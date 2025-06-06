https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/transferde-surpriz-donus-osimhen-icin-ibre-galatasaraya-dondu-en-yuksek-teklifi-sundu-1096838978.html
Transferde sürpriz dönüş: Osimhen için ibre Galatasaray'a döndü, 'en yüksek teklifi sundu'
Transferde sürpriz dönüş: Osimhen için ibre Galatasaray'a döndü, 'en yüksek teklifi sundu'
Sputnik Türkiye
Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen için devreye giren Al Hilal, 75 milyon euroluk dev bir teklif sunsa da, hem kulüp hem de oyuncu tarafından bu teklif... 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T10:29+0300
2025-06-06T10:29+0300
2025-06-06T10:29+0300
spor
al hilal
victor james osimhen
teklif
galatasaray
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Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Victor Osimhen transferi için Napoli’ye 65 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus içeren resmi bir teklif sundu. Oyuncuya ise yıllık 30 milyon Euro maaş önerildi. Ancak Napoli yönetimi ve Osimhen, bu cazip tekliflere rağmen Al Hilal’in önerisini geri çevirdi.Galatasaray rekor teklif yaptıTransferin en sıcak gelişmelerinden biri ise Sky Sports ve Fabrizio Romano'dan geldi. Haberlere göre, Victor Osimhen transferinde ibre Galatasaray’a döndü. Sarı-Kırmızılı ekip, Nijeryalı golcü için kulüp tarihinin en yüksek teklifini sundu. Simone Inzaghi’nin de transferi ısrarla istediği belirtildi.Transfer görüşmeleri durakladıArriyadiyah'a göre, Al Hilal’in yaptığı son 30 milyon euroluk maaş teklifine rağmen Osimhen cephesi olumlu yanıt vermedi. Görüşmeler, hem oyuncu hem de Napoli tarafının ek talepleri nedeniyle birkaç kez durma noktasına geldi.İtalyan basınından Di Marzio, hem Napoli kulübünün hem de Victor Osimhen’in Avrupa’da kalma isteğini vurgularken, Suudi Arabistan tekliflerine sıcak bakılmadığını yazdı. Bu durum, Galatasaray’ın transferdeki şansını artırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/osimhen-transferinde-frende-yeni-gorusme-karari-alindi-1096811907.html
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al hilal, victor james osimhen, teklif, galatasaray
al hilal, victor james osimhen, teklif, galatasaray
Transferde sürpriz dönüş: Osimhen için ibre Galatasaray'a döndü, 'en yüksek teklifi sundu'
Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen için devreye giren Al Hilal, 75 milyon euroluk dev bir teklif sunsa da, hem kulüp hem de oyuncu tarafından bu teklif reddedildi. İtalyan ve İngiliz basınına göre transferde ibre Galatasaray’a dönerken, Sarı-Kırmızılılar rekor teklif yaptı.
Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Victor Osimhen transferi için Napoli’ye 65 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus içeren resmi bir teklif sundu. Oyuncuya ise yıllık 30 milyon Euro maaş önerildi. Ancak Napoli yönetimi ve Osimhen, bu cazip tekliflere rağmen Al Hilal’in önerisini geri çevirdi.
Galatasaray rekor teklif yaptı
Transferin en sıcak gelişmelerinden biri ise Sky Sports ve Fabrizio Romano'dan geldi. Haberlere göre, Victor Osimhen transferinde ibre Galatasaray’a döndü. Sarı-Kırmızılı ekip, Nijeryalı golcü için kulüp tarihinin en yüksek teklifini sundu. Simone Inzaghi’nin de transferi ısrarla istediği belirtildi.
Transfer görüşmeleri durakladı
Arriyadiyah'a göre, Al Hilal’in yaptığı son 30 milyon euroluk maaş teklifine rağmen Osimhen cephesi olumlu yanıt vermedi. Görüşmeler, hem oyuncu hem de Napoli tarafının ek talepleri nedeniyle birkaç kez durma noktasına geldi.
İtalyan basınından Di Marzio, hem Napoli kulübünün hem de Victor Osimhen’in Avrupa’da kalma isteğini vurgularken, Suudi Arabistan tekliflerine sıcak bakılmadığını yazdı. Bu durum, Galatasaray’ın transferdeki şansını artırıyor.