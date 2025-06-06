Beyaz Saray: Trump ve Şi'nin görüşmesi iyi ve verimliydi

"Bu iyi, üretken bir çağrıydı ve o [Trump] Çin Devlet Başkanı ile her zaman saygılı bir ilişki yaşadı. Ve Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne ve pazarlarımıza ihtiyacı var ve ayrıca Çin'in ekonomisi ve pazarına stratejik bir ilgimiz var"