https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/uzmani-acikladi-bazi-kanser-turleri-ve-alzheimerda-erken-teshis-yapay-zekayla-mumkun-1095886006.html

Uzmanı açıkladı: Bazı kanser türleri ve Alzheimer'da erken teşhis yapay zekayla mümkün

Uzmanı açıkladı: Bazı kanser türleri ve Alzheimer'da erken teşhis yapay zekayla mümkün

Sputnik Türkiye

Yapay zeka teknolojilerinin MR görüntüleme sistemlerine entegrasyonuyla bazı kanser türleri ile Alzheimer'ın erken dönemde tespit edilebileceğini kaydedildi. 03.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-03T11:42+0300

2025-05-03T11:42+0300

2025-05-03T11:42+0300

sağlik

yapay zeka

alzheimer

alzheimer hastalığı

kanser

mr

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/15/1088270840_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_40c87727b7f177140c980aac1a1cc3cd.jpg

Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı, yapay zeka teknolojilerinin MR görüntüleme sistemlerine entegrasyonuyla bazı kanser türleri ile Alzheimer'ın erken dönemde tespit edilebileceğini kaydetti. Erken teşhisi sağlayabiliyorYapay zeka destekli görüntüleme sistemlerinin gelişmesiyle, hastalıkların erken evrede tanımlanmasının mümkün hale geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Mecit Kantarcı, şunları kaydetti:Beyin hacim analiziyle erken teşhis Alzheimer'da erken tanının kritik önemde olduğunu belirten Prof. Dr. Kantarcı, yapay zeka ile yapılan beyin MR'larında hacim analizleri sayesinde Alzheimer riski taşıyan hastaların daha erken dönemde belirlenebileceğini söyledi.Prof. Dr. Kantarcı, "Karaciğer ve akciğer tümörlerinde nodüllerin saptanmasında, meme hastalıklarında ise gözle fark edilmesi zor alanlarda yapay zeka desteğiyle bölge işaretlenerek takibe alınabilir veya ileri tetkik önerilebilir. Yapay zeka, erken teşhis ve buna bağlı olarak tedavinin öne çekilmesi bakımından önemli avantajlar sağlıyor. Ülkemizin de bu alanda ciddi gayretleri var." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/beyinde-biriken-mikroplastik-miktari-8-yilda-yuzde-50-artti-sadece-beynin-on-kisminda-bir-posetteki-1095801274.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yapay zeka, alzheimer, alzheimer hastalığı, kanser, mr