https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/transferde-surpriz-donus-osimhen-icin-ibre-galatasaraya-dondu-en-yuksek-teklifi-sundu-1096838978.html

Transferde sürpriz dönüş: Osimhen için ibre Galatasaray'a döndü, 'en yüksek teklifi sundu'

Transferde sürpriz dönüş: Osimhen için ibre Galatasaray'a döndü, 'en yüksek teklifi sundu'

Sputnik Türkiye

Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen için devreye giren Al Hilal, 75 milyon euroluk dev bir teklif sunsa da, hem kulüp hem de oyuncu tarafından bu teklif... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T10:29+0300

2025-06-06T10:29+0300

2025-06-06T10:29+0300

spor

al hilal

victor james osimhen

teklif

galatasaray

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/02/1094127863_0:216:3071:1943_1920x0_80_0_0_136d67681b094b52456e1456b0f292cd.jpg

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Victor Osimhen transferi için Napoli’ye 65 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus içeren resmi bir teklif sundu. Oyuncuya ise yıllık 30 milyon Euro maaş önerildi. Ancak Napoli yönetimi ve Osimhen, bu cazip tekliflere rağmen Al Hilal’in önerisini geri çevirdi.Galatasaray rekor teklif yaptıTransferin en sıcak gelişmelerinden biri ise Sky Sports ve Fabrizio Romano'dan geldi. Haberlere göre, Victor Osimhen transferinde ibre Galatasaray’a döndü. Sarı-Kırmızılı ekip, Nijeryalı golcü için kulüp tarihinin en yüksek teklifini sundu. Simone Inzaghi’nin de transferi ısrarla istediği belirtildi.Transfer görüşmeleri durakladıArriyadiyah'a göre, Al Hilal’in yaptığı son 30 milyon euroluk maaş teklifine rağmen Osimhen cephesi olumlu yanıt vermedi. Görüşmeler, hem oyuncu hem de Napoli tarafının ek talepleri nedeniyle birkaç kez durma noktasına geldi.İtalyan basınından Di Marzio, hem Napoli kulübünün hem de Victor Osimhen’in Avrupa’da kalma isteğini vurgularken, Suudi Arabistan tekliflerine sıcak bakılmadığını yazdı. Bu durum, Galatasaray’ın transferdeki şansını artırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/osimhen-transferinde-frende-yeni-gorusme-karari-alindi-1096811907.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

al hilal, victor james osimhen, teklif, galatasaray