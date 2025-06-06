https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/ukrayna-milletvekili-dmitruk-zelenskiy-ukraynali-askerlerin-cesetlerinin-alinmamasini-emretti-1096849831.html

Ukrayna milletvekili Dmitruk: Zelenskiy, Ukraynalı askerlerin cesetlerinin alınmamasını emretti

Ukrayna milletvekili Dmitruk: Zelenskiy, Ukraynalı askerlerin cesetlerinin alınmamasını emretti

Sputnik Türkiye

Ukraynalı milletvekili Artyom Dmitruk, Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna askerlerinin cesetlerinin alınmaması emrini bizzat verdiğini ileri sürdü. 06.06.2025, Sputnik Türkiye

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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Artyom Dmitruk, Vladimir Zelenskiy'in İstanbul'da Rus ve Ukrayna heyetleri arasında bazı bölgelerde ateşkes sağlanması ve ölen askerlerin cesetlerinin değişimi konusunda anlaşmaya varılmasının ardından, Ukrayna askerlerinin cesetlerinin alınmaması emrini bizzat verdiğini söyledi.RT televizyonunun Telegram kanalında yayınlanan videoda Dmitruk, “Sanmıyorum, biliyorum. Zelenskiy, ölen Ukraynalı askerlerin cesetlerinin alınmamasını bizzat emretti” dedi.Dmitruk ayrıca, bu durumun bir ‘dönüm noktası’ olabileceğini ve halkın öfkesini tetikleyerek ‘Zelenskiy rejimine’ karşı sivil bir direnişe yol açabileceğini vurguladı.

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ukrayna parlamentosu, yüksek rada, milletvekili, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, i̇stanbul, telegram