https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/trump-cin-ile-9-haziranda-londrada-bir-araya-gelecegiz-1096850148.html
Trump: Çin ile 9 Haziran'da Londra'da bir araya geleceğiz
Trump: Çin ile 9 Haziran'da Londra'da bir araya geleceğiz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmesinin 9 Hairan'da Londra'da gerçekleşeceğini duyurdu. 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T23:55+0300
2025-06-06T23:55+0300
2025-06-06T23:55+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.Trump, 9 Haziran'da Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in, ticaret anlaşmasıyla ilgili olarak Çinli yetkililerle Londra'da bir araya geleceğini duyurdu.Duyurusunda Trump, "Toplantı çok iyi geçecektir. Konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.Trump ve Şi, tarife restleşmesiyle tırmanan gerilimin ardından dün ilk kez görüşmüştüABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin ardından dün ilk kez telefonda görüşmüştü.Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin çok verimli ve iki ülke açısından da çok faydalı geçtiğini vurgulanmıştı.Görüşmede ağırlıklı olarak iki ülke arasındaki ticaret ve gümrük tarifeleri konularını ele aldıklarını belirten Trump, "Heyetlerimiz kısa süre içinde belirlenecek bir yerde bir araya gelecek. Bizi Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Jamieson Greer temsil edecek." ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/beyaz-saray-trump-ve-sinin-gorusmesi-iyi-ve-verimliydi-1096834420.html
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abd, scott bessent, donald trump, abd, çin, çin devlet başkanı şi cinping
abd, scott bessent, donald trump, abd, çin, çin devlet başkanı şi cinping
Trump: Çin ile 9 Haziran'da Londra'da bir araya geleceğiz
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmesinin 9 Hairan'da Londra'da gerçekleşeceğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Trump, 9 Haziran'da Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in, ticaret anlaşmasıyla ilgili olarak Çinli yetkililerle Londra'da bir araya geleceğini duyurdu.
Duyurusunda Trump, "Toplantı çok iyi geçecektir. Konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Trump ve Şi, tarife restleşmesiyle tırmanan gerilimin ardından dün ilk kez görüşmüştü
ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin ardından dün ilk kez telefonda görüşmüştü.
Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin çok verimli ve iki ülke açısından da çok faydalı geçtiğini vurgulanmıştı.
Görüşmede ağırlıklı olarak iki ülke arasındaki ticaret ve gümrük tarifeleri konularını ele aldıklarını belirten Trump, "Heyetlerimiz kısa süre içinde belirlenecek bir yerde bir araya gelecek. Bizi Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Jamieson Greer temsil edecek." ifadelerini kullanmıştı.