https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/sinop-tarihi-cezaevi-yeniden-ziyarete-aciliyor-1096818691.html
Sinop Tarihi Cezaevi yeniden ziyarete açılıyor
Sinop Tarihi Cezaevi yeniden ziyarete açılıyor
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, edebiyat ve düşünce dünyasından pek çok önemli ismin izlerini taşıyan Sinop Tarihi Cezaevi'nin kapsamlı bir... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T11:54+0300
2025-06-05T11:54+0300
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Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi kapılarını yeniden açıyor.2023'te restorasyonu tamamlanan yapı için 11 Ekim 2024'te teşhir-tanzim ve yürüyüş yolları yapım işi başlatıldı. Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlanarak, cezaevi müzesi açılışa hazır hale getirildi.Bakan Ersoy duyurdu: Sinop Tarihi Cezaevi kapılarını yeniden açıyorBakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun Alkatrazı özgün dokusuyla artık bir müze: Sinop Tarihi Cezaevi kapılarını yeniden açıyor. Türkiye'nin belleğinde derin izler bırakan, edebiyat ve düşünce dünyamızdan pek çok önemli ismin izlerini taşıyan Sinop Tarihi Cezaevi'ni kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından modern müzecilik anlayışıyla yeniden işlevlendirdik." ifadelerini kullandı.Ersoy, açıklamasında şunları kaydetti:Tarihi Sinop CezaeviTarihî Sinop Kapalı Cezaevi bir dönem 'Anadolu'nun Alcatraz'ı tabiri ile de tanıyordu ve ve 1999 yılında kapatılmıştı. Cezaevi, 2000'de müzeye çevrildi ve yerleşkenin içi ve çevresinde restorasyon çalışmalarına başlandı.Sinop Cezaevi'nde kimler yattı?Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi devlet, siyaset ve edebiyat adamlarından birçok ünlü kişi cezaevinde yatmıştır. Refik Halit Karay, Mustafa Suphi, Ahmet Bedevî Kuran, Refik Cevat Ulunay, Hüseyin Hilmi, Burhan Felek, Osman Cemal Kaygılı, Sabahattin Ali, Kerim Korcan, Osman Deniz, Zekeriya Sertel
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sinop, sinop tarihi cezaevi, müze, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy
sinop, sinop tarihi cezaevi, müze, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy
Sinop Tarihi Cezaevi yeniden ziyarete açılıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, edebiyat ve düşünce dünyasından pek çok önemli ismin izlerini taşıyan Sinop Tarihi Cezaevi'nin kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından kapılarını yeniden açtığını bildirdi.
Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi kapılarını yeniden açıyor.
2023'te restorasyonu tamamlanan yapı için 11 Ekim 2024'te teşhir-tanzim ve yürüyüş yolları yapım işi başlatıldı. Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlanarak, cezaevi müzesi açılışa hazır hale getirildi.
Bakan Ersoy duyurdu: Sinop Tarihi Cezaevi kapılarını yeniden açıyor
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun Alkatrazı özgün dokusuyla artık bir müze: Sinop Tarihi Cezaevi kapılarını yeniden açıyor. Türkiye'nin belleğinde derin izler bırakan, edebiyat ve düşünce dünyamızdan pek çok önemli ismin izlerini taşıyan Sinop Tarihi Cezaevi'ni kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından modern müzecilik anlayışıyla yeniden işlevlendirdik." ifadelerini kullandı.
Ersoy, açıklamasında şunları kaydetti:
"Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alanda oluşturduğumuz özel sergileme bölümleriyle yapının tarihsel kimliğini bugüne taşıyor, özgün dokusuna uygun olarak düzenlenen Sinop İç Kalesi yürüyüş yollarıyla bu eşsiz mirası Karadeniz'in silüetiyle buluşturuyoruz. Sinop'a yalnızca bir müze değil, güçlü bir kültür ve hafıza mekanı kazandırıyoruz. Hayırlı olsun."
Tarihî Sinop Kapalı Cezaevi bir dönem 'Anadolu'nun Alcatraz'ı tabiri ile de tanıyordu ve ve 1999 yılında kapatılmıştı.
Cezaevi, 2000'de müzeye çevrildi ve yerleşkenin içi ve çevresinde restorasyon çalışmalarına başlandı.
Sinop Cezaevi'nde kimler yattı?
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi devlet, siyaset ve edebiyat adamlarından birçok ünlü kişi cezaevinde yatmıştır.