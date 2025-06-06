https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/kurban-kesiminde-yaralananlar-acil-servisleri-doldurdu-en-fazla-yaralanma-nevsehirden-1096842923.html
Kurban kesiminde yaralananlar acil servisleri doldurdu: En fazla yaralanma Nevşehir’den
Kurban kesiminde yaralananlar acil servisleri doldurdu: En fazla yaralanma Nevşehir’den
Sputnik Türkiye
Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat’ta kurban kesimi sırasında meydana gelen kazalarda yüzlerce kişi yaralandı. En çok başvuru Nevşehir Devlet... 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T14:11+0300
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Kurban Bayramı sabahı bayram namazının ardından kurbanlarını kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, bıçakla kendilerini yaraladı. Kayseri Devlet Hastanesi'ne başvuran 67 kişiden büyük bölümü, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi. Yaralılardan Yakup Çelik, çıkışta gazetecilere, "Bıçağın ayak parmağımı kestiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu" belirtti.Sivas’ta bıçak ve hayvan darbeleriyle yaralanmalarSivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşadı. 65 kişi, kurban kesimi sırasında bıçakla yaralanma veya hayvan darbesi nedeniyle acil servislere başvurdu. Çoğu yaralı ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.Nevşehir’de en yüksek yaralı sayısı: 121 kişiBayramın ilk gününde Nevşehir, “acemi kasaplar”ın en yoğun olduğu illerden biri oldu. Nevşehir Devlet Hastanesi’ne 121 kişi kurban keserken veya et parçalama sırasında el, kol ve bacak gibi bölgelerinden yaralanarak başvurdu. Hastane yetkilileri, tüm yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.Kırşehir’de 86 kişi kurban keserken yaralandıKırşehir’de kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 86 kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Yaralanmalar genellikle yüzeysel bıçak kesileri ve hayvan darbeleri nedeniyle oluştu. Yaralılar, ayakta tedavi edilerek evlerine gönderildi.Yozgat’ta el kesisiyle hastanelik olanlar arasında kadınlar da varYozgat’ta yaklaşık 40 kişi, kurban kesimi sırasında meydana gelen kazalar sonucu acil servise başvurdu. Yaralananlar arasında kadınlar da yer aldı. Zeliha Cansever, kurban eti doğrarken arkadaşının elindeki bıçağın eline saplandığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/kurban-bayraminda-marketler-acik-mi-iste-marketlerin-bayram-mesai-saatleri-1096842021.html
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nevşehir, kayseri, sivas, kasap, kurban bayramı
nevşehir, kayseri, sivas, kasap, kurban bayramı
Kurban kesiminde yaralananlar acil servisleri doldurdu: En fazla yaralanma Nevşehir’den
Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat’ta kurban kesimi sırasında meydana gelen kazalarda yüzlerce kişi yaralandı. En çok başvuru Nevşehir Devlet Hastanesi’ne yapılırken, yaralanmaların çoğu bıçak kesisi ve hayvan darbeleri nedeniyle gerçekleşti. Yaralıların büyük bölümü ayakta tedavi edilip taburcu edildi.
Kurban Bayramı sabahı bayram namazının ardından kurbanlarını kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, bıçakla kendilerini yaraladı. Kayseri Devlet Hastanesi'ne başvuran 67 kişiden büyük bölümü, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi. Yaralılardan Yakup Çelik, çıkışta gazetecilere, "Bıçağın ayak parmağımı kestiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu" belirtti.
Sivas’ta bıçak ve hayvan darbeleriyle yaralanmalar
Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşadı. 65 kişi, kurban kesimi sırasında bıçakla yaralanma veya hayvan darbesi nedeniyle acil servislere başvurdu. Çoğu yaralı ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.
Nevşehir’de en yüksek yaralı sayısı: 121 kişi
Bayramın ilk gününde Nevşehir, “acemi kasaplar”ın en yoğun olduğu illerden biri oldu. Nevşehir Devlet Hastanesi’ne 121 kişi kurban keserken veya et parçalama sırasında el, kol ve bacak gibi bölgelerinden yaralanarak başvurdu. Hastane yetkilileri, tüm yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Kırşehir’de 86 kişi kurban keserken yaralandı
Kırşehir’de kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 86 kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Yaralanmalar genellikle yüzeysel bıçak kesileri ve hayvan darbeleri nedeniyle oluştu. Yaralılar, ayakta tedavi edilerek evlerine gönderildi.
Yozgat’ta el kesisiyle hastanelik olanlar arasında kadınlar da var
Yozgat’ta yaklaşık 40 kişi, kurban kesimi sırasında meydana gelen kazalar sonucu acil servise başvurdu. Yaralananlar arasında kadınlar da yer aldı. Zeliha Cansever, kurban eti doğrarken arkadaşının elindeki bıçağın eline saplandığını söyledi.