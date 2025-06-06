https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/kievin-terorune-karsilik-ukraynadaki-askeri-hedefler-vuruldu-donbassta-bir-yerlesim-rusyanin-1096842447.html

Kiev’in terörüne karşılık Ukrayna’daki askeri hedefler vuruldu

Kiev’in terörüne karşılık Ukrayna’daki askeri hedefler vuruldu

Sputnik Türkiye

Kiev rejiminin terör saldırılarına misilleme olarak dün gece Ukrayna'nın silah üreten işletmelerinin tasarım bürolarına, silah ve askeri teçhizat üretim ve... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T12:52+0300

2025-06-06T12:52+0300

2025-06-06T13:23+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejiminin terör eylemlerine karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna ordusunun tasarım bürolarına, silah ve askeri teçhizat üretim ve onarım işletmelerine, insansız hava araçları montaj atölyelerine, askeri eğitim merkezlerine, silah ve askeri teçhizat depolarına saldırılar gerçekleştirdi.Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadesi kullanıldı.Rus güçler aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Fedorovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Son 7 günde Sumi Bölgesinde 4, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde 3 yerleşim Rus ordusunun kontrolüne geçerken Ukrayna ordusu 10 bin 45 askerini yitirdi.31 Mayıs – 6 Haziran haftasında düzenlenen 6 grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmeleri, hava üssü altyapıları, insansız hava araçları imalathaneleri, depoları ve üsleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı militanlara ve yabancı paralı askerlere ait geçici konuşlanma noktaları yerle bir edildi.Rus hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna’ya ait 3 Neptun güdümlü füze, 2 İngiliz yapımı Storm Shadow, 3 Çekya yapımı Vampire, 18 ABD yapımı JDAM ve 8 HIMARS füzesinin yanı sıra, 1390 insansız hava aracını imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/rus-ordusu-ukraynada-yabanci-militanlari-hedef-alan-saldirilar-duzenledi-1096842323.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat