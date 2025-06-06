https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/trump-musk-gerilimi-rdif-baskani-dmitriyev-ilginc-bir-ayrintiya-dikkat-cekti-1096837626.html
Trump-Musk gerilimi: RDIF Başkanı Dmitriyev ilginç bir ayrıntıya dikkat çekti
Trump-Musk gerilimi: RDIF Başkanı Dmitriyev ilginç bir ayrıntıya dikkat çekti
Sputnik Türkiye
RDIF Başkanı Dmitriyev, ABD'li girişimci Musk'ın Başkanı Trump ile yaşadığı tartışmada kendine olan güvenine işaret etti. 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T08:53+0300
2025-06-06T08:53+0300
2025-06-06T09:00+0300
dünya
rusya
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
kirill dmitriyev
abd
elon musk
donald trump
tesla
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096056916_0:0:731:412_1920x0_80_0_0_2824af652d357a7df5328533849d476d.png
Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump ve milyarder iş insanı Elon Musk arasında yaşanan gerginliği ele aldı.Dmitriyev, “Elon Musk, 2024 yılında Trump'ı desteklemek ve ABD'nin kurtarılmasına yardımcı olmak için 300 milyar doların üzerindeki tüm servetini ortaya koydu. Bugün Tesla (hisse senedi) yüzde 14 değer kaybetti. Yüz elli milyar dolar gitti. Musk'ın net servetinden 30 milyar dolar kayboldu. Sigorta yok. Korku yok. Sadece inanç var” diye yazdı.Ne olmuştu?Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın federal harcamaları kısmaya yönelik kapsamlı yasa tasarısına sert tepki göstermesiyle ikili arasında tartışma yaşanmıştı.Musk, tasarıyı ‘öldürme’ çağrısında bulunurken Trump, hayal kırıklığı yaşadığını söylemişti. Bunun üzerine milyarder girişimci, "Ben olmasam seçimi kaybederdi" ifadesini kullanmıştı.Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, Musk'ın Trump ileyaşadığı gerilimin ardından yüzde 9'den fazla düşmüşt
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/abdde-musk-hayranlarina-saklanin-tavsiyesi-1096836707.html
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096056916_0:0:629:471_1920x0_80_0_0_69bd5f54b25ab0152842ec4b6a892222.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, abd, elon musk, donald trump, tesla
rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, abd, elon musk, donald trump, tesla
Trump-Musk gerilimi: RDIF Başkanı Dmitriyev ilginç bir ayrıntıya dikkat çekti
08:53 06.06.2025 (güncellendi: 09:00 06.06.2025)
RDIF Başkanı Dmitriyev, ABD'li girişimci Musk'ın Başkanı Trump ile yaşadığı tartışmada kendine olan güvenine işaret etti.
Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev
, sosyal medya platformu X paylaşımında
, ABD Başkanı Donald Trump
ve milyarder iş insanı Elon Musk
arasında yaşanan gerginliği ele aldı.
Dmitriyev, “Elon Musk, 2024 yılında Trump'ı desteklemek ve ABD'nin kurtarılmasına yardımcı olmak için 300 milyar doların üzerindeki tüm servetini ortaya koydu. Bugün Tesla (hisse senedi) yüzde 14 değer kaybetti. Yüz elli milyar dolar gitti. Musk'ın net servetinden 30 milyar dolar kayboldu. Sigorta yok. Korku yok. Sadece inanç var” diye yazdı.
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın federal harcamaları kısmaya yönelik kapsamlı yasa tasarısına sert tepki göstermesiyle ikili arasında tartışma yaşanmıştı.
Musk, tasarıyı ‘öldürme’ çağrısında bulunurken Trump, hayal kırıklığı yaşadığını söylemişti. Bunun üzerine milyarder girişimci, "Ben olmasam seçimi kaybederdi" ifadesini kullanmıştı.
Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, Musk'ın Trump ileyaşadığı gerilimin ardından yüzde 9'den fazla düşmüşt