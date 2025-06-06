‘Cumhuriyetçiler, Musk gibi bir düşman kazanmaktan korkuyor’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Filenin Sultanları, VNL 2025'e galibiyetle başladı
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sinan Ateş’in ailesinden AYM’ye bireysel başvuru
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2025’in ilk beş ayında işçi ve emekçilerin gelirlerinde azalma
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Trump’tan yapay zeka içeriklerine karşı yasa
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İç siyasette neler oluyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
'Trump'ın sosyal medya gönderisi, Putin'in Ukrayna'ya vereceği karşılığı tasvip ettiği anlamına geliyor'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
17:42
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
18:10
21 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
18:35
9 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
18:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Hava almayan et, sertleşir ve köpürür’
19:13
26 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
19:42
14 dk
HAVA DURUMU
Kurban Bayramı'nda Hava Nasıl Olacak?
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
20:06
21 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
20:36
3 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
20:48
3 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
23:08
3 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
23:27
6 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
15 bin yıldır kullanılan bitki: Kenevirin ekonomik potansiyeli
06:00
50 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
06:51
9 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Hava almayan et, sertleşir ve köpürür’
07:00
26 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
07:27
33 dk
SEYİR HALİ
Kas ve eklem ağrılarına yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri
08:00
53 dk
TARİHTE BUGÜN
Sovyet kodlarından uzaya: Tetris’in olağanüstü yolculuğu
08:53
7 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
09:00
46 dk
ÖZEL HABER
Yöresel tatlılarla bayram yolculuğu
09:46
7 dk
SESLİ HABER
Her yaz geri dönen kene kabusu
09:54
6 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Yapay zekâ ile bayramların kökenine yolculuk
10:01
34 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
10:42
14 dk
HABER MASASI BAYRAM ÖZEL
Cilt kanserinden korunma yöntemleri
11:01
44 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
11:44
15 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
12:01
115 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
14:01
38 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
14:39
21 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
15:01
53 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
15:53
2 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
15:56
3 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Avukat Sefa Karcıoğlu: ‘Yargıtayın kararına göre eşler arasında sadakat yükümlülüğü vardır’
16:01
47 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Dünyanın dört bir yanından bayram kutlamaları ve renkli etkinlikler
17:01
46 dk
HAFTANIN KEYFİ BAYRAM ÖZEL
Serhat Ayan'la en güzel bayram şarkıları
18:01
49 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk Beşleri ve Cumhuriyet’in müzikal yolculuğu
19:01
40 dk
ANKARA FARKI BAYRAM ÖZEL
Edebiyatın iç dünyası: ‘Şiirin nöbetini tutuyoruz’
20:01
45 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Şekerin dünü ve bugünü
21:01
50 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
21:51
3 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
21:55
3 dk
BÖLGENİN KALBİ BAYRAM ÖZEL
Emperyalizm fonlamaları aracılığıyla neler yapıldı?
22:01
43 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
22:48
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
23:01
21 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/cumhuriyetciler-musk-gibi-bir-dusman-kazanmaktan-korkuyor-1096841817.html
‘Cumhuriyetçiler, Musk gibi bir düşman kazanmaktan korkuyor’
‘Cumhuriyetçiler, Musk gibi bir düşman kazanmaktan korkuyor’
Sputnik Türkiye
ABD’de Cumhuriyetçilerin, Başkan Donald Trump’la anlaşmazlık yaşayan işadamı Elon Musk’ın şahsında güçlü bir düşman edinmekten korktuğu belirtildi. 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T12:01+0300
2025-06-06T11:58+0300
dünya
abd
elon musk
donald trump
cumhuriyetçiler
nbc
axios
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087278647_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a26619818117f109aa1eb051e799958.jpg
NBC televizyonunun haberinde, “Cumhuriyetçiler, Başkan Donald Trump ile milyarder Elon Musk arasında tırmanan çatışmanın haftalar, aylar hatta yıllar boyunca ardında ikincil hasarlar bırakarak devam edebileceğinden endişe ediyor” ifadesi kullanıldı.Kongre’nin Cumhuriyetçi üyelerinin, Musk'ın 2026'daki ara seçimlerine müdahale etmeye çalışması halinde koltuklarının tehlikeye gireceğinden korktuğu kaydedildi.Tesla CEO’sunun adı açıklanmayan bir danışmanı, NBC’ye yaptığı açıklamada, “Musk Cumhuriyetçileri umursamıyor. &lt;...&gt; Onları yok edecek, bunu yapacak. &lt;...&gt; Yani, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ni kaybedeceğini artık biliyoruz” dedi.Girişimcinin daha önce söz verdiği 100 milyon doları Trump ile ilişkili siyasi komitelere yatırmayacağını dile getiren kaynak, Musk’ın gerekirse bu parayı Demokratlara vereceğini vurguladı.Cumhuriyetçi siyasetçiler ve aktivistlerin konuşmalarında net bir eğilimin ortaya çıktığına dikkat çeken televizyon, Cumhuriyetçilerin hem Trump hem de Musk ile çatışmalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini, ancak bunun, kendilerinin de hakaret ve tehditlerle dolu bir tartışmanın içinde oldukları düşünüldüğünde kolay bir iş olmadığını kaydetti.Nebraska'da rekabetçi bir bölgeyi temsil eden Kongre Üyesi Don Bacon, “Tüm bunlardan uzak duruyorum. Özdeyişler Kitabı'nda güzel bir ayet var. ‘Başkalarının kavgalarına karışmayın’. Ben de bu kavgaya karışmayacağım” diye konuştu.Trump kaybetti, Musk daha fazla kaybettiAxios haber portalı, Donald Trump’un Elon Musk’la yaşadığı tartışma nedeniyle son bir günde 1 milyar dolardan fazla para kaybettiğini bildirdi.Trump Media and Technology Grouphisselerinin yüzde 8 değer kaybetmesinin ABD Başkanı’na 202 milyon dolara mal oldu.Ama TRUMP memcoin'inin yaklaşık yüzde 10 oranında düşmesinin Donald Trump için daha büyük darbe olduğu ifade edilirken ABD liderinin bu düşüş nedeniyle 900 milyon dolar kaybetmiş olabileceği belirtildi.Öte yandan medyadaki habere güvenilirse Musk’ın kaybı çok daha büyük. İşadamının bu tartışma yüzünden 34 milyar dolar kaybettiği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/trump-ve-musk-arasinda-savas-koptu-vergi-tartismasindan-azil-cagrisina-1096840779.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087278647_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33951dfc1fb464f46db990ede872982c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, elon musk, donald trump, cumhuriyetçiler, nbc, axios
abd, elon musk, donald trump, cumhuriyetçiler, nbc, axios

