https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/survivorda-elenen-isim-belli-oldu-hikmet-tugsuzun-nerede-oldugu-ortaya-cikti-1096838568.html

Survivor’da elenen isim belli oldu: Hikmet Tuğsuz'un nerede olduğu ortaya çıktı

Survivor’da elenen isim belli oldu: Hikmet Tuğsuz'un nerede olduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Survivor All Star’da eleme düellosunun finalinde Sevgi İvme’ye kaybeden Meryem Kasap yarışmaya veda etti. Elendikten sonra arkadaşlarına veda eden Meryem... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T10:06+0300

2025-06-06T10:06+0300

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yaşam

survivor

survivor all star

dominik cumhuriyeti

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Survivor All Star’da bu hafta eleme potasında Sevgi İvme, Adem Kılıçcı, Ayşe Yüksel ve Meryem Kasap yer aldı. Düelloların ilk turunda Ayşe, Meryem’i; Adem ise Sevgi’yi mağlup etti. Finalde ise Sevgi İvme ile Meryem Kasap karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kaybeden Meryem Kasap, yarışmaya veda eden isim oldu.'Kendimi iyi hissetmiyorum'Mücadele öncesi duygularını dile getiren Meryem Kasap, "O kadar yorgunum ki... Fiziksel ve mental olarak tükenmiş durumdayım. Herkesten çok düelloya çıktım. Sevgi bence başarılı ve enteresan bir yarışmacı. Onunla ilk kez final oynayacağız. Atış olarak çubuk atışını seçiyorum" ifadelerini kullandı.Sevgi: Meryem’in yapmadığı atışı seçiyorumRakibinin açıklamaları sonrası konuşan Sevgi İvme, "Meryem sadece kondurma atışı yapmamıştı. O yüzden kum torbası ile devirme ve ardından kondurma atışını seçiyorum" diyerek mücadeleye hazır olduğunu belirtti.Veda mesajıYarışma sonunda duygusal bir konuşma yapan Meryem Kasap, "Finale 3-5 gün kala elenmek istemezdim. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Özellikle Adem’e. Onu İstanbul’da bekliyor olacağım. Bebeğime kavuşacağım için çok mutluyum" dedi.Hikmet Tuğsuz İngiltere'de ortaya çıktıYarışmadan ani bir şekilde ayrılan Hikmet Tuğsuz, merak edilen akıbetiyle sosyal medyada gündem oldu. İngiltere'de olduğu öğrenilen Hikmet, "Ayağımın tozuyla Londra’ya, değerli kardeşim Koca Hüseyin’in yanına geldim. 5 aydır üzerimden çıkartmadığım formayı ona hediye ediyorum" sözleriyle dikkat çekti.

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