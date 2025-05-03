https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/uzmani-acikladi-bazi-kanser-turleri-ve-alzheimerda-erken-teshis-yapay-zekayla-mumkun-1095886006.html
Uzmanı açıkladı: Bazı kanser türleri ve Alzheimer'da erken teşhis yapay zekayla mümkün
Uzmanı açıkladı: Bazı kanser türleri ve Alzheimer'da erken teşhis yapay zekayla mümkün
Sputnik Türkiye
Yapay zeka teknolojilerinin MR görüntüleme sistemlerine entegrasyonuyla bazı kanser türleri ile Alzheimer'ın erken dönemde tespit edilebileceğini kaydedildi. 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T11:42+0300
2025-05-03T11:42+0300
2025-05-03T11:42+0300
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yapay zeka
alzheimer
alzheimer hastalığı
kanser
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Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı, yapay zeka teknolojilerinin MR görüntüleme sistemlerine entegrasyonuyla bazı kanser türleri ile Alzheimer'ın erken dönemde tespit edilebileceğini kaydetti. Erken teşhisi sağlayabiliyorYapay zeka destekli görüntüleme sistemlerinin gelişmesiyle, hastalıkların erken evrede tanımlanmasının mümkün hale geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Mecit Kantarcı, şunları kaydetti:Beyin hacim analiziyle erken teşhis Alzheimer'da erken tanının kritik önemde olduğunu belirten Prof. Dr. Kantarcı, yapay zeka ile yapılan beyin MR'larında hacim analizleri sayesinde Alzheimer riski taşıyan hastaların daha erken dönemde belirlenebileceğini söyledi.Prof. Dr. Kantarcı, "Karaciğer ve akciğer tümörlerinde nodüllerin saptanmasında, meme hastalıklarında ise gözle fark edilmesi zor alanlarda yapay zeka desteğiyle bölge işaretlenerek takibe alınabilir veya ileri tetkik önerilebilir. Yapay zeka, erken teşhis ve buna bağlı olarak tedavinin öne çekilmesi bakımından önemli avantajlar sağlıyor. Ülkemizin de bu alanda ciddi gayretleri var." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/beyinde-biriken-mikroplastik-miktari-8-yilda-yuzde-50-artti-sadece-beynin-on-kisminda-bir-posetteki-1095801274.html
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yapay zeka, alzheimer, alzheimer hastalığı, kanser, mr
yapay zeka, alzheimer, alzheimer hastalığı, kanser, mr
Uzmanı açıkladı: Bazı kanser türleri ve Alzheimer'da erken teşhis yapay zekayla mümkün
Yapay zeka teknolojilerinin MR görüntüleme sistemlerine entegrasyonuyla bazı kanser türleri ile Alzheimer'ın erken dönemde tespit edilebileceğini kaydedildi.
Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı, yapay zeka teknolojilerinin MR görüntüleme sistemlerine entegrasyonuyla bazı kanser türleri ile Alzheimer'ın erken dönemde tespit edilebileceğini kaydetti.
Erken teşhisi sağlayabiliyor
Yapay zeka destekli görüntüleme sistemlerinin gelişmesiyle, hastalıkların erken evrede tanımlanmasının mümkün hale geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Mecit Kantarcı, şunları kaydetti:
"Meme tümörü olan bir hastada çok erken evre belirtiler yapay zeka yardımıyla tespit edilebilecek. Alzheimer gibi hastalıklarda da beyindeki bazı bölgelerde oluşan atrofi önceden saptanarak yönlendirme yapılabilecek. İnsan gözünün rutin protokolle algılayamadığı değişiklikler, yapay zeka yardımıyla fark edilebilecek."
Beyin hacim analiziyle erken teşhis
Alzheimer'da erken tanının kritik önemde olduğunu belirten Prof. Dr. Kantarcı, yapay zeka ile yapılan beyin MR'larında hacim analizleri sayesinde Alzheimer riski taşıyan hastaların daha erken dönemde belirlenebileceğini söyledi.
Prof. Dr. Kantarcı, "Karaciğer ve akciğer tümörlerinde nodüllerin saptanmasında, meme hastalıklarında ise gözle fark edilmesi zor alanlarda yapay zeka desteğiyle bölge işaretlenerek takibe alınabilir veya ileri tetkik önerilebilir. Yapay zeka, erken teşhis ve buna bağlı olarak tedavinin öne çekilmesi bakımından önemli avantajlar sağlıyor. Ülkemizin de bu alanda ciddi gayretleri var." dedi.