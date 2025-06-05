https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/afad-pes-pese-depremleri-duyurdu-canakkale-aciklarinda-46-buyuklugunde-deprem-1096813016.html
AFAD peş peşe depremleri duyurdu: Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
AFAD peş peşe depremleri duyurdu: Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Sabahın erken saatlerinde Antalya açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Ege Denizi sallandı. AFAD, Çanakkale açıklarında 4.6... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T08:35+0300
2025-06-05T08:35+0300
2025-06-05T08:43+0300
son depremler
çanakkale
antalya
ege denizi
afad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_920bf12d9f1969ebcd36047e57ac816b.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 31 Mayıs sabahı saat 07.32’de merkez üssü Akdeniz olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38,62 kilometre mesafede, 67,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.Son depremlerSaat 08.12’de Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 12.61 kilometre olarak ölçüldü.AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerle listesini güncelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/afad-duyurdu-antalya-4-buyuklugunde-deprem-1096812849.html
çanakkale
antalya
ege denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_70ca0399cfa9822977b26f7cdf7d7926.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çanakkale, antalya, ege denizi, afad
çanakkale, antalya, ege denizi, afad
AFAD peş peşe depremleri duyurdu: Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
08:35 05.06.2025 (güncellendi: 08:43 05.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Sabahın erken saatlerinde Antalya açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Ege Denizi sallandı. AFAD, Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 31 Mayıs sabahı saat 07.32’de merkez üssü Akdeniz olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38,62 kilometre mesafede, 67,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Saat 08.12’de Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 12.61 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerle listesini güncelliyor.