Rosatom Başkanı Lihaçev: Grossi ile Zaporojye NGS'de Amerikan yakıtı konusunu görüştük

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Lihaçev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Grossi ile yaptığı görüşmede Zaporojye... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

Rus tarafının bu konuda UAEA'nın arabuluculuğu ile ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduğuna dikkat çeken Aleksey Lihaçev, Rafael Grossi'nin bu konuda arabulucu rolünü üstlenmesini istedi.Kaliningrad'da, Rusya ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Grossi başkanlığındaki kurumlar arası istişareler turu gerçekleştirildi.'Ukrayna her gece Energodar'ın enerji sistemini tahrip ediyor"Rosatom Başkanı Lihaçev açıklamasında, "Zaporojye Nükleer Santrali'ne yönelik askeri tehditler şiddetleniyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son dört gündür her gece Energodar'ın enerji sistemini saldırılarla tahrip ediyor" dedi.Lihaçev açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Rosatom İran'ın nükleer programı ile ilgili sorunların çözümüne yardımcı olmaya hazır'Rosatom Başkanı Lihaçev yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programı ile ilgili her türlü sorunun çözümüne yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getirdi.Lihaçev, Kaliningrad'da düzenlenen Rusya ve IAEA heyetleri arasındaki görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Siyasi kararlar alınması ve çok taraflı bir formatla sözde İran sorunu konusunda anlaşmaya varılması halinde, her türlü teknik sorunu çözmeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz” dedi.

