https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/kremlin-trump-musk-polemigi-abdnin-ic-meselesi-1096842633.html

Kremlin: Trump-Musk polemiği ABD’nin iç meselesi

Kremlin: Trump-Musk polemiği ABD’nin iç meselesi

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Trump ve Musk arasındaki polemiğin ABD'nin iç meselesi olduğunu ve buna karışmak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi. 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T13:33+0300

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dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

abd

donald trump

elon musk

ukrayna

almanya

friedrich merz

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump ve işadamı Elon Musk arasında yaşanan gerilimle ilgili soruları yanıtladı.Peskov, “Bu ABD’nin iç meselesi ve biz buna hiçbir şekilde müdahale etmeyecek ya da yorumda bulunmayacağız. Eminim ki ABD Başkanı bu durumla kendisi başa çıkacak” ifadesini kullandı.Söz konusu tartışmanın, Trump’ın Ukrayna krizinin çözümündeki katılımını etkileme olasılığını da değerlendiren Peskov, ülke liderlerinin her zaman peç çok görevi yerine getirmek için zaman bulabildiğine dikkat çekerek, “Kısa bir süre önce iki başkan bir telefon görüşmesi yaptı. Aslında çeşitli kanallar aracılığıyla temas halinde olmaya devam ediyoruz” dedi.Peskov’un bugünkü basın brifinginden diğer açıklamalar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/kievin-terorune-karsilik-ukraynadaki-askeri-hedefler-vuruldu-donbassta-bir-yerlesim-rusyanin-1096842447.html

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Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, donald trump, elon musk, ukrayna, almanya, friedrich merz