https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/trump-musk-gerilimi-buyuyor-karsilikli-sert-sozler-durmak-bilmedi-1096832638.html

Trump-Musk gerilimi büyüyor: Karşılıklı sert sözler durmak bilmedi

Trump-Musk gerilimi büyüyor: Karşılıklı sert sözler durmak bilmedi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump ve Elon Musk arasında 'vergi tasarısı' gerginliği büyüyor. Trump hayal kırıklığına uğradığını söylerken, Musk "Ben olmasam seçimi... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T22:19+0300

2025-06-05T22:19+0300

2025-06-05T22:32+0300

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abd

donald trump

elon musk

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ABD Başkanı Donald Trump, federal harcamaları kısmaya yönelik kapsamlı yasa tasarısına eleştiride bulunan ABD'li milyarder Elon Musk'a yanıt verdi. 'Yakında hakkımda kötü konuşur'Trump, tasarıyı ABD ekonomisi için bir tehdit olarak nitelendirerek, Quentin Tarantino’nun kült filmi Kill Bill’e atıfla “Tasarıyı öldürün” ifadelerini kullanan Musk için şöyle konuştu:Ayrıca Trump, Musk'ın, elektrikli araçlar için uygulanan teşvik indirimlerinin kaldırılmasından dolayı üzgün olduğunu ve bu tepkisinin nedeninin bu olduğunu savunarak, bu indirimlerin sonlandırılacağını Musk'ın başından beri bildiğini ve bu konuda kendi pozisyonunun hiç değişmediğini belirterek, şöyle dedi:Musk'tan yanıt gecikmedi: 'Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi'Musk'ın tasarıyı bildiğini söyleyen Trump'ın sözlerine yanıt veren Musk, "Bu, yanlış. Söz konusu tasarı bana bir kez bile gösterilmedi ve gece yarısı o kadar hızlı bir şekilde kabul edildi ki, Kongredeki neredeyse hiç kimse onu okuyamadı bile." dedi.Ayrıca Musk, kendisi olmasaydı Trump'ın seçimleri kazanamayacağını söyleyerek, şunları söyledi:Trump'ın daha önceki paylaştığı hazine borçlarıyla ilgili sözlerini işaret eden Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" şeklinde paylaşım yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/musktan-trumpin-tasarisina-tarantino-gondermeli-elestiri-tasariyi-oldurun-1096810869.html

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