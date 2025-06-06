https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/kurban-kesiminde-yaralananlar-acil-servisleri-doldurdu-en-fazla-yaralanma-nevsehirden-1096842923.html

Kurban kesiminde yaralananlar acil servisleri doldurdu: En fazla yaralanma Nevşehir’den

Kurban kesiminde yaralananlar acil servisleri doldurdu: En fazla yaralanma Nevşehir’den

Sputnik Türkiye

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat’ta kurban kesimi sırasında meydana gelen kazalarda yüzlerce kişi yaralandı. En çok başvuru Nevşehir Devlet... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T14:11+0300

2025-06-06T14:11+0300

2025-06-06T14:11+0300

türki̇ye

nevşehir

kayseri

sivas

kasap

kurban bayramı

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Kurban Bayramı sabahı bayram namazının ardından kurbanlarını kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, bıçakla kendilerini yaraladı. Kayseri Devlet Hastanesi'ne başvuran 67 kişiden büyük bölümü, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi. Yaralılardan Yakup Çelik, çıkışta gazetecilere, "Bıçağın ayak parmağımı kestiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu" belirtti.Sivas’ta bıçak ve hayvan darbeleriyle yaralanmalarSivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşadı. 65 kişi, kurban kesimi sırasında bıçakla yaralanma veya hayvan darbesi nedeniyle acil servislere başvurdu. Çoğu yaralı ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.Nevşehir’de en yüksek yaralı sayısı: 121 kişiBayramın ilk gününde Nevşehir, “acemi kasaplar”ın en yoğun olduğu illerden biri oldu. Nevşehir Devlet Hastanesi’ne 121 kişi kurban keserken veya et parçalama sırasında el, kol ve bacak gibi bölgelerinden yaralanarak başvurdu. Hastane yetkilileri, tüm yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.Kırşehir’de 86 kişi kurban keserken yaralandıKırşehir’de kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 86 kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Yaralanmalar genellikle yüzeysel bıçak kesileri ve hayvan darbeleri nedeniyle oluştu. Yaralılar, ayakta tedavi edilerek evlerine gönderildi.Yozgat’ta el kesisiyle hastanelik olanlar arasında kadınlar da varYozgat’ta yaklaşık 40 kişi, kurban kesimi sırasında meydana gelen kazalar sonucu acil servise başvurdu. Yaralananlar arasında kadınlar da yer aldı. Zeliha Cansever, kurban eti doğrarken arkadaşının elindeki bıçağın eline saplandığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/kurban-bayraminda-marketler-acik-mi-iste-marketlerin-bayram-mesai-saatleri-1096842021.html

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nevşehir

kayseri

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