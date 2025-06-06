https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/kievin-terorune-karsilik-ukraynadaki-askeri-hedefler-vuruldu-donbassta-bir-yerlesim-rusyanin-1096842447.html
Kiev’in terörüne karşılık Ukrayna’daki askeri hedefler vuruldu
Kiev’in terörüne karşılık Ukrayna’daki askeri hedefler vuruldu
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin terör saldırılarına misilleme olarak dün gece Ukrayna'nın silah üreten işletmelerinin tasarım bürolarına, silah ve askeri teçhizat üretim ve... 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T12:52+0300
2025-06-06T12:52+0300
2025-06-06T13:23+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejiminin terör eylemlerine karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna ordusunun tasarım bürolarına, silah ve askeri teçhizat üretim ve onarım işletmelerine, insansız hava araçları montaj atölyelerine, askeri eğitim merkezlerine, silah ve askeri teçhizat depolarına saldırılar gerçekleştirdi.Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadesi kullanıldı.Rus güçler aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Fedorovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Son 7 günde Sumi Bölgesinde 4, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde 3 yerleşim Rus ordusunun kontrolüne geçerken Ukrayna ordusu 10 bin 45 askerini yitirdi.31 Mayıs – 6 Haziran haftasında düzenlenen 6 grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmeleri, hava üssü altyapıları, insansız hava araçları imalathaneleri, depoları ve üsleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı militanlara ve yabancı paralı askerlere ait geçici konuşlanma noktaları yerle bir edildi.Rus hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna’ya ait 3 Neptun güdümlü füze, 2 İngiliz yapımı Storm Shadow, 3 Çekya yapımı Vampire, 18 ABD yapımı JDAM ve 8 HIMARS füzesinin yanı sıra, 1390 insansız hava aracını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/rus-ordusu-ukraynada-yabanci-militanlari-hedef-alan-saldirilar-duzenledi-1096842323.html
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Kiev’in terörüne karşılık Ukrayna’daki askeri hedefler vuruldu
12:52 06.06.2025 (güncellendi: 13:23 06.06.2025)
Kiev rejiminin terör saldırılarına misilleme olarak dün gece Ukrayna'nın silah üreten işletmelerinin tasarım bürolarına, silah ve askeri teçhizat üretim ve onarım tesislerine büyük saldırının gerçekleştirildiği bildirildi. Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim merkezinin daha Ukrayna işgalinden kurtarıldığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejiminin terör eylemlerine karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna ordusunun tasarım bürolarına, silah ve askeri teçhizat üretim ve onarım işletmelerine, insansız hava araçları montaj atölyelerine, askeri eğitim merkezlerine, silah ve askeri teçhizat depolarına saldırılar gerçekleştirdi.
Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadesi kullanıldı.
Rus güçler aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Fedorovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Son 7 günde Sumi Bölgesinde 4, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde 3 yerleşim Rus ordusunun kontrolüne geçerken Ukrayna ordusu 10 bin 45 askerini yitirdi.
31 Mayıs – 6 Haziran haftasında düzenlenen 6 grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmeleri, hava üssü altyapıları, insansız hava araçları imalathaneleri, depoları ve üsleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı militanlara ve yabancı paralı askerlere ait geçici konuşlanma noktaları yerle bir edildi.
Rus hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna’ya ait 3 Neptun güdümlü füze, 2 İngiliz yapımı Storm Shadow, 3 Çekya yapımı Vampire, 18 ABD yapımı JDAM ve 8 HIMARS füzesinin yanı sıra, 1390 insansız hava aracını imha etti.