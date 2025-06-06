https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/beyaz-saray-trump-ve-sinin-gorusmesi-iyi-ve-verimliydi-1096834420.html
Beyaz Saray: Trump ve Şi'nin görüşmesi iyi ve verimliydi
Beyaz Saray: Trump ve Şi'nin görüşmesi iyi ve verimliydi
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump ve Şi'nin telefon görüşmesini 'iyi ve verimli' olarak değerlendirdi. 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T05:07+0300
2025-06-06T05:07+0300
2025-06-06T05:07+0300
dünya
abd
karoline leavitt
çin
donald trump
şi cinping
çin devlet başkanı şi cinping
telefon görüşmesi
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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.Leavitt, görüşmenin iyi ve verimli geçtiğini, Washington'ın Çin ekonomisi ve pazarına stratejik çıkarı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/abd-disisleri-abd-ucmnin-dort-yargicina-yaptirim-uyguladi-1096833149.html
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abd, karoline leavitt, çin, donald trump, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, telefon görüşmesi
abd, karoline leavitt, çin, donald trump, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, telefon görüşmesi
Beyaz Saray: Trump ve Şi'nin görüşmesi iyi ve verimliydi
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump ve Şi'nin telefon görüşmesini 'iyi ve verimli' olarak değerlendirdi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Leavitt, görüşmenin iyi ve verimli geçtiğini, Washington'ın Çin ekonomisi ve pazarına stratejik çıkarı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
"Bu iyi, üretken bir çağrıydı ve o [Trump] Çin Devlet Başkanı ile her zaman saygılı bir ilişki yaşadı. Ve Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne ve pazarlarımıza ihtiyacı var ve ayrıca Çin'in ekonomisi ve pazarına stratejik bir ilgimiz var"