerlendiriliyor. Bu durum, tedavi sürecinde önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

CHP Lideri Özgür Özel'den pozitif açıklama: Her haber bir öncekinden daha i̇yi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastane önünde yaptığı son açıklamada umut verici ifadeler kullandı. Özel, "Her haber bir öncekinden daha iyi geliyor" diyerek Zeyrek'in sağlık durumundaki olumlu gelişmeleri vurguladı.
Özel'in daha önceki açıklamalarında, "Ferdi Başkan'ın durumu her geçen dakika daha iyiye gidiyor. Ama tabii bu tehlikenin atlatıldığı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yoğun bakımdaki tedavi süreci

Ferdi Zeyrek, elektrik çarpması sonrası kalbi 70 dakika duran ve uzun süren kalp masajı sonrası nabzı geri dönen bir süreç yaşamıştı. Şu anda yoğun bakımda 7/24 monitoring altında tutuluyor.
Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, Zeyrek'in vital bulguları yakından takip ediliyor ve gerekli tıbbi müdahaleler kesintisiz olarak sürdürülüyor.

Beyin fonksiyonları değerlendirmesi

Daha önce yapılan açıklamalarda, Zeyrek'in beyin fonksiyonlarında hasar oluşup oluşmadığının belirlenmesinin zaman alacağı belirtilmişti. Bu konuda da sürekli değerlendirmeler yapılmaya devam ediyor.

Tıbbi tedavi detayları

Hastanede Zeyrek'in tedavisi için çok disiplinli bir yaklaşım benimsenmiş durumda. Yoğun bakım uzmanları, kardiyoloji, nefroloji ve nöroloji uzmanları koordineli olarak çalışıyor.
Elektrik çarpması sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyonlara karşı her türlü önlem alınmış durumda.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2025
TÜRKİYE
70 dakika kalp masajı yapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in elektrik akımına kapıldığı yer görüntülendi
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