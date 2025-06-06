https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/rusya-devlet-baskani-putin-arktika-bizim-icin-strajik-oneme-sahip-bir-bolge-1096846707.html
Rusya Devlet Başkanı Putin: Arktika bizim için strajik öneme sahip bir bölge
Rusya Devlet Başkanı Putin: Arktika bizim için strajik öneme sahip bir bölge
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Arktika'yı Rusya Federasyonu için stratejik öneme sahip bir bölge olarak nitelendirdi. 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T16:55+0300
2025-06-06T16:55+0300
2025-06-06T16:58+0300
dünya
rusya
maliye bakanlığı
rusya federasyonu
vladimir putin
uzay
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
insansız hava aracı
i̇nsansız hava aracı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arktika'nın Rusya için önemini değerlendirdi.Değerlendirmesinde, “Maliye Bakanlığı'nın önerisini desteklemeyi ve Uzak Doğu ve Arktik şehirlerdeki master planların uygulanması için özel bir ayrı limit ayrılması konusunda görüşmeyi mümkün görüyorum" diyen Rus lider, bu limitin gelecek 6 yıl içinde ilgili devlet programlarının harcamalarının en az yüzde 5'ine ulaşması gerektiğinin de altını çizdi.Bu hususun genel olarak ek finansman gerektirmeyeceğini dile getiren Putin, "Sadece programları inceleyip, Rusya için stratejik öneme sahip bu bölgenin kalkınmasına odaklanmak gerekiyor” dedi.'İnsansız sistemler alanında önemli ilerleme kaydettik'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus mühendislerin insansız sistemler alanında önemli ilerleme kaydettiğini açıkladı.Putin, Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Rusya uzaydaki başarılarından gurur duyuyor'Putin konuşmasında, Rusya'nın uzaydaki benzersiz başarılarından gurur duyduğunu ve bu alanda uzun vadeli planlar oluşturacağını vurguladı.Putin konuşmasının bu kısmında şu cümleleri kaydetti:Uzay alanına yönelik ulusal bir projenin hazırlandığını açıklayan Putin, “Uzay alanına yönelik ulusal proje hazırlandı, bu projenin değerlendirilmesi de gündemimizde yer alıyor” dedi.
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rusya, maliye bakanlığı, rusya federasyonu, vladimir putin, uzay, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), insansız hava aracı, i̇nsansız hava aracı
rusya, maliye bakanlığı, rusya federasyonu, vladimir putin, uzay, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), insansız hava aracı, i̇nsansız hava aracı
Rusya Devlet Başkanı Putin: Arktika bizim için strajik öneme sahip bir bölge
16:55 06.06.2025 (güncellendi: 16:58 06.06.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin, Arktika'yı Rusya Federasyonu için stratejik öneme sahip bir bölge olarak nitelendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arktika'nın Rusya için önemini değerlendirdi.
Değerlendirmesinde, “Maliye Bakanlığı'nın önerisini desteklemeyi ve Uzak Doğu ve Arktik şehirlerdeki master planların uygulanması için özel bir ayrı limit ayrılması konusunda görüşmeyi mümkün görüyorum" diyen Rus lider, bu limitin gelecek 6 yıl içinde ilgili devlet programlarının harcamalarının en az yüzde 5'ine ulaşması gerektiğinin de altını çizdi.
Bu hususun genel olarak ek finansman gerektirmeyeceğini dile getiren Putin, "Sadece programları inceleyip, Rusya için stratejik öneme sahip bu bölgenin kalkınmasına odaklanmak gerekiyor” dedi.
'İnsansız sistemler alanında önemli ilerleme kaydettik'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus mühendislerin insansız sistemler alanında önemli ilerleme kaydettiğini açıkladı.
Putin, Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Son yıllarda mühendislerimiz ve tasarımcılarımız önemli ilerleme kaydetti. Yerli prototipler ve seri üretim insansız hava araçları kısa süre önce Moskova'daki bir fuarda sergilendi ve bu araçlarla aralarında, Büyük Anavatan Savaşı'nın 80. yıl dönümü kutlamaları sırasında Rusya'yı ziyaret eden yabancı liderler de vardı.
'Rusya uzaydaki başarılarından gurur duyuyor'
Putin konuşmasında, Rusya'nın uzaydaki benzersiz başarılarından gurur duyduğunu ve bu alanda uzun vadeli planlar oluşturacağını vurguladı.
Putin konuşmasının bu kısmında şu cümleleri kaydetti:
Sovyet ve Rus bilim adamları ile kozmonotların, yani uzay sektöründeki tüm uzmanların benzersiz başarılarından gurur duyuyoruz. Kesinlikle uzun vadeli planlar oluşturacak, roket üreticileri, uzay araçları geliştiricileri ve ilgili sektörlerden meslektaşlarının güvenli çalışması için kapsamlı bir gelişim ufku belirleyeceğiz.
Uzay alanına yönelik ulusal bir projenin hazırlandığını açıklayan Putin, “Uzay alanına yönelik ulusal proje hazırlandı, bu projenin değerlendirilmesi de gündemimizde yer alıyor” dedi.