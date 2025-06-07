https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/escobarin-pilotu-ilk-kez-konustu-o-gun-giymeye-karar-verdigim-gomlege-uygun-arabayi-bana-1096851039.html

Escobar'ın pilotu ilk kez konuştu: 'O gün giymeye karar verdiğim gömleğe uygun arabayı bana getirirlerdi'

Escobar'ın pilotu ilk kez konuştu: 'O gün giymeye karar verdiğim gömleğe uygun arabayı bana getirirlerdi'

Sputnik Türkiye

Pablo Escobar’ın baş pilotu Tirso ‘TJ’ Dominguez, tutuklanmasının ardından ilk kez verdiği röportajda, babasının ölümüyle başlayan hikayesini ve Escobar ile... 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T02:00+0300

2025-06-07T02:00+0300

2025-06-07T02:00+0300

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Pablo Escobar’ın baş pilotu Tirso ‘TJ’ Dominguez, 1988’de Florida’daki malikanesinde tutuklanmasından bu yana ilk kez bir podcast serisi için röportaj verdi.'Hikayem, babamın ölümüyle başladı'Dominguez röportajında, uyuşturucu kaçakçılığı işine girişi, 1970’lerin sonunda, Güney Florida’da müteahhit olan babasının Haiti’de bir şeker fabrikası inşa ederken kanserden ölmesiyle başladı.Babası ödüğü sırada 20 yaşında ve babasının ölmeden önce aldığı 14 milyon dolarlık krediyi vermeyi reddeden iki acımasız Miami bankacısı tarafından 100.000 dolar dolandırıldığını söyleyen Dominguez, annesinin ev hanımı olduğunu, şeker fabrikası için sermaye bulmakta çaresiz kalınca uçmayı öğrenip Bahamalar ve Kolombiya’dan ABD’ye yasa dışı yollarla uyuşturucu kaçırarak para kazanmaya başladığını ifade etti.Ancak işe başladığında bir sevkiyatta 800 bin dolarlık malı yanlış tekneye bırakması sebebiyle, tedarikçilerin onu kaçırdığını ve ailesiyle birlikte öldürmekle tehdit ettiğini ifade eden Dominguez, zararı telafi etmenin en hızlı yolunun, başka bir tedarikçiye ait bir uçak dolusu uyuşturucuyu taşımak olduğunu ve bunu yaptığını söyledi.'Ayda 4 milyon dolar kazanıyordum, başta Escobar'ın teklifini geri çevirdim'Kaçakçılıktaki ilk uçuşunun ona 1 milyon dolar kazandırdığını ve bu kazancın onu tam zamanlı uyuşturucu taşımaya ikna ettiğini söyleyen Dominguez, dakikliği ve profesyonelliği sayesinde hiçbir sevkiyatı kaybetmediğini, güvenilir biri oluşunun ise Escobar'ın dikkatini çektiğini anlattı.Dominguez, Escobar'n ona karteline katılmasını teklif ettiğini, ancak kendisinin başlangıçta bu teklifi geri çevirdiğini ifade etti. Ayda dört uçuş yapıyor ve her biri için 1 milyon dolar kazanıyordum diyen Dominguez, “Kendimi beğenmiş biriydim. Ayda 4 milyon dolar kazanıyordum. Neyim eksikti ki?” şeklinde konuştu.'Escobar ayda 20 milyon dolar teklif etti'Dominguez'in teklifi reddetmesiyle Escobar'ın her uçuş için 5 milyon dolar teklif ettiğini ve bunun da ayda 20 milyon dolara karşılık geldiğini ve bugünün parasıyla 60 milyon dolar civarına denk geldiğimi aktaran Domiguez, teklifi reddetmenin kendisi için zor olduğunu ve sonunda sadece Escobar için çalışmaya başladığını söyledi.Ancak bu ödeme miktarı Escobar’a bile fazla geldiğini ve zamanla Dominguez’e nakit yerine uyuşturucu ile ödeme yapmaya başladığını anlatan Dominguez, kendisinin de artık sadece kaçakçı değil, aynı zamanda satıcı da olduğunu, uyuşturucuyu kendisinin taşıdığını, sattığını, parasını topladığını, akladığını ve yatırımlarını kendisinin yaptığını, aracıyla ihtiyacı kalmadığını ifade etti.'O gün giymeye karar verdiğim gömleğe uygun arabayı bana getirirlerdi'O günleri aktaran Dominguez, 30 adet Lamborghini marka aracı olduğunu ifade etti. Ayrıca Dominguez, "Şık giyinirdim. O gün giymeye karar verdiğim gömleğe uygun arabayı bana getirirlerdi.” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/afganistanin-lagman-eyaletinde-medyada-canlilarin-tasviri-ve-yayinlanmasi-yasaklandi-1096850457.html

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