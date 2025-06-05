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AFAD peş peşe depremleri duyurdu: Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
AFAD peş peşe depremleri duyurdu: Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Sabahın erken saatlerinde Antalya açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Ege Denizi sallandı. AFAD, Çanakkale açıklarında 4.6... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 31 Mayıs sabahı saat 07.32’de merkez üssü Akdeniz olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38,62 kilometre mesafede, 67,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.Son depremlerSaat 08.12’de Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 12.61 kilometre olarak ölçüldü.AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerle listesini güncelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/afad-duyurdu-antalya-4-buyuklugunde-deprem-1096812849.html
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çanakkale, antalya, ege denizi, afad
çanakkale, antalya, ege denizi, afad

AFAD peş peşe depremleri duyurdu: Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

08:35 05.06.2025 (güncellendi: 08:43 05.06.2025)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
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Ayrıntılar geliyor
Sabahın erken saatlerinde Antalya açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Ege Denizi sallandı. AFAD, Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 31 Mayıs sabahı saat 07.32’de merkez üssü Akdeniz olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38,62 kilometre mesafede, 67,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Son depremler

Saat 08.12’de Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 12.61 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerle listesini güncelliyor.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
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AFAD duyurdu: Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
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