https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/estetik-yaptirirken-sinirleri-zarar-gordu-felc-kaldi-oyuncu-eylem-tanriver-yasadiklarina-isyan-etti-1096839937.html
Estetik yaptırırken sinirleri zarar gördü, felç kaldı: Oyuncu Eylem Tanrıver yaşadıklarına isyan etti
Estetik yaptırırken sinirleri zarar gördü, felç kaldı: Oyuncu Eylem Tanrıver yaşadıklarına isyan etti
Sputnik Türkiye
Oyuncu Eylem Tanrıver'in yaptırdığı estetik operasyon sonrasında felç kaldığı ortaya çıktı. Ünlü isim hukuki süreç başlattı. 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T10:44+0300
2025-06-06T10:44+0300
2025-06-06T10:44+0300
yaşam
eylem tanrıver
felç
oyuncu
estetik operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/06/1096839651_0:237:1242:936_1920x0_80_0_0_9558afa6356f77d92cf8b4cdc30ed7c9.jpg
Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in canlandırdığı Hercai isimli dizide 'Neriman' karakterini canlandıran oyuncu Eylem Tanrıver'in geçirdiği estetik operasyon sonrasında felç kaldığı ortaya çıktı. Genç oyuncu ameliyat sonrasında sinirlerinin zarar gördüğünü ve yürüyemediğini iddia ederken, "Hayatım çalındı' diyerek isyan etti. Tv100'ün haberine göre, oyuncu, estetik operasyon için girdiği ameliyat sonrası uygunsuz bir pozisyonda kaldığı için felç olduğunu söyledi. Bu nedenle sinirlerinin hasar gördüğünü ve yürüyerek girdiği hastaneden, tekerlekli sandalyeyle çıktığını belirten oyuncu Tanrıver, sağlığını kaybettiğini, hayatından çalındığını dile getirdi.Hukuki süreç başlattık Hukuki süreç de başlattığını belirten Eylem Tanrıver şunları anlattı: "6 saati aşan bir süre, olmaması gereken ve durulmaması gereken bir ameliyat pozisyonunda durmak zorunda kaldım. Bana ambulans bile kiralamadan yaralı bereli - kollarımla kendi gücümle eve gitmek zorunda kaldım. Mesleğime de bu yüzden devam edemedim. Hastane yönetimi de destek vermedi. Çocuğumun ihtiyaçları bile eksik kaldı. Sınavında yanında olamadım. Hayatımdan çalındı"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/oyuncu-pelin-akilin-koluna-kene-yapisti-cikarmaya-calisirken-hastanelik-oldu-1096834747.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/06/1096839651_0:121:1242:1053_1920x0_80_0_0_0986f35fe508b90cb250ee541c68b19f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eylem tanrıver , felç, oyuncu, estetik operasyon
eylem tanrıver , felç, oyuncu, estetik operasyon
Estetik yaptırırken sinirleri zarar gördü, felç kaldı: Oyuncu Eylem Tanrıver yaşadıklarına isyan etti
Oyuncu Eylem Tanrıver'in yaptırdığı estetik operasyon sonrasında felç kaldığı ortaya çıktı. Ünlü isim hukuki süreç başlattı.
Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in canlandırdığı Hercai isimli dizide 'Neriman' karakterini canlandıran oyuncu Eylem Tanrıver'in geçirdiği estetik operasyon sonrasında felç kaldığı ortaya çıktı. Genç oyuncu ameliyat sonrasında sinirlerinin zarar gördüğünü ve yürüyemediğini iddia ederken, "Hayatım çalındı' diyerek isyan etti.
Tv100'ün haberine göre, oyuncu, estetik operasyon için girdiği ameliyat sonrası uygunsuz bir pozisyonda kaldığı için felç olduğunu söyledi. Bu nedenle sinirlerinin hasar gördüğünü ve yürüyerek girdiği hastaneden, tekerlekli sandalyeyle çıktığını belirten oyuncu Tanrıver, sağlığını kaybettiğini, hayatından çalındığını dile getirdi.
Hukuki süreç de başlattığını belirten Eylem Tanrıver şunları anlattı:
"6 saati aşan bir süre, olmaması gereken ve durulmaması gereken bir ameliyat pozisyonunda durmak zorunda kaldım. Bana ambulans bile kiralamadan yaralı bereli - kollarımla kendi gücümle eve gitmek zorunda kaldım. Mesleğime de bu yüzden devam edemedim. Hastane yönetimi de destek vermedi. Çocuğumun ihtiyaçları bile eksik kaldı. Sınavında yanında olamadım. Hayatımdan çalındı"