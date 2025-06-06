https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/rus-ordusu-ukraynada-yabanci-militanlari-hedef-alan-saldirilar-duzenledi-1096842323.html
Rus ordusu Ukrayna’da yabancı militanları hedef alan saldırılar düzenledi
Rus ordusu Ukrayna’da yabancı militanları hedef alan saldırılar düzenledi
Sputnik Türkiye
Ukrayna’daki Rusya yanlısı direniş grubunun koordinatörü Lebedev, Rus ordusunun Ukrayna’nın iki bölgesinde yabancı paralı askerlerin konuşlandığı noktalara... 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T12:07+0300
2025-06-06T12:07+0300
2025-06-06T12:33+0300
ukrayna kri̇zi̇
sergey lebedev
rusya
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/01/1076947574_0:46:1024:622_1920x0_80_0_0_eeac4a37eb39f03a4ffd503067190bff.jpg
Ukrayna’nın Nikolayev kentinde Kiev rejimine karşı direnen gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, Rus ordusunun son bir gün içerisinde Ukrayna’da askeri altyapı ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu yerlere üç saldırı düzenlediğini bildirdi.Harkov ve Ternopol bölgelerindeki askeri hedeflere yönelik düzenlenen üç saldırıda askeri altyapı, iletişim ağları, mühimmat ve teçhizat depoları, komuta merkezleri ve yabancı militanların yoğun olduğu noktalar imha edildi.Ayrıca Brovarı’da, Avrupa’da eğitim alan askerlerin bulunduğu bir merkezin, Jitomir’de bir hava üssünün, Odessa’da bir liman lojistik tesislerinin, Hmelnitskiy’de gönüllü birimlerin eğitim aldığı bir kampın, Kiev’de çoklu roketatarlar için motor üreten bir fabrikanın, Lutsk’te bir askeri kışlanın hedef alındığı aktarıldı.Kiev, Lvov, Vinnitsa, Dnepropetrovsk, Sumi ve Kirovograd bölgelerinde hava savunma sistemlerinin vurulduğunu anlatan Lebedev, birçok bölgedeki mühimmat ve yakıt depolarının da havaya uçurulduğunu kaydetti.Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil tesislere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşılık Rus ordusu Ukrayna’da askeri hedefleri vurmaya devam ediyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Ukrayna’da sadece askeri hedefleri vurduğunu defalarca vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/cumhuriyetciler-musk-gibi-bir-dusman-kazanmaktan-korkuyor-1096841817.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/01/1076947574_69:0:957:666_1920x0_80_0_0_2a7d7d249f3d548c7c0998b6d827dae8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sergey lebedev, rusya, ukrayna
sergey lebedev, rusya, ukrayna
Rus ordusu Ukrayna’da yabancı militanları hedef alan saldırılar düzenledi
12:07 06.06.2025 (güncellendi: 12:33 06.06.2025)
Ukrayna’daki Rusya yanlısı direniş grubunun koordinatörü Lebedev, Rus ordusunun Ukrayna’nın iki bölgesinde yabancı paralı askerlerin konuşlandığı noktalara saldırı düzenlediğini belirtti.
Ukrayna’nın Nikolayev kentinde Kiev rejimine karşı direnen gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, Rus ordusunun son bir gün içerisinde Ukrayna’da askeri altyapı ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu yerlere üç saldırı düzenlediğini bildirdi.
Harkov ve Ternopol bölgelerindeki askeri hedeflere yönelik düzenlenen üç saldırıda askeri altyapı, iletişim ağları, mühimmat ve teçhizat depoları, komuta merkezleri ve yabancı militanların yoğun olduğu noktalar imha edildi.
Ayrıca Brovarı’da, Avrupa’da eğitim alan askerlerin bulunduğu bir merkezin, Jitomir’de bir hava üssünün, Odessa’da bir liman lojistik tesislerinin, Hmelnitskiy’de gönüllü birimlerin eğitim aldığı bir kampın, Kiev’de çoklu roketatarlar için motor üreten bir fabrikanın, Lutsk’te bir askeri kışlanın hedef alındığı aktarıldı.
Kiev, Lvov, Vinnitsa, Dnepropetrovsk, Sumi ve Kirovograd bölgelerinde hava savunma sistemlerinin vurulduğunu anlatan Lebedev, birçok bölgedeki mühimmat ve yakıt depolarının da havaya uçurulduğunu kaydetti.
Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil tesislere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşılık Rus ordusu Ukrayna’da askeri hedefleri vurmaya devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Ukrayna’da sadece askeri hedefleri vurduğunu defalarca vurgulamıştı.