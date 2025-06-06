https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/abdde-musk-hayranlarina-saklanin-tavsiyesi-1096836707.html

ABD’de Musk hayranlarına ‘saklanın’ tavsiyesi

ABD’de Musk hayranlarına ‘saklanın’ tavsiyesi

Sputnik Türkiye

Eski Beyaz Saray baş strateji uzmanı ve başkanın kıdemli danışmanı Bannon, Başkan Trump ile gerilim yaşayan iş insanı Musk’ın hayranlarına en sevdikleri Tony... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T08:14+0300

2025-06-06T08:14+0300

2025-06-06T08:21+0300

dünya

abd

steve bannon

elon musk

donald trump

tony stark

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Steve Bannon, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump ve milyarder girişimci Elon Muks arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi ve Musk hayranlarına tavsiyelerde bulundu.Bannon, “Elon Musk gibi insanlar gelip geçici, onun gibi pek çok insan var. Tüm fanatiklerine de Tony Stark çizgi romanlarını alıp bodrumlarına dönmelerini ve bir süre bir köşeye saklamalarını tavsiye edebilirim” diye yazdı.“Zor kararlar alan ve Amerika'nın geleceği için mücadele eden” Trump'ın aksine Musk’ın sadece kameralara oynama yeteneğine sahip olduğunu ifade eden uzman, Musk'ın Amerika'da bulunmasının yasallığını sorgulayarak sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/trump-musk-gerilimi-buyuyor-karsilikli-sert-sozler-durmak-bilmedi-1096832638.html

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abd, steve bannon, elon musk, donald trump, tony stark