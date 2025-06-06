https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/rus-ordusu-ukraynada-yabanci-militanlari-hedef-alan-saldirilar-duzenledi-1096842323.html

Rus ordusu Ukrayna’da yabancı militanları hedef alan saldırılar düzenledi

Rus ordusu Ukrayna’da yabancı militanları hedef alan saldırılar düzenledi

Sputnik Türkiye

Ukrayna’daki Rusya yanlısı direniş grubunun koordinatörü Lebedev, Rus ordusunun Ukrayna’nın iki bölgesinde yabancı paralı askerlerin konuşlandığı noktalara... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T12:07+0300

2025-06-06T12:07+0300

2025-06-06T12:33+0300

ukrayna kri̇zi̇

sergey lebedev

rusya

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/01/1076947574_0:46:1024:622_1920x0_80_0_0_eeac4a37eb39f03a4ffd503067190bff.jpg

Ukrayna’nın Nikolayev kentinde Kiev rejimine karşı direnen gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, Rus ordusunun son bir gün içerisinde Ukrayna’da askeri altyapı ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu yerlere üç saldırı düzenlediğini bildirdi.Harkov ve Ternopol bölgelerindeki askeri hedeflere yönelik düzenlenen üç saldırıda askeri altyapı, iletişim ağları, mühimmat ve teçhizat depoları, komuta merkezleri ve yabancı militanların yoğun olduğu noktalar imha edildi.Ayrıca Brovarı’da, Avrupa’da eğitim alan askerlerin bulunduğu bir merkezin, Jitomir’de bir hava üssünün, Odessa’da bir liman lojistik tesislerinin, Hmelnitskiy’de gönüllü birimlerin eğitim aldığı bir kampın, Kiev’de çoklu roketatarlar için motor üreten bir fabrikanın, Lutsk’te bir askeri kışlanın hedef alındığı aktarıldı.Kiev, Lvov, Vinnitsa, Dnepropetrovsk, Sumi ve Kirovograd bölgelerinde hava savunma sistemlerinin vurulduğunu anlatan Lebedev, birçok bölgedeki mühimmat ve yakıt depolarının da havaya uçurulduğunu kaydetti.Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil tesislere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşılık Rus ordusu Ukrayna’da askeri hedefleri vurmaya devam ediyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Ukrayna’da sadece askeri hedefleri vurduğunu defalarca vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/cumhuriyetciler-musk-gibi-bir-dusman-kazanmaktan-korkuyor-1096841817.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lebedev, rusya, ukrayna