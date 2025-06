https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/zaharova-rusya-kiev-tarafindan-iletilen-listede-yer-alan-her-cocukla-ilgili-durumu-inceleyecek-1096848386.html

Zaharova: Rusya, Kiev tarafından iletilen listede yer alan her çocukla ilgili durumu inceleyecek

Zaharova: Rusya, Kiev tarafından iletilen listede yer alan her çocukla ilgili durumu inceleyecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın İstanbul'daki görüşmelerin ardından Ukrayna tarafından iletilen listede yer alan her çocukla... 06.06.2025

Rusya’nın Nijnıy Novgorod kentinde düzenlenen Küresel Dijital Forum'da konuşan Zaharova, “Rusya tarafı her çocuk, her soyadını ayrıntılı olarak inceleyecek. Biz bu konuya farklı bir şekilde yaklaşıyoruz, bizim için önemli olan rakamlar, kağıtlar, siyaset değil, her bir çocuğun kaderidir” dedi.Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı herhangi bir çocuğun olmadığını ve bunun Rus-Ukrayna temaslarında çocuk konusunun tartışılmasının başlangıç noktası olması gerektiğini vurgulayan Zaharova, bu konuyla ilgili çok fazla sahte haber olduğunu ve Rusya’nın bununla mücadele ettiğini belirterek, şunları ifade etti:16 Mayıs’ta İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından Rusya, Ukrayna'dan çatışma nedeniyle zor durumda kalan ve ebeveynleriyle iletişimi kopan 339 çocuğun isimlerinin bulunduğu bir liste almıştı.