‘Cumhuriyetçiler, Musk gibi bir düşman kazanmaktan korkuyor’

12:01 06.06.2025
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNDonald Trump ve Elon Musk
Donald Trump ve Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
Abone ol
ABD’de Cumhuriyetçilerin, Başkan Donald Trump’la anlaşmazlık yaşayan işadamı Elon Musk’ın şahsında güçlü bir düşman edinmekten korktuğu belirtildi.
NBC televizyonunun haberinde, “Cumhuriyetçiler, Başkan Donald Trump ile milyarder Elon Musk arasında tırmanan çatışmanın haftalar, aylar hatta yıllar boyunca ardında ikincil hasarlar bırakarak devam edebileceğinden endişe ediyor” ifadesi kullanıldı.
Kongre’nin Cumhuriyetçi üyelerinin, Musk'ın 2026'daki ara seçimlerine müdahale etmeye çalışması halinde koltuklarının tehlikeye gireceğinden korktuğu kaydedildi.
Tesla CEO’sunun adı açıklanmayan bir danışmanı, NBC’ye yaptığı açıklamada, “Musk Cumhuriyetçileri umursamıyor. <...> Onları yok edecek, bunu yapacak. <...> Yani, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ni kaybedeceğini artık biliyoruz” dedi.
Girişimcinin daha önce söz verdiği 100 milyon doları Trump ile ilişkili siyasi komitelere yatırmayacağını dile getiren kaynak, Musk’ın gerekirse bu parayı Demokratlara vereceğini vurguladı.
Cumhuriyetçi siyasetçiler ve aktivistlerin konuşmalarında net bir eğilimin ortaya çıktığına dikkat çeken televizyon, Cumhuriyetçilerin hem Trump hem de Musk ile çatışmalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini, ancak bunun, kendilerinin de hakaret ve tehditlerle dolu bir tartışmanın içinde oldukları düşünüldüğünde kolay bir iş olmadığını kaydetti.
Nebraska'da rekabetçi bir bölgeyi temsil eden Kongre Üyesi Don Bacon, “Tüm bunlardan uzak duruyorum. Özdeyişler Kitabı'nda güzel bir ayet var. ‘Başkalarının kavgalarına karışmayın’. Ben de bu kavgaya karışmayacağım” diye konuştu.

Trump kaybetti, Musk daha fazla kaybetti

Axios haber portalı, Donald Trump’un Elon Musk’la yaşadığı tartışma nedeniyle son bir günde 1 milyar dolardan fazla para kaybettiğini bildirdi.
Trump Media and Technology Grouphisselerinin yüzde 8 değer kaybetmesinin ABD Başkanı’na 202 milyon dolara mal oldu.
Ama TRUMP memcoin'inin yaklaşık yüzde 10 oranında düşmesinin Donald Trump için daha büyük darbe olduğu ifade edilirken ABD liderinin bu düşüş nedeniyle 900 milyon dolar kaybetmiş olabileceği belirtildi.
Öte yandan medyadaki habere güvenilirse Musk’ın kaybı çok daha büyük. İşadamının bu tartışma yüzünden 34 milyar dolar kaybettiği tahmin ediliyor.
Elon Musk-Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
DÜNYA
Trump ve Musk arasında 'savaş' koptu: Vergi tartışmasından azil çağrısına
11:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала