https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/rus-hava-uslerine-saldirilar-trumpi-kizdirdi-ukraynaya-yardimi-kesecek-mi-1096840192.html
Rus hava üslerine saldırılar Trump’ı kızdırdı: Ukrayna’ya yardımı kesecek mi?
Rus hava üslerine saldırılar Trump’ı kızdırdı: Ukrayna’ya yardımı kesecek mi?
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Kiev yönetiminin Rus askeri hava üslerine insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıya kızdığı için Beyaz Saray’ın Ukrayna'ya... 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T10:48+0300
2025-06-06T10:48+0300
2025-06-06T10:55+0300
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The Atlantic dergisi, ABD idaresindeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın Rusya’daki hava üslerine düzenlediği saldırının Başkan Donald Trump’ı kızdırdığını, bu bağlamda Beyaz Saray’ın Kiev’e desteğini kesme olasılığını değerlendirdiğini yazdı.Yazıda, Trump’ın bu saldırının çatışmanın tırmanmasına yol açabileceği nedeniyle tedirgin olduğu belirtilirken, “Dron saldırısı Başkan'ın Zelenskiy'e yönelik hoşnutsuzluğunu yeniden uyandırdı” dendi.ABD liderinin, ‘kötü çocuk’ ve ‘sıcak kafa’ olarak nitelendirdiği Zelenskiy’i 3. Dünya Savaşı’nı kışkırtmakla suçladığı ifade edildi.Kaynaklar, Trump’ın Ukrayna konusunda atacağı ‘yeni adımlara’ henüz karar vermediği, ancak seçenekler arasında Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar ve “Ukrayna'ya verilen desteğin azaltılması” olduğunu bildirdiler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/duma-baskani-volodin-zelenskiy-teroru-devlet-ideolojisi-haline-getirdi-1096839303.html
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abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya
Rus hava üslerine saldırılar Trump’ı kızdırdı: Ukrayna’ya yardımı kesecek mi?
10:48 06.06.2025 (güncellendi: 10:55 06.06.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Kiev yönetiminin Rus askeri hava üslerine insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıya kızdığı için Beyaz Saray’ın Ukrayna'ya desteği kesme olasılığını tartıştığı belirtildi.
The Atlantic dergisi, ABD idaresindeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın Rusya’daki hava üslerine düzenlediği saldırının Başkan Donald Trump’ı kızdırdığını, bu bağlamda Beyaz Saray’ın Kiev’e desteğini kesme olasılığını değerlendirdiğini yazdı.
Yazıda, Trump’ın bu saldırının çatışmanın tırmanmasına yol açabileceği nedeniyle tedirgin olduğu belirtilirken, “Dron saldırısı Başkan'ın Zelenskiy'e yönelik hoşnutsuzluğunu yeniden uyandırdı” dendi.
ABD liderinin, ‘kötü çocuk’ ve ‘sıcak kafa’ olarak nitelendirdiği Zelenskiy’i 3. Dünya Savaşı’nı kışkırtmakla suçladığı ifade edildi.
Kaynaklar, Trump’ın Ukrayna konusunda atacağı ‘yeni adımlara’ henüz karar vermediği, ancak seçenekler arasında Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar ve “Ukrayna'ya verilen desteğin azaltılması” olduğunu bildirdiler.