https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/duma-baskani-volodin-zelenskiy-teroru-devlet-ideolojisi-haline-getirdi-1096839303.html

Duma Başkanı Volodin: Zelenskiy terörü devlet ideolojisi haline getirdi

Duma Başkanı Volodin: Zelenskiy terörü devlet ideolojisi haline getirdi

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosu alt kanadı Duma’nın Başkanı Volodin, meşruiyetini kaybeden Zelenskiy’in terörü Kiev rejiminin devlet ideolojisi haline getirdiğini belirtti. 06.06.2025, Sputnik Türkiye

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vyaçeslav volodin

ukrayna

vladimir zelenskiy

avrupa

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Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram paylaşımında, “Son kullanma tarihi geçmiş… meşruiyetini kaybeden Zelenskiy, kişisel iktidar mücadelesi vererek terörü Kiev rejiminin devlet ideolojisi haline getirdi” diye yazdı.Sivillerin ölümüne yol açan terör saldırılardan bizzat Zelenskiy’in sorumlu olduğunu kaydeden Volodin, Kiev rejiminin barışa ihtiyacı olmadığını ve Ukrayna vatandaşları ile ülkenin geleceğini düşünmediğini belirterek şu ifadeyi kullandı:Avrupa parlamentolarının, Zelenskiy'nin büyük ölçüde onların onayı ya da rızaları ile gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin sorumluluklarının farkına varması gerektiğini ifade eden Volodin, “Sivil ölümlerinin hesabını verecekler” diye ekleyecek.

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rusya, duma, vyaçeslav volodin, ukrayna, vladimir zelenskiy, avrupa