https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/duma-baskani-volodin-zelenskiy-teroru-devlet-ideolojisi-haline-getirdi-1096839303.html
Duma Başkanı Volodin: Zelenskiy terörü devlet ideolojisi haline getirdi
Duma Başkanı Volodin: Zelenskiy terörü devlet ideolojisi haline getirdi
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosu alt kanadı Duma’nın Başkanı Volodin, meşruiyetini kaybeden Zelenskiy’in terörü Kiev rejiminin devlet ideolojisi haline getirdiğini belirtti. 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T10:31+0300
2025-06-06T10:31+0300
2025-06-06T10:28+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
duma
vyaçeslav volodin
ukrayna
vladimir zelenskiy
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0e/1058725518_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_1de1a8d361e532d32e8a3fd109cc3ccc.jpg
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram paylaşımında, “Son kullanma tarihi geçmiş… meşruiyetini kaybeden Zelenskiy, kişisel iktidar mücadelesi vererek terörü Kiev rejiminin devlet ideolojisi haline getirdi” diye yazdı.Sivillerin ölümüne yol açan terör saldırılardan bizzat Zelenskiy’in sorumlu olduğunu kaydeden Volodin, Kiev rejiminin barışa ihtiyacı olmadığını ve Ukrayna vatandaşları ile ülkenin geleceğini düşünmediğini belirterek şu ifadeyi kullandı:Avrupa parlamentolarının, Zelenskiy'nin büyük ölçüde onların onayı ya da rızaları ile gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin sorumluluklarının farkına varması gerektiğini ifade eden Volodin, “Sivil ölümlerinin hesabını verecekler” diye ekleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/trump-musk-gerilimi-rdif-baskani-dmitriyev-ilginc-bir-ayrintiya-dikkat-cekti-1096837626.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0e/1058725518_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_cb1c48bb5b64b01adaedef6fcbacf82f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, duma, vyaçeslav volodin, ukrayna, vladimir zelenskiy, avrupa
rusya, duma, vyaçeslav volodin, ukrayna, vladimir zelenskiy, avrupa
Duma Başkanı Volodin: Zelenskiy terörü devlet ideolojisi haline getirdi
Rusya parlamentosu alt kanadı Duma’nın Başkanı Volodin, meşruiyetini kaybeden Zelenskiy’in terörü Kiev rejiminin devlet ideolojisi haline getirdiğini belirtti.
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram paylaşımında, “Son kullanma tarihi geçmiş… meşruiyetini kaybeden Zelenskiy, kişisel iktidar mücadelesi vererek terörü Kiev rejiminin devlet ideolojisi haline getirdi” diye yazdı.
Sivillerin ölümüne yol açan terör saldırılardan bizzat Zelenskiy’in sorumlu olduğunu kaydeden Volodin, Kiev rejiminin barışa ihtiyacı olmadığını ve Ukrayna vatandaşları ile ülkenin geleceğini düşünmediğini belirterek şu ifadeyi kullandı:
Bu son kullanma tarihi geçen sabun kalıntısı, her ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak ve ona tutunmak istiyor.
Avrupa parlamentolarının, Zelenskiy'nin büyük ölçüde onların onayı ya da rızaları ile gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin sorumluluklarının farkına varması gerektiğini ifade eden Volodin, “Sivil ölümlerinin hesabını verecekler” diye ekleyecek.