https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/wagner-malideki-ana-gorevimizi-tamamladik-1096847997.html
Wagner: Mali'deki ana görevimizi tamamladık.
Wagner: Mali'deki ana görevimizi tamamladık.
Sputnik Türkiye
Rus özel askeri şirketi Wagner, Mali'deki ana görevini tamamladığını duyurdu. 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T18:02+0300
2025-06-06T18:02+0300
2025-06-06T18:00+0300
dünya
wagner grubu
mali
görev
telegram
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Şirketin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Wagner Grubu’nun tüm bölgesel başkentleri yasal otoritenin kontrolüne döndürerek Mali'deki ana görevini tamamladığı belirtildi.Açıklamada, “Yıllardır sivil halkı terör estiren binlerce militanı ve komutanlarını yok ettik. Ve ana görevimizi yerine getirdik. Tüm bölgesel başkentler meşru otoritenin kontrolüne geri döndü. Görev tamamlandı” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/mali-ukrayna-ulkedeki-terorist-gruplari-destekliyor-1096829866.html
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wagner grubu, mali, görev, telegram, afrika
wagner grubu, mali, görev, telegram, afrika
Wagner: Mali'deki ana görevimizi tamamladık.
Rus özel askeri şirketi Wagner, Mali'deki ana görevini tamamladığını duyurdu.
Şirketin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Wagner Grubu’nun tüm bölgesel başkentleri yasal otoritenin kontrolüne döndürerek Mali'deki ana görevini tamamladığı belirtildi.
Açıklamada, “Yıllardır sivil halkı terör estiren binlerce militanı ve komutanlarını yok ettik. Ve ana görevimizi yerine getirdik. Tüm bölgesel başkentler meşru otoritenin kontrolüne geri döndü. Görev tamamlandı” ifadelerine yer verildi.