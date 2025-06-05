https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/trump-musk-gerilimi-buyuyor-karsilikli-sert-sozler-durmak-bilmedi-1096832638.html
Trump-Musk gerilimi büyüyor: Karşılıklı sert sözler durmak bilmedi
Trump-Musk gerilimi büyüyor: Karşılıklı sert sözler durmak bilmedi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump ve Elon Musk arasında 'vergi tasarısı' gerginliği büyüyor. Trump hayal kırıklığına uğradığını söylerken, Musk "Ben olmasam seçimi... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T22:19+0300
2025-06-05T22:19+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, federal harcamaları kısmaya yönelik kapsamlı yasa tasarısına eleştiride bulunan ABD'li milyarder Elon Musk'a yanıt verdi. 'Yakında hakkımda kötü konuşur'Trump, tasarıyı ABD ekonomisi için bir tehdit olarak nitelendirerek, Quentin Tarantino’nun kült filmi Kill Bill’e atıfla “Tasarıyı öldürün” ifadelerini kullanan Musk için şöyle konuştu:Ayrıca Trump, Musk'ın, elektrikli araçlar için uygulanan teşvik indirimlerinin kaldırılmasından dolayı üzgün olduğunu ve bu tepkisinin nedeninin bu olduğunu savunarak, bu indirimlerin sonlandırılacağını Musk'ın başından beri bildiğini ve bu konuda kendi pozisyonunun hiç değişmediğini belirterek, şöyle dedi:Musk'tan yanıt gecikmedi: 'Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi'Musk'ın tasarıyı bildiğini söyleyen Trump'ın sözlerine yanıt veren Musk, "Bu, yanlış. Söz konusu tasarı bana bir kez bile gösterilmedi ve gece yarısı o kadar hızlı bir şekilde kabul edildi ki, Kongredeki neredeyse hiç kimse onu okuyamadı bile." dedi.Ayrıca Musk, kendisi olmasaydı Trump'ın seçimleri kazanamayacağını söyleyerek, şunları söyledi:Trump'ın daha önceki paylaştığı hazine borçlarıyla ilgili sözlerini işaret eden Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" şeklinde paylaşım yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/musktan-trumpin-tasarisina-tarantino-gondermeli-elestiri-tasariyi-oldurun-1096810869.html
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abd, donald trump, elon musk
abd, donald trump, elon musk
Trump-Musk gerilimi büyüyor: Karşılıklı sert sözler durmak bilmedi
22:19 05.06.2025 (güncellendi: 22:32 05.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump ve Elon Musk arasında 'vergi tasarısı' gerginliği büyüyor. Trump hayal kırıklığına uğradığını söylerken, Musk "Ben olmasam seçimi kaybederdi" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, federal harcamaları kısmaya yönelik kapsamlı yasa tasarısına eleştiride bulunan ABD'li milyarder Elon Musk'a yanıt verdi.
'Yakında hakkımda kötü konuşur'
Trump, tasarıyı ABD ekonomisi için bir tehdit olarak nitelendirerek, Quentin Tarantino’nun kült filmi Kill Bill’e atıfla “Tasarıyı öldürün” ifadelerini kullanan Musk için şöyle konuştu:
"Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır."
Ayrıca Trump, Musk'ın, elektrikli araçlar için uygulanan teşvik indirimlerinin kaldırılmasından dolayı üzgün olduğunu ve bu tepkisinin nedeninin bu olduğunu savunarak, bu indirimlerin sonlandırılacağını Musk'ın başından beri bildiğini ve bu konuda kendi pozisyonunun hiç değişmediğini belirterek, şöyle dedi:
"Bu tasarıyı her yönüyle biliyordu. Neredeyse herkesten daha iyi biliyordu ancak ayrılana kadar bu konuda hiçbir sorunu yoktu."
Musk'tan yanıt gecikmedi: 'Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi'
Musk'ın tasarıyı bildiğini söyleyen Trump'ın sözlerine yanıt veren Musk, "Bu, yanlış. Söz konusu tasarı bana bir kez bile gösterilmedi ve gece yarısı o kadar hızlı bir şekilde kabul edildi ki, Kongredeki neredeyse hiç kimse onu okuyamadı bile." dedi.
Ayrıca Musk, kendisi olmasaydı Trump'ın seçimleri kazanamayacağını söyleyerek, şunları söyledi:
"Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu."
Trump'ın daha önceki paylaştığı hazine borçlarıyla ilgili sözlerini işaret eden Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" şeklinde paylaşım yaptı.