https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/rosatom-baskani-lihacev-grossi-ile-zaporojye-ngsde-amerikan-yakit-konusunu-gorustuk-1096844537.html
Rosatom Başkanı Lihaçev: Grossi ile Zaporojye NGS'de Amerikan yakıtı konusunu görüştük
Rosatom Başkanı Lihaçev: Grossi ile Zaporojye NGS'de Amerikan yakıtı konusunu görüştük
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Lihaçev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Grossi ile yaptığı görüşmede Zaporojye... 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T15:51+0300
2025-06-06T15:51+0300
2025-06-06T15:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
aleksey lihaçev
rafael grossi
i̇ran
kaliningrad
rusya
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
energodar
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Rus tarafının bu konuda UAEA'nın arabuluculuğu ile ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduğuna dikkat çeken Aleksey Lihaçev, Rafael Grossi'nin bu konuda arabulucu rolünü üstlenmesini istedi.Kaliningrad'da, Rusya ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Grossi başkanlığındaki kurumlar arası istişareler turu gerçekleştirildi.'Ukrayna her gece Energodar'ın enerji sistemini tahrip ediyor"Rosatom Başkanı Lihaçev açıklamasında, "Zaporojye Nükleer Santrali'ne yönelik askeri tehditler şiddetleniyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son dört gündür her gece Energodar'ın enerji sistemini saldırılarla tahrip ediyor" dedi.Lihaçev açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Rosatom İran'ın nükleer programı ile ilgili sorunların çözümüne yardımcı olmaya hazır'Rosatom Başkanı Lihaçev yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programı ile ilgili her türlü sorunun çözümüne yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getirdi.Lihaçev, Kaliningrad'da düzenlenen Rusya ve IAEA heyetleri arasındaki görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Siyasi kararlar alınması ve çok taraflı bir formatla sözde İran sorunu konusunda anlaşmaya varılması halinde, her türlü teknik sorunu çözmeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz” dedi.
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aleksey lihaçev, rafael grossi, i̇ran, kaliningrad, rusya, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), energodar
aleksey lihaçev, rafael grossi, i̇ran, kaliningrad, rusya, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), energodar
Rosatom Başkanı Lihaçev: Grossi ile Zaporojye NGS'de Amerikan yakıtı konusunu görüştük
15:51 06.06.2025 (güncellendi: 15:54 06.06.2025)
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Lihaçev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Grossi ile yaptığı görüşmede Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde Amerikan yakıtı kullanma konusunun ele alındığını belirtti.
Rus tarafının bu konuda UAEA'nın arabuluculuğu ile ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduğuna dikkat çeken Aleksey Lihaçev, Rafael Grossi'nin bu konuda arabulucu rolünü üstlenmesini istedi.
Kaliningrad'da, Rusya ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Grossi başkanlığındaki kurumlar arası istişareler turu gerçekleştirildi.
'Ukrayna her gece Energodar'ın enerji sistemini tahrip ediyor"
Rosatom Başkanı Lihaçev açıklamasında, "Zaporojye Nükleer Santrali'ne yönelik askeri tehditler şiddetleniyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son dört gündür her gece Energodar'ın enerji sistemini saldırılarla tahrip ediyor" dedi.
Lihaçev açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Askeri tehditler açısından durum giderek keskinleşiyor. Son dört gündür neredeyse her gece enerji sistemi tahrip ediliyor, biz de onu onarmaya çalışıyoruz. Energodar oldukça büyük bir şehir, 20 binden fazla nüfusu var ve bunların neredeyse yarısı emeklilik çağında, yaşlı insanlar, çok sayıda yüksek katlı bina var. Bu nedenle, sağlık kurumlarının çalışması, su temini, mobil ağın varlığı, çok katlı binalarda asansörlerin çalışması gibi konular öncelikli ihtiyaçlardır.
'Rosatom İran'ın nükleer programı ile ilgili sorunların çözümüne yardımcı olmaya hazır'
Rosatom Başkanı Lihaçev yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programı ile ilgili her türlü sorunun çözümüne yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getirdi.
Lihaçev, Kaliningrad'da düzenlenen Rusya ve IAEA heyetleri arasındaki görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Siyasi kararlar alınması ve çok taraflı bir formatla sözde İran sorunu konusunda anlaşmaya varılması halinde, her türlü teknik sorunu çözmeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz” dedi.