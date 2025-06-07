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70 dakika kalp masajı yapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in elektrik akımına kapıldığı yer görüntülendi
70 dakika kalp masajı yapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in elektrik akımına kapıldığı yer görüntülendi
Sputnik Türkiye
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin bahçesindeki havuz makine dairesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Kalbi duran Zeyrek'e 70... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran 2025 Cuma akşamı evinde yaşadığı elektrik kazası sonucunda ağır yaralandı. Havuz makine dairesindeki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyor.Havuz makine dairesinde elektrik çarpmasıFerdi Zeyrek, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.Olay, 6 Haziran Cuma akşamı saat 23.35 sıralarında meydana geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasına göre, havuzun motorundaki elektrik kaçağı nedeniyle suya elektrik kaçması sonucu kaza gerçekleşti.İlk müdahale ve hastaneye kaldırılmaKazanın ardından ailesinin 112 Acil Sağlık ekiplerine yaptığı ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren'in açıklamasına göre, ekipler ihbarın ardından 8 dakika içinde olay yerine ulaştı.Sağlık ekipleri, bilinç durumu olmayan Zeyrek'e olay yerinde kalp masajı uygulamaya başladı.Hastanedeki tedavi süreci70 dakikalık yaşam mücadelesiZeyrek'in hastaneye getirildiğinde kalbi durmuş durumdaydı. Sağlık ekipleri 70 dakika boyunca kesintisiz kalp masajı uyguladı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastane önünde yaptığı açıklamada bu süreci şu sözlerle anlattı: "5-6 dakika içinde ambulans geliyor. Ve durmuş olan kalbine, kalp masajına başlıyorlar."Yoğun Bakımda Kritik TedaviZeyrek, yapılan 70 dakikalık müdahalenin ardından nabzı geri döndükten sonra yoğun bakıma alındı. Hastane yetkililerinden yapılan açıklamada, Başkan Zeyrek'in sağlık durumunun yakından takip edildiği ve yoğun bakımda doktorların gözetiminde olduğu belirtildi.İl Sağlık Müdürü Zeren, "Bilinci kapalı geldi. Şu anda uyutuluyor" dedi.Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamaManisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan resmi açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek, akşam saatlerinde evinde yaşanan talihsiz bir kaza sonucu elektrik çarpması nedeniyle ağır yaralanmıştır. Sayın Başkanımızın tedavisi, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından ulaştırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda, doktorlarımızın gözetiminde devam etmektedir" denildi.Manisa Valiliği'nden destek mesajıManisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in geçirdiği talihsiz kaza sonrası yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisi MCBÜ Hastanesi'nde devam etmektedir. Değerli ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Sayın Başkanımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in değerlendirmeleriHastane önünde açıklamaCHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastaneye gelerek Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada olayın detaylarını paylaştı.Özel, beyin fonksiyonlarında hasar oluşup oluşmadığının daha sonra belli olacağını vurgulayarak, "Burada bütün doktorlar, hemşireler, başhekimlik, herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Burada bizim sessizce dua etmek dışında yapacağımız bir şey yok" dedi.'Mucize'Özel, 70 dakika sonra kalbinin tekrar çalışmaya başlamasını mucize olarak değerlendirerek, "Ben şuna inanıyorum, bir büyük mucize gerçekleşti, öyle 70 dakika sonra kalp falan çalışmaz. Bu mucize. Daha büyüğü gerçekleşecek, Ferdi kardeşimize kavuşacağız" dedi.Ferdi Zeyrek'in hayatı ve kariyeriFerdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da doğdu. Babası Manisa Çarşı Eşraflarından Tıraşçı Ahmet, annesi ise ev hanımıdır.Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitiren Zeyrek, 2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlendi ve 3 kız babasıdır.Mesleki geçmişiAskerlik görevini tamamladıktan sonra Manisa'da mimari projeler ve iç tasarım işleri yapan kendi şirketini kurdu. Manisa Mimarlar Odası'nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik sonra başkanlık yaptı.Siyasi kariyeri2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Zeyrek, seçimleri kazanarak göreve başladı. Daha önce CHP Manisa İl Başkanlığı görevini de yürütmüştü.Hastane önünde bekleyişHastane önünde yakınları ve vatandaşlar endişeyle bekleyişlerini sürdürüyor. Ferdi Zeyrek'in hastaneye kaldırıldığını duyan partililer ve yakınları hastaneye akın etti.Özel, hastane önünde bekleyenlerden sessiz olmalarını isteyerek, "Böyle olmadık tepkiler gösterip, sesleri yükseltmeyelim. Bu bir heyecan yaratır. Ferdi'yi de rahatsız eder, diğer hastaları da rahatsız eder" dedi.Sağlık durumu ve prognozKritik durum sürüyorİl Sağlık Müdürü Zeren, Zeyrek'in yoğun bakımda gereken tedavisinin sürdüğünü ancak kritik durumunun devam ettiğini belirtti.Hastane yetkililerinin gün içinde sağlık durumuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/bashekimden-elektrik-akimina-kapilan-zeyrekin-saglik-durumu-icin-aciklama-diyalize-bagladik-1096856337.html
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türkiye, ferdi zeyrek, özgür özel, ferdi, manisa, yunusemre, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), manisa celal bayar üniversitesi, chp
türkiye, ferdi zeyrek, özgür özel, ferdi, manisa, yunusemre, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), manisa celal bayar üniversitesi, chp

70 dakika kalp masajı yapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in elektrik akımına kapıldığı yer görüntülendi

12:17 07.06.2025 (güncellendi: 12:35 07.06.2025)
© https://www.ferdizeyrek.com/Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2025
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin bahçesindeki havuz makine dairesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Kalbi duran Zeyrek'e 70 dakika kalp masajı yapıldıktan sonra nabzı geri döndü. Başkan Zeyrek şu anda yoğun bakımda tedavi görüyor.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran 2025 Cuma akşamı evinde yaşadığı elektrik kazası sonucunda ağır yaralandı. Havuz makine dairesindeki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyor.

