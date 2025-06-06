https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/estetik-yaptirirken-sinirleri-zarar-gordu-felc-kaldi-oyuncu-eylem-tanriver-yasadiklarina-isyan-etti-1096839937.html

Estetik yaptırırken sinirleri zarar gördü, felç kaldı: Oyuncu Eylem Tanrıver yaşadıklarına isyan etti

Estetik yaptırırken sinirleri zarar gördü, felç kaldı: Oyuncu Eylem Tanrıver yaşadıklarına isyan etti

Sputnik Türkiye

Oyuncu Eylem Tanrıver'in yaptırdığı estetik operasyon sonrasında felç kaldığı ortaya çıktı. Ünlü isim hukuki süreç başlattı. 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T10:44+0300

2025-06-06T10:44+0300

2025-06-06T10:44+0300

yaşam

eylem tanrıver

felç

oyuncu

estetik operasyon

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Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in canlandırdığı Hercai isimli dizide 'Neriman' karakterini canlandıran oyuncu Eylem Tanrıver'in geçirdiği estetik operasyon sonrasında felç kaldığı ortaya çıktı. Genç oyuncu ameliyat sonrasında sinirlerinin zarar gördüğünü ve yürüyemediğini iddia ederken, "Hayatım çalındı' diyerek isyan etti. Tv100'ün haberine göre, oyuncu, estetik operasyon için girdiği ameliyat sonrası uygunsuz bir pozisyonda kaldığı için felç olduğunu söyledi. Bu nedenle sinirlerinin hasar gördüğünü ve yürüyerek girdiği hastaneden, tekerlekli sandalyeyle çıktığını belirten oyuncu Tanrıver, sağlığını kaybettiğini, hayatından çalındığını dile getirdi.Hukuki süreç başlattık Hukuki süreç de başlattığını belirten Eylem Tanrıver şunları anlattı: "6 saati aşan bir süre, olmaması gereken ve durulmaması gereken bir ameliyat pozisyonunda durmak zorunda kaldım. Bana ambulans bile kiralamadan yaralı bereli - kollarımla kendi gücümle eve gitmek zorunda kaldım. Mesleğime de bu yüzden devam edemedim. Hastane yönetimi de destek vermedi. Çocuğumun ihtiyaçları bile eksik kaldı. Sınavında yanında olamadım. Hayatımdan çalındı"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/oyuncu-pelin-akilin-koluna-kene-yapisti-cikarmaya-calisirken-hastanelik-oldu-1096834747.html

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eylem tanrıver , felç, oyuncu, estetik operasyon