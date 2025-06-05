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Mali: Ukrayna, ülkedeki terörist grupları destekliyor
Mali: Ukrayna, ülkedeki terörist grupları destekliyor
Sputnik Türkiye
Rusya'ya karşı silahlı mücadelede başarılı elde edemeyen Ukrayna, Moskova'nın dostu olan Afrika ülkelerinde teröristlere desteğini kesintisiz sürdürüyor. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T17:40+0300
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Mali Genelkurmay Başkanlığı, Kiev'in ülkedeki saldırılarda yer aldığına dair haberlerin çıkmasının ardından bir açıklama yaparak, terörist grupların desteklenmesinde dış güçlerine parmağı olduğuna dikkat çekti.Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, "Son haftalarda, Mali'deki yerleşim alanlarına ve askeri üslere yönelik saldırılarda artış kaydedildi. Bu eylemler, özellikle operasyonel, lojistik, finansal ve bilgisel açılardan iç ve dış desteğe sahip silahlı terör gruplarından oluşan bir koalisyon tarafından gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.Mali'nin Burkina Faso sınırına yakın Boulkessi kentindeki havaalanına bir saldırı düzenlenmiş ve en az 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Mali ordusu, 13 saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.Daha önce, Mali'deki bir askeri kaynağa atıfta bulunan Fransız medyası, Mali'deki silahlı ayrılıkçı grupları CSP-DPA ittifakına bağlı teröristlerin eğitim almak için Ukrayna'ya gittiğini aktarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik'e verdiği demeçte, muharebe sahasında Rusya'yı yenemeyen Kiev'in, Moskova'nın dostu olan Afrika ülkelerindeki terörist grupları destekleyerek Afrika'da 'ikinci bir cephe' açmaya karar verdiğini söylemişti. 5 Ağustos 2024'te Mali, ‘teröristlere destek verdiği’ gerekçesiyle Ukrayna ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.Mali’nin komşuları da Ukrayna’nın Batı Afrika’nın iç meselelerine müdahale etmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirmişti. Senegal Dışişleri Bakanlığı, teröristlere verilen destek nedeniyle Ukrayna Büyükelçisi Yuriy Pivovarov’u bakanlığa çağırmıştı. Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı da uluslararası topluma Kiev’in terörist gruplara verdiği desteği değerlendirme çağrısında bulunmuştu.
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haberler, afrika, mariya zaharova, mali, ukrayna, moskova, genelkurmay başkanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, sputnik, burkina faso, senegal
haberler, afrika, mariya zaharova, mali, ukrayna, moskova, genelkurmay başkanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, sputnik, burkina faso, senegal

Mali: Ukrayna, ülkedeki terörist grupları destekliyor

17:40 05.06.2025
© AP Photo / Rebecca BlackwellIn this July 27, 2013 file photo, a French soldier stands watch behind Malian soldiers during a visit by the head of France's Operation Serval and Mali's army chief of staff to a Malian army base in Kidal, Mali.
In this July 27, 2013 file photo, a French soldier stands watch behind Malian soldiers during a visit by the head of France's Operation Serval and Mali's army chief of staff to a Malian army base in Kidal, Mali. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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Rusya'ya karşı silahlı mücadelede başarılı elde edemeyen Ukrayna, Moskova'nın dostu olan Afrika ülkelerinde teröristlere desteğini kesintisiz sürdürüyor.
Mali Genelkurmay Başkanlığı, Kiev'in ülkedeki saldırılarda yer aldığına dair haberlerin çıkmasının ardından bir açıklama yaparak, terörist grupların desteklenmesinde dış güçlerine parmağı olduğuna dikkat çekti.

Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, "Son haftalarda, Mali'deki yerleşim alanlarına ve askeri üslere yönelik saldırılarda artış kaydedildi. Bu eylemler, özellikle operasyonel, lojistik, finansal ve bilgisel açılardan iç ve dış desteğe sahip silahlı terör gruplarından oluşan bir koalisyon tarafından gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Mali'nin Burkina Faso sınırına yakın Boulkessi kentindeki havaalanına bir saldırı düzenlenmiş ve en az 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Mali ordusu, 13 saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Daha önce, Mali'deki bir askeri kaynağa atıfta bulunan Fransız medyası, Mali'deki silahlı ayrılıkçı grupları CSP-DPA ittifakına bağlı teröristlerin eğitim almak için Ukrayna'ya gittiğini aktarmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik'e verdiği demeçte, muharebe sahasında Rusya'yı yenemeyen Kiev'in, Moskova'nın dostu olan Afrika ülkelerindeki terörist grupları destekleyerek Afrika'da 'ikinci bir cephe' açmaya karar verdiğini söylemişti.

5 Ağustos 2024'te Mali, ‘teröristlere destek verdiği’ gerekçesiyle Ukrayna ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Mali’nin komşuları da Ukrayna’nın Batı Afrika’nın iç meselelerine müdahale etmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirmişti. Senegal Dışişleri Bakanlığı, teröristlere verilen destek nedeniyle Ukrayna Büyükelçisi Yuriy Pivovarov’u bakanlığa çağırmıştı. Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı da uluslararası topluma Kiev’in terörist gruplara verdiği desteği değerlendirme çağrısında bulunmuştu.
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