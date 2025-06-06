https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/zaharova-rusya-kiev-tarafindan-iletilen-listede-yer-alan-her-cocukla-ilgili-durumu-inceleyecek-1096848386.html
Zaharova: Rusya, Kiev tarafından iletilen listede yer alan her çocukla ilgili durumu inceleyecek
Zaharova: Rusya, Kiev tarafından iletilen listede yer alan her çocukla ilgili durumu inceleyecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın İstanbul'daki görüşmelerin ardından Ukrayna tarafından iletilen listede yer alan her çocukla... 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T18:45+0300
2025-06-06T18:45+0300
2025-06-06T18:44+0300
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Rusya’nın Nijnıy Novgorod kentinde düzenlenen Küresel Dijital Forum'da konuşan Zaharova, “Rusya tarafı her çocuk, her soyadını ayrıntılı olarak inceleyecek. Biz bu konuya farklı bir şekilde yaklaşıyoruz, bizim için önemli olan rakamlar, kağıtlar, siyaset değil, her bir çocuğun kaderidir” dedi.Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı herhangi bir çocuğun olmadığını ve bunun Rus-Ukrayna temaslarında çocuk konusunun tartışılmasının başlangıç noktası olması gerektiğini vurgulayan Zaharova, bu konuyla ilgili çok fazla sahte haber olduğunu ve Rusya’nın bununla mücadele ettiğini belirterek, şunları ifade etti:16 Mayıs’ta İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından Rusya, Ukrayna'dan çatışma nedeniyle zor durumda kalan ve ebeveynleriyle iletişimi kopan 339 çocuğun isimlerinin bulunduğu bir liste almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/kievin-terorune-karsilik-ukraynadaki-askeri-hedefler-vuruldu-donbassta-bir-yerlesim-rusyanin-1096842447.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, kiev, i̇stanbul, nijniy novgorod
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, kiev, i̇stanbul, nijniy novgorod
Zaharova: Rusya, Kiev tarafından iletilen listede yer alan her çocukla ilgili durumu inceleyecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın İstanbul'daki görüşmelerin ardından Ukrayna tarafından iletilen listede yer alan her çocukla ilgili durumu ayrıntılı olarak ele alacağını belirtti.
Rusya’nın Nijnıy Novgorod kentinde düzenlenen Küresel Dijital Forum'da konuşan Zaharova, “Rusya tarafı her çocuk, her soyadını ayrıntılı olarak inceleyecek. Biz bu konuya farklı bir şekilde yaklaşıyoruz, bizim için önemli olan rakamlar, kağıtlar, siyaset değil, her bir çocuğun kaderidir” dedi.
Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı herhangi bir çocuğun olmadığını ve bunun Rus-Ukrayna temaslarında çocuk konusunun tartışılmasının başlangıç noktası olması gerektiğini vurgulayan Zaharova, bu konuyla ilgili çok fazla sahte haber olduğunu ve Rusya’nın bununla mücadele ettiğini belirterek, şunları ifade etti:
Tüm gezegen, tüm dünya gerçeği reddetmeye, artık post-gerçeklik değil, post-post-gerçeklik içinde yaşamaya hazır olduğumuzu kabul etmeye, yalana sadakat yemini etmeye zorlanıyor.
16 Mayıs’ta İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından Rusya, Ukrayna'dan çatışma nedeniyle zor durumda kalan ve ebeveynleriyle iletişimi kopan 339 çocuğun isimlerinin bulunduğu bir liste almıştı.