Havuz makine dairesinde elektrik çarpması

Ferdi Zeyrek, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.
Olay, 6 Haziran Cuma akşamı saat 23.35 sıralarında meydana geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasına göre, havuzun motorundaki elektrik kaçağı nedeniyle suya elektrik kaçması sonucu kaza gerçekleşti.

İlk müdahale ve hastaneye kaldırılma

Kazanın ardından ailesinin 112 Acil Sağlık ekiplerine yaptığı ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren'in açıklamasına göre, ekipler ihbarın ardından 8 dakika içinde olay yerine ulaştı.
Sağlık ekipleri, bilinç durumu olmayan Zeyrek'e olay yerinde kalp masajı uygulamaya başladı.

Hastanedeki tedavi süreci

70 dakikalık yaşam mücadelesi

Zeyrek'in hastaneye getirildiğinde kalbi durmuş durumdaydı. Sağlık ekipleri 70 dakika boyunca kesintisiz kalp masajı uyguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastane önünde yaptığı açıklamada bu süreci şu sözlerle anlattı: "5-6 dakika içinde ambulans geliyor. Ve durmuş olan kalbine, kalp masajına başlıyorlar."

Yoğun Bakımda Kritik Tedavi

Zeyrek, yapılan 70 dakikalık müdahalenin ardından nabzı geri döndükten sonra yoğun bakıma alındı. Hastane yetkililerinden yapılan açıklamada, Başkan Zeyrek'in sağlık durumunun yakından takip edildiği ve yoğun bakımda doktorların gözetiminde olduğu belirtildi.
İl Sağlık Müdürü Zeren, "Bilinci kapalı geldi. Şu anda uyutuluyor" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan resmi açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek, akşam saatlerinde evinde yaşanan talihsiz bir kaza sonucu elektrik çarpması nedeniyle ağır yaralanmıştır. Sayın Başkanımızın tedavisi, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından ulaştırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda, doktorlarımızın gözetiminde devam etmektedir" denildi.

Manisa Valiliği'nden destek mesajı

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in geçirdiği talihsiz kaza sonrası yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisi MCBÜ Hastanesi'nde devam etmektedir. Değerli ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Sayın Başkanımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in değerlendirmeleri

Hastane önünde açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastaneye gelerek Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada olayın detaylarını paylaştı.
Özel, beyin fonksiyonlarında hasar oluşup oluşmadığının daha sonra belli olacağını vurgulayarak, "Burada bütün doktorlar, hemşireler, başhekimlik, herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Burada bizim sessizce dua etmek dışında yapacağımız bir şey yok" dedi.

'Mucize'

Özel, 70 dakika sonra kalbinin tekrar çalışmaya başlamasını mucize olarak değerlendirerek, "Ben şuna inanıyorum, bir büyük mucize gerçekleşti, öyle 70 dakika sonra kalp falan çalışmaz. Bu mucize. Daha büyüğü gerçekleşecek, Ferdi kardeşimize kavuşacağız" dedi.

Ferdi Zeyrek'in hayatı ve kariyeri

Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da doğdu. Babası Manisa Çarşı Eşraflarından Tıraşçı Ahmet, annesi ise ev hanımıdır.
Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitiren Zeyrek, 2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlendi ve 3 kız babasıdır.

Mesleki geçmişi

Askerlik görevini tamamladıktan sonra Manisa'da mimari projeler ve iç tasarım işleri yapan kendi şirketini kurdu. Manisa Mimarlar Odası'nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik sonra başkanlık yaptı.

Siyasi kariyeri

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Zeyrek, seçimleri kazanarak göreve başladı. Daha önce CHP Manisa İl Başkanlığı görevini de yürütmüştü.

Hastane önünde bekleyiş

Hastane önünde yakınları ve vatandaşlar endişeyle bekleyişlerini sürdürüyor. Ferdi Zeyrek'in hastaneye kaldırıldığını duyan partililer ve yakınları hastaneye akın etti.
Özel, hastane önünde bekleyenlerden sessiz olmalarını isteyerek, "Böyle olmadık tepkiler gösterip, sesleri yükseltmeyelim. Bu bir heyecan yaratır. Ferdi'yi de rahatsız eder, diğer hastaları da rahatsız eder" dedi.

Sağlık durumu ve prognoz

Kritik durum sürüyor

İl Sağlık Müdürü Zeren, Zeyrek'in yoğun bakımda gereken tedavisinin sürdüğünü ancak kritik durumunun devam ettiğini belirtti.
Hastane yetkililerinin gün içinde sağlık durumuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Başhekimden elektrik akımına kapılan Zeyrek'in sağlık durumu için açıklama: Diyalize bağladık - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2025
TÜRKİYE
Başhekimden elektrik akımına kapılan Zeyrek'in sağlık durumu için açıklama: Diyalize bağladık
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