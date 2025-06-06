https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/ucretsiz-girisli-halk-plaji-sayisi-19a-yukselecek-1096842812.html
Ücretsiz girişli halk plajı sayısı 19'a yükselecek
Ücretsiz girişli halk plajı sayısı 19'a yükselecek
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, girişi ücretsiz olan halk plajı sayısının bu ay açılacak 2 plajla 19'a yükseleceğini bildirdi. 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T14:24+0300
2025-06-06T14:24+0300
2025-06-06T14:41+0300
türki̇ye
plaj
ücretsiz
kültür ve turizm bakanlığı
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Ücretsiz girişli halk plajı sayısı 19'a yükseliyor.Ücretsiz halk plajı sayısı artıyorErsoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, beş yıldızlı hizmet kalitesiyle hayata geçirdikleri ücretsiz girişli halk plajları sayısının, haziranda Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak Plajlarının hizmete girmesiyle 19'a yükseleceğini belirtti.Ücretsiz halk plajları listesiHizmete sunulan halk plajları ise şöyle:Engellilere uygun altyapıHalk plajlarından geçen yıl 3 milyondan fazla vatandaşın yararlandığı aktaran Ersoy, "Halk plajlarımız, 2025 Mayıs sonu itibarıyla 180 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Engelli dostu altyapılar, çevreye duyarlı düzenlemeler, yüksek hijyen ve konfor standartlarıyla halk plajlarımız, yalnızca erişilebilir değil, aynı zamanda örnek bir kamu hizmeti modeli olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.'Herkesin kullanımına açık'Ersoy, paylaşımında, halk plajlarından görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Ersoy, halen 17 plajın hizmette olduğunu aktararak, "Vatandaşlarımızın denize konforlu erişimini sağlamak ve turizmde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Halk Plajları Projemiz, her yıl artan bir ilgiyle karşılanıyor. Bu ilgiyi karşılayacak şekilde yeni yatırımlarımızı sürdürüyoruz." bilgisini verdi.Ersoy, halk plajlarının yalnızca erişilebilir olmasıyla değil, sunduğu hizmet kalitesiyle de öne çıktığını vurgulayarak, "Halk plajlarımızda yalnızca kolay erişim değil, temizlikten güvenliğe, sosyal donatı alanlarından engelli dostu düzenlemelere kadar her ayrıntıda yüksek bir hizmet standardı sunuyoruz. Doğaya saygılı, sürdürülebilir ve herkesin kullanımına açık bu projeyle, turizmde toplumsal kapsayıcılığı ve çevre duyarlılığını aynı anda gözetiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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plaj, ücretsiz, kültür ve turizm bakanlığı
plaj, ücretsiz, kültür ve turizm bakanlığı
Ücretsiz girişli halk plajı sayısı 19'a yükselecek
14:24 06.06.2025 (güncellendi: 14:41 06.06.2025)
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, girişi ücretsiz olan halk plajı sayısının bu ay açılacak 2 plajla 19'a yükseleceğini bildirdi.
Ücretsiz girişli halk plajı sayısı 19'a yükseliyor.
Ücretsiz halk plajı sayısı artıyor
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, beş yıldızlı hizmet kalitesiyle hayata geçirdikleri ücretsiz girişli halk plajları sayısının, haziranda Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak Plajlarının hizmete girmesiyle 19'a yükseleceğini belirtti.
Ücretsiz halk plajları listesi
Hizmete sunulan halk plajları ise şöyle:
Engellilere uygun altyapı
Halk plajlarından geçen yıl 3 milyondan fazla vatandaşın yararlandığı aktaran Ersoy, "Halk plajlarımız, 2025 Mayıs sonu itibarıyla 180 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Engelli dostu altyapılar, çevreye duyarlı düzenlemeler, yüksek hijyen ve konfor standartlarıyla halk plajlarımız, yalnızca erişilebilir değil, aynı zamanda örnek bir kamu hizmeti modeli olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
'Herkesin kullanımına açık'
Ersoy, paylaşımında, halk plajlarından görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.
Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Ersoy, halen 17 plajın hizmette olduğunu aktararak, "Vatandaşlarımızın denize konforlu erişimini sağlamak ve turizmde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Halk Plajları Projemiz, her yıl artan bir ilgiyle karşılanıyor. Bu ilgiyi karşılayacak şekilde yeni yatırımlarımızı sürdürüyoruz." bilgisini verdi.
Ersoy, halk plajlarının yalnızca erişilebilir olmasıyla değil, sunduğu hizmet kalitesiyle de öne çıktığını vurgulayarak, "Halk plajlarımızda yalnızca kolay erişim değil, temizlikten güvenliğe, sosyal donatı alanlarından engelli dostu düzenlemelere kadar her ayrıntıda yüksek bir hizmet standardı sunuyoruz. Doğaya saygılı, sürdürülebilir ve herkesin kullanımına açık bu projeyle, turizmde toplumsal kapsayıcılığı ve çevre duyarlılığını aynı anda gözetiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.