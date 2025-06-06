https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/rus-hava-uslerine-saldirilar-trumpi-kizdirdi-ukraynaya-yardimi-kesecek-mi-1096840192.html

Rus hava üslerine saldırılar Trump’ı kızdırdı: Ukrayna’ya yardımı kesecek mi?

Rus hava üslerine saldırılar Trump’ı kızdırdı: Ukrayna’ya yardımı kesecek mi?

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Kiev yönetiminin Rus askeri hava üslerine insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıya kızdığı için Beyaz Saray’ın Ukrayna'ya... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T10:48+0300

2025-06-06T10:48+0300

2025-06-06T10:55+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

donald trump

ukrayna

vladimir zelenskiy

rusya

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The Atlantic dergisi, ABD idaresindeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın Rusya’daki hava üslerine düzenlediği saldırının Başkan Donald Trump’ı kızdırdığını, bu bağlamda Beyaz Saray’ın Kiev’e desteğini kesme olasılığını değerlendirdiğini yazdı.Yazıda, Trump’ın bu saldırının çatışmanın tırmanmasına yol açabileceği nedeniyle tedirgin olduğu belirtilirken, “Dron saldırısı Başkan'ın Zelenskiy'e yönelik hoşnutsuzluğunu yeniden uyandırdı” dendi.ABD liderinin, ‘kötü çocuk’ ve ‘sıcak kafa’ olarak nitelendirdiği Zelenskiy’i 3. Dünya Savaşı’nı kışkırtmakla suçladığı ifade edildi.Kaynaklar, Trump’ın Ukrayna konusunda atacağı ‘yeni adımlara’ henüz karar vermediği, ancak seçenekler arasında Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar ve “Ukrayna'ya verilen desteğin azaltılması” olduğunu bildirdiler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/duma-baskani-volodin-zelenskiy-teroru-devlet-ideolojisi-haline-getirdi-1096839303.html

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abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya