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Kremlin: Trump-Musk polemiği ABD’nin iç meselesi
Kremlin: Trump-Musk polemiği ABD’nin iç meselesi
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Trump ve Musk arasındaki polemiğin ABD'nin iç meselesi olduğunu ve buna karışmak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi. 06.06.2025, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump ve işadamı Elon Musk arasında yaşanan gerilimle ilgili soruları yanıtladı.Peskov, “Bu ABD’nin iç meselesi ve biz buna hiçbir şekilde müdahale etmeyecek ya da yorumda bulunmayacağız. Eminim ki ABD Başkanı bu durumla kendisi başa çıkacak” ifadesini kullandı.Söz konusu tartışmanın, Trump’ın Ukrayna krizinin çözümündeki katılımını etkileme olasılığını da değerlendiren Peskov, ülke liderlerinin her zaman peç çok görevi yerine getirmek için zaman bulabildiğine dikkat çekerek, “Kısa bir süre önce iki başkan bir telefon görüşmesi yaptı. Aslında çeşitli kanallar aracılığıyla temas halinde olmaya devam ediyoruz” dedi.Peskov’un bugünkü basın brifinginden diğer açıklamalar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/kievin-terorune-karsilik-ukraynadaki-askeri-hedefler-vuruldu-donbassta-bir-yerlesim-rusyanin-1096842447.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, donald trump, elon musk, ukrayna, almanya, friedrich merz

Kremlin: Trump-Musk polemiği ABD’nin iç meselesi

13:33 06.06.2025
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Trump ve Musk arasındaki polemiğin ABD'nin iç meselesi olduğunu ve buna karışmak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump ve işadamı Elon Musk arasında yaşanan gerilimle ilgili soruları yanıtladı.
Peskov, “Bu ABD’nin iç meselesi ve biz buna hiçbir şekilde müdahale etmeyecek ya da yorumda bulunmayacağız. Eminim ki ABD Başkanı bu durumla kendisi başa çıkacak” ifadesini kullandı.
Söz konusu tartışmanın, Trump’ın Ukrayna krizinin çözümündeki katılımını etkileme olasılığını da değerlendiren Peskov, ülke liderlerinin her zaman peç çok görevi yerine getirmek için zaman bulabildiğine dikkat çekerek, “Kısa bir süre önce iki başkan bir telefon görüşmesi yaptı. Aslında çeşitli kanallar aracılığıyla temas halinde olmaya devam ediyoruz” dedi.
Peskov’un bugünkü basın brifinginden diğer açıklamalar:
ABD, Ukrayna'da bir çözüme ulaşılması için arabuluculuk çabalarını sürdürüyor ve Rusya da buna minnettar.
Washington ile temasların devam etmesi Moskova için önemli.
Rusya, sorunu siyasi ve diplomatik yollarla çözme imkânları tükendikten sonra harekat başlattı.
Rus ordusunun harekat kapsamındaki tüm eylemleri, Kiev rejiminin eylemlerine bir yanıt niteliğinde.
ABD'nin Nazizmle mücadeledeki rolünden bahseden ama Sovyetler’in rolünden söz etmeyen Almanya Başbakanı Merz'in sözlerine olumsuz yaklaşıyoruz.
Ukrayna ordusunun altyapısına yönelik füze saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
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