https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/cumhuriyetciler-musk-gibi-bir-dusman-kazanmaktan-korkuyor-1096841817.html

‘Cumhuriyetçiler, Musk gibi bir düşman kazanmaktan korkuyor’

‘Cumhuriyetçiler, Musk gibi bir düşman kazanmaktan korkuyor’

Sputnik Türkiye

ABD’de Cumhuriyetçilerin, Başkan Donald Trump’la anlaşmazlık yaşayan işadamı Elon Musk’ın şahsında güçlü bir düşman edinmekten korktuğu belirtildi. 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T12:01+0300

2025-06-06T12:01+0300

2025-06-06T11:58+0300

dünya

abd

elon musk

donald trump

cumhuriyetçiler

nbc

axios

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NBC televizyonunun haberinde, “Cumhuriyetçiler, Başkan Donald Trump ile milyarder Elon Musk arasında tırmanan çatışmanın haftalar, aylar hatta yıllar boyunca ardında ikincil hasarlar bırakarak devam edebileceğinden endişe ediyor” ifadesi kullanıldı.Kongre’nin Cumhuriyetçi üyelerinin, Musk'ın 2026'daki ara seçimlerine müdahale etmeye çalışması halinde koltuklarının tehlikeye gireceğinden korktuğu kaydedildi.Tesla CEO’sunun adı açıklanmayan bir danışmanı, NBC’ye yaptığı açıklamada, “Musk Cumhuriyetçileri umursamıyor. <...> Onları yok edecek, bunu yapacak. <...> Yani, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ni kaybedeceğini artık biliyoruz” dedi.Girişimcinin daha önce söz verdiği 100 milyon doları Trump ile ilişkili siyasi komitelere yatırmayacağını dile getiren kaynak, Musk’ın gerekirse bu parayı Demokratlara vereceğini vurguladı.Cumhuriyetçi siyasetçiler ve aktivistlerin konuşmalarında net bir eğilimin ortaya çıktığına dikkat çeken televizyon, Cumhuriyetçilerin hem Trump hem de Musk ile çatışmalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini, ancak bunun, kendilerinin de hakaret ve tehditlerle dolu bir tartışmanın içinde oldukları düşünüldüğünde kolay bir iş olmadığını kaydetti.Nebraska'da rekabetçi bir bölgeyi temsil eden Kongre Üyesi Don Bacon, “Tüm bunlardan uzak duruyorum. Özdeyişler Kitabı'nda güzel bir ayet var. ‘Başkalarının kavgalarına karışmayın’. Ben de bu kavgaya karışmayacağım” diye konuştu.Trump kaybetti, Musk daha fazla kaybettiAxios haber portalı, Donald Trump’un Elon Musk’la yaşadığı tartışma nedeniyle son bir günde 1 milyar dolardan fazla para kaybettiğini bildirdi.Trump Media and Technology Grouphisselerinin yüzde 8 değer kaybetmesinin ABD Başkanı’na 202 milyon dolara mal oldu.Ama TRUMP memcoin'inin yaklaşık yüzde 10 oranında düşmesinin Donald Trump için daha büyük darbe olduğu ifade edilirken ABD liderinin bu düşüş nedeniyle 900 milyon dolar kaybetmiş olabileceği belirtildi.Öte yandan medyadaki habere güvenilirse Musk’ın kaybı çok daha büyük. İşadamının bu tartışma yüzünden 34 milyar dolar kaybettiği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/trump-ve-musk-arasinda-savas-koptu-vergi-tartismasindan-azil-cagrisina-1096840779.html

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abd, elon musk, donald trump, cumhuriyetçiler, nbc, axios