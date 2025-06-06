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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/kievin-terorune-karsilik-ukraynadaki-askeri-hedefler-vuruldu-donbassta-bir-yerlesim-rusyanin-1096842447.html
Kiev’in terörüne karşılık Ukrayna’daki askeri hedefler vuruldu
Kiev’in terörüne karşılık Ukrayna’daki askeri hedefler vuruldu
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin terör saldırılarına misilleme olarak dün gece Ukrayna'nın silah üreten işletmelerinin tasarım bürolarına, silah ve askeri teçhizat üretim ve... 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T12:52+0300
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ukrayna kri̇zi̇
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rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejiminin terör eylemlerine karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna ordusunun tasarım bürolarına, silah ve askeri teçhizat üretim ve onarım işletmelerine, insansız hava araçları montaj atölyelerine, askeri eğitim merkezlerine, silah ve askeri teçhizat depolarına saldırılar gerçekleştirdi.Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadesi kullanıldı.Rus güçler aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Fedorovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Son 7 günde Sumi Bölgesinde 4, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde 3 yerleşim Rus ordusunun kontrolüne geçerken Ukrayna ordusu 10 bin 45 askerini yitirdi.31 Mayıs – 6 Haziran haftasında düzenlenen 6 grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmeleri, hava üssü altyapıları, insansız hava araçları imalathaneleri, depoları ve üsleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı militanlara ve yabancı paralı askerlere ait geçici konuşlanma noktaları yerle bir edildi.Rus hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna’ya ait 3 Neptun güdümlü füze, 2 İngiliz yapımı Storm Shadow, 3 Çekya yapımı Vampire, 18 ABD yapımı JDAM ve 8 HIMARS füzesinin yanı sıra, 1390 insansız hava aracını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/rus-ordusu-ukraynada-yabanci-militanlari-hedef-alan-saldirilar-duzenledi-1096842323.html
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Kiev’in terörüne karşılık Ukrayna’daki askeri hedefler vuruldu

12:52 06.06.2025 (güncellendi: 13:23 06.06.2025)
© Fotoğraf : Rusya Savunma BakanlığıUkrayna ordusunun altyapısına yönelik füze saldırısı
Ukrayna ordusunun altyapısına yönelik füze saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Kiev rejiminin terör saldırılarına misilleme olarak dün gece Ukrayna'nın silah üreten işletmelerinin tasarım bürolarına, silah ve askeri teçhizat üretim ve onarım tesislerine büyük saldırının gerçekleştirildiği bildirildi. Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim merkezinin daha Ukrayna işgalinden kurtarıldığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejiminin terör eylemlerine karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna ordusunun tasarım bürolarına, silah ve askeri teçhizat üretim ve onarım işletmelerine, insansız hava araçları montaj atölyelerine, askeri eğitim merkezlerine, silah ve askeri teçhizat depolarına saldırılar gerçekleştirdi.
Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadesi kullanıldı.
Rus güçler aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Fedorovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Son 7 günde Sumi Bölgesinde 4, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde 3 yerleşim Rus ordusunun kontrolüne geçerken Ukrayna ordusu 10 bin 45 askerini yitirdi.
31 Mayıs – 6 Haziran haftasında düzenlenen 6 grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmeleri, hava üssü altyapıları, insansız hava araçları imalathaneleri, depoları ve üsleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı militanlara ve yabancı paralı askerlere ait geçici konuşlanma noktaları yerle bir edildi.
Rus hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna’ya ait 3 Neptun güdümlü füze, 2 İngiliz yapımı Storm Shadow, 3 Çekya yapımı Vampire, 18 ABD yapımı JDAM ve 8 HIMARS füzesinin yanı sıra, 1390 insansız hava aracını imha etti.
Rus ordusu askeri topçu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu Ukrayna’da yabancı militanları hedef alan saldırılar düzenledi
12:07
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