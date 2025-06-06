https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/rusya-devlet-baskani-putin-arktika-bizim-icin-strajik-oneme-sahip-bir-bolge-1096846707.html

Rusya Devlet Başkanı Putin: Arktika bizim için strajik öneme sahip bir bölge

Rusya Devlet Başkanı Putin: Arktika bizim için strajik öneme sahip bir bölge

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Arktika'yı Rusya Federasyonu için stratejik öneme sahip bir bölge olarak nitelendirdi. 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T16:55+0300

2025-06-06T16:55+0300

2025-06-06T16:58+0300

dünya

rusya

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rusya federasyonu

vladimir putin

uzay

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insansız hava aracı

i̇nsansız hava aracı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arktika'nın Rusya için önemini değerlendirdi.Değerlendirmesinde, “Maliye Bakanlığı'nın önerisini desteklemeyi ve Uzak Doğu ve Arktik şehirlerdeki master planların uygulanması için özel bir ayrı limit ayrılması konusunda görüşmeyi mümkün görüyorum" diyen Rus lider, bu limitin gelecek 6 yıl içinde ilgili devlet programlarının harcamalarının en az yüzde 5'ine ulaşması gerektiğinin de altını çizdi.Bu hususun genel olarak ek finansman gerektirmeyeceğini dile getiren Putin, "Sadece programları inceleyip, Rusya için stratejik öneme sahip bu bölgenin kalkınmasına odaklanmak gerekiyor” dedi.'İnsansız sistemler alanında önemli ilerleme kaydettik'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus mühendislerin insansız sistemler alanında önemli ilerleme kaydettiğini açıkladı.Putin, Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Rusya uzaydaki başarılarından gurur duyuyor'Putin konuşmasında, Rusya'nın uzaydaki benzersiz başarılarından gurur duyduğunu ve bu alanda uzun vadeli planlar oluşturacağını vurguladı.Putin konuşmasının bu kısmında şu cümleleri kaydetti:Uzay alanına yönelik ulusal bir projenin hazırlandığını açıklayan Putin, “Uzay alanına yönelik ulusal proje hazırlandı, bu projenin değerlendirilmesi de gündemimizde yer alıyor” dedi.

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rusya, maliye bakanlığı, rusya federasyonu, vladimir putin, uzay, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), insansız hava aracı, i̇nsansız hava aracı