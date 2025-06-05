https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/afad-pes-pese-depremleri-duyurdu-canakkale-aciklarinda-46-buyuklugunde-deprem-1096813016.html

AFAD peş peşe depremleri duyurdu: Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD peş peşe depremleri duyurdu: Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Sabahın erken saatlerinde Antalya açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Ege Denizi sallandı. AFAD, Çanakkale açıklarında 4.6... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T08:35+0300

2025-06-05T08:35+0300

2025-06-05T08:43+0300

son depremler

çanakkale

antalya

ege denizi

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 31 Mayıs sabahı saat 07.32’de merkez üssü Akdeniz olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38,62 kilometre mesafede, 67,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.Son depremlerSaat 08.12’de Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 12.61 kilometre olarak ölçüldü.AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerle listesini güncelliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/afad-duyurdu-antalya-4-buyuklugunde-deprem-1096812849.html

çanakkale

antalya

ege denizi

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