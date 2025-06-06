https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/ukrayna-milletvekili-dmitruk-zelenskiy-ukraynali-askerlerin-cesetlerinin-alinmamasini-emretti-1096849831.html
Ukrayna milletvekili Dmitruk: Zelenskiy, Ukraynalı askerlerin cesetlerinin alınmamasını emretti
Ukrayna milletvekili Dmitruk: Zelenskiy, Ukraynalı askerlerin cesetlerinin alınmamasını emretti
Sputnik Türkiye
Ukraynalı milletvekili Artyom Dmitruk, Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna askerlerinin cesetlerinin alınmaması emrini bizzat verdiğini ileri sürdü. 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T22:33+0300
2025-06-06T22:33+0300
2025-06-06T22:32+0300
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Artyom Dmitruk, Vladimir Zelenskiy'in İstanbul'da Rus ve Ukrayna heyetleri arasında bazı bölgelerde ateşkes sağlanması ve ölen askerlerin cesetlerinin değişimi konusunda anlaşmaya varılmasının ardından, Ukrayna askerlerinin cesetlerinin alınmaması emrini bizzat verdiğini söyledi.RT televizyonunun Telegram kanalında yayınlanan videoda Dmitruk, “Sanmıyorum, biliyorum. Zelenskiy, ölen Ukraynalı askerlerin cesetlerinin alınmamasını bizzat emretti” dedi.Dmitruk ayrıca, bu durumun bir ‘dönüm noktası’ olabileceğini ve halkın öfkesini tetikleyerek ‘Zelenskiy rejimine’ karşı sivil bir direnişe yol açabileceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/duma-baskani-volodin-zelenskiy-teroru-devlet-ideolojisi-haline-getirdi-1096839303.html
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ukrayna parlamentosu, yüksek rada, milletvekili, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, i̇stanbul, telegram
ukrayna parlamentosu, yüksek rada, milletvekili, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, i̇stanbul, telegram
Ukrayna milletvekili Dmitruk: Zelenskiy, Ukraynalı askerlerin cesetlerinin alınmamasını emretti
Ukraynalı milletvekili Artyom Dmitruk, Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna askerlerinin cesetlerinin alınmaması emrini bizzat verdiğini ileri sürdü.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Artyom Dmitruk, Vladimir Zelenskiy'in İstanbul'da Rus ve Ukrayna heyetleri arasında bazı bölgelerde ateşkes sağlanması ve ölen askerlerin cesetlerinin değişimi konusunda anlaşmaya varılmasının ardından, Ukrayna askerlerinin cesetlerinin alınmaması emrini bizzat verdiğini söyledi.
RT televizyonunun Telegram kanalında yayınlanan videoda Dmitruk, “Sanmıyorum, biliyorum. Zelenskiy, ölen Ukraynalı askerlerin cesetlerinin alınmamasını bizzat emretti” dedi.
Dmitruk ayrıca, bu durumun bir ‘dönüm noktası’ olabileceğini ve halkın öfkesini tetikleyerek ‘Zelenskiy rejimine’ karşı sivil bir direnişe yol açabileceğini vurguladı